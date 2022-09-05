«Спартакиада – это и помощь, и поддержка спортсменов и возможность объединить их»

БАДМИНТОН: МОСКВИЧИ – ВПЕРЕДИ!

Во дворце спорта «Борисоглебский» Раменского Московской области проходили соревнования по бадминтону. В турнире приняли участие 157 спортсменов, представляющих 23 региона РФ. Участники разыграли пять комплектов наград – напомним, все медали разыгрываются в соответствии с олимпийской программой.

В одиночном разряде первое место заняли Евгения Косецкая и Сергей Сирант. В парном разряде среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Боярун и Алена Яковлева, у мужчин чемпионами стали Иван Созонов и Константин Абрамов. В смешанных парных разрядах золотые медали выиграли Родион Алимов и Алина Давлетова.

Победители и призёры командного зачета по бадминтону: 1 место – Москва, 2 место – Московская область, 3 место – Республика Татарстан.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ: В КАЗАНИ ВСЁ ИДЕАЛЬНО

Мы уже рассказывали, как в Казани прошел турнир по хоккею на траве. Всего в соревновании приняли участие 20 команд – 10 женских и 10 мужских из самых разных регионов России. Групповой этап почти не преподнес сюрпризов. Такие сильные хоккейные регионы как Татарстан, Московская Область, Свердловская Область, Ростовская Область и Москва показывали результативный хоккей и исправно набирали очки. Как в женском, так и в мужском турнирах.

И знаменательно, что и в мужском, и в женском финалах встречались одинаковые пары команд - сборные Республики Татарстан и Московской области. Такое, согласитесь, в спорте случается нечасто. И оба раза победу одержали местные хоккеисты.

Хоккейный турнир в Казани, как и было запланировано, прошел на высочайшем уровне, благодаря серьезной инфраструктуре, которую в столице Татарстана развивают не первый год, и которая является наследием Универсиады 2013 – победной для сборной России. Лучшие хоккеисты и хоккеистки со всей страны приехали сюда, чтобы заявить о себе, показать свое высочайшее мастерство и профессионализм, порадовать болельщиков и всех неравнодушных к одному из старейших олимпийских видов спорта.

Президент Федерации хоккея на траве России Антон Михайлович Мороз высоко оценил организацию турнира:

- Такой турнир, как Спартакиада – это возможность не только объединить сильнейших спортсменов России в региональные сборные и дать им еще больше игровой практики, это и отличный способ поддержать их всех – тех, кто остался без международных турниров и международной спортивной практики, лишился призовых, возможных наград и возможности заявить о себе на весь мир.

ЧЕЛЯБИНСК: ЗВЁЗДНЫЕ ЛАСИЦКЕНЕ И СИДОРОВА ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ СТАТУС

Легкоатлетический турнир проходил в Челябинске. При этом, программа легкой атлетики на Спартакиаде еще не завершена — 18 сентября в Москве состоится марафон.

Соревнования в Челябинске отметились красивой церемонией открытия, большим количеством болельщиков на соревнованиях и высоким градусом спортивной борьбы.

От лидера мирового сезона в прыжке с шестом Анжелики Сидоровой все ждали сегодня высокого результата и по ходу соревнований все к этому шло, но к решающим попыткам на высоте 4.85, которую Анжелика штурмовала уже в ранге победительницы соревнований, на стадион обрушился шквалистый ветер и просто не дал спортсменке реализовать свой потенциал. На одной из попыток у Анжелики даже вышло время, отведенное для прыжка, потому что прыгать в такую погоду было просто опасно, а две попытки она все же совершила.

Кристина Макаренко и Игорь Образцов — победители в беге на 100 метров. Кристина промчалась в финале, показав лучший результат сезона в России — 11.21 (+1.5 м/с). Образцов взял реванш у своих соперников за поражение на чемпионате страны, выиграв финал с результатом 10.40 (+1.6 м/с).

Ожидаемые победы одержали в беге на 5000 метров Светлана Аплачкина — 15:50.98 и Владимир Никитин — 13:38.73.

Максим Якушев выиграл бег на 3000 метров с препятствиями. Он с первых метров дистанции возглавил бег и не дал ни одного шанса своим соперникам, выиграв с результатом — 8:33.40.

Победительницей в прыжке в длину стала Елена Соколова — 6.60 (+2.4 м/с). Опытный Алексей Федоров стал лучшим в тройном прыжке — 16.47 (+1.5 м/с).

В толкании ядра среди женщин победу праздновала чемпионка страны Снежана Трофимец 17.84.

Хедлайнером одного из соревновательных дней стала олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Кучина (сейчас выступает под фамилией мужа – Ласицкене), которая выиграла соревнования уже на высоте 1.94, а потом к радости болельщиков, которых собралось на стадионе около 6 000 человек, с третьей попытки взяла 2.01 и показала свой лучший результат в сезоне. После победы Марию долго не отпускали болельщики и наша титулованная спортсменка фотографировалась и раздавала автографы всем желающим.

ГАНДБОЛ: ЕСТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ!

В Московской области прошли женский и мужской соревнования по гандболу. Женские соревнования принимал СК «Звезда» (Звенигород), мужские – ДС «Олимпийский» (Чехов).

В финале женского турнира победила сборная Москвы, уверенно обыгравшая в финале команду Ростовской области со счётом 31:25. При этом москвички выиграли все матчи на турнире, а представительницы Ростовской области потерпели единственное поражение.

В мужском турнире чемпионом стала сборная Московской области, обыгравшая в финале команду Пермского края – 35:24. Подмосковные гандболисты выиграли все матчи турнира.