СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартакиада – это и помощь, и поддержка спортсменов и возможность объединить их»

В рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжаются соревнования. Бадминтон, хоккей на траве, гандбол, легкая атлетика – это лишь часть тех соревнований, на которые спешили в эти дни зрители и болельщики.
«Спартакиада – это и помощь, и поддержка спортсменов и возможность объединить их»
05 сентября 2022 08:00
автор: Сергей Терехов

БАДМИНТОН: МОСКВИЧИ – ВПЕРЕДИ!

Во дворце спорта «Борисоглебский» Раменского Московской области проходили соревнования по бадминтону. В турнире приняли участие 157 спортсменов, представляющих 23 региона РФ. Участники разыграли пять комплектов наград – напомним, все медали разыгрываются в соответствии с олимпийской программой.

В одиночном разряде первое место заняли Евгения Косецкая и Сергей Сирант. В парном разряде среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Боярун и Алена Яковлева, у мужчин чемпионами стали Иван Созонов и Константин Абрамов. В смешанных парных разрядах золотые медали выиграли Родион Алимов и Алина Давлетова.

Победители и призёры командного зачета по бадминтону: 1 место – Москва, 2 место – Московская область, 3 место – Республика Татарстан.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ: В КАЗАНИ ВСЁ ИДЕАЛЬНО

Мы уже рассказывали, как в Казани прошел турнир по хоккею на траве. Всего в соревновании приняли участие 20 команд – 10 женских и 10 мужских из самых разных регионов России. Групповой этап почти не преподнес сюрпризов. Такие сильные хоккейные регионы как Татарстан, Московская Область, Свердловская Область, Ростовская Область и Москва показывали результативный хоккей и исправно набирали очки. Как в женском, так и в мужском турнирах.

И знаменательно, что и в мужском, и в женском финалах встречались одинаковые пары команд - сборные Республики Татарстан и Московской области. Такое, согласитесь, в спорте случается нечасто. И оба раза победу одержали местные хоккеисты.

Хоккейный турнир в Казани, как и было запланировано, прошел на высочайшем уровне, благодаря серьезной инфраструктуре, которую в столице Татарстана развивают не первый год, и которая является наследием Универсиады 2013 – победной для сборной России. Лучшие хоккеисты и хоккеистки со всей страны приехали сюда, чтобы заявить о себе, показать свое высочайшее мастерство и профессионализм, порадовать болельщиков и всех неравнодушных к одному из старейших олимпийских видов спорта.

Президент Федерации хоккея на траве России Антон Михайлович Мороз высоко оценил организацию турнира:

- Такой турнир, как Спартакиада – это возможность не только объединить сильнейших спортсменов России в региональные сборные и дать им еще больше игровой практики, это и отличный способ поддержать их всех – тех, кто остался без международных турниров и международной спортивной практики, лишился призовых, возможных наград и возможности заявить о себе на весь мир.

ЧЕЛЯБИНСК: ЗВЁЗДНЫЕ ЛАСИЦКЕНЕ И СИДОРОВА ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ СТАТУС

Легкоатлетический турнир проходил в Челябинске. При этом, программа легкой атлетики на Спартакиаде еще не завершена — 18 сентября в Москве состоится марафон.

Соревнования в Челябинске отметились красивой церемонией открытия, большим количеством болельщиков на соревнованиях и высоким градусом спортивной борьбы.

От лидера мирового сезона в прыжке с шестом Анжелики Сидоровой все ждали сегодня высокого результата и по ходу соревнований все к этому шло, но к решающим попыткам на высоте 4.85, которую Анжелика штурмовала уже в ранге победительницы соревнований, на стадион обрушился шквалистый ветер и просто не дал спортсменке реализовать свой потенциал. На одной из попыток у Анжелики даже вышло время, отведенное для прыжка, потому что прыгать в такую погоду было просто опасно, а две попытки она все же совершила.

Кристина Макаренко и Игорь Образцов — победители в беге на 100 метров. Кристина промчалась в финале, показав лучший результат сезона в России — 11.21 (+1.5 м/с). Образцов взял реванш у своих соперников за поражение на чемпионате страны, выиграв финал с результатом 10.40 (+1.6 м/с).

Ожидаемые победы одержали в беге на 5000 метров Светлана Аплачкина — 15:50.98 и Владимир Никитин — 13:38.73.

Максим Якушев выиграл бег на 3000 метров с препятствиями. Он с первых метров дистанции возглавил бег и не дал ни одного шанса своим соперникам, выиграв с результатом — 8:33.40.

Победительницей в прыжке в длину стала Елена Соколова — 6.60 (+2.4 м/с). Опытный Алексей Федоров стал лучшим в тройном прыжке — 16.47 (+1.5 м/с).

В толкании ядра среди женщин победу праздновала чемпионка страны Снежана Трофимец 17.84.

Хедлайнером одного из соревновательных дней стала олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Кучина (сейчас выступает под фамилией мужа – Ласицкене), которая выиграла соревнования уже на высоте 1.94, а потом к радости болельщиков, которых собралось на стадионе около 6 000 человек, с третьей попытки взяла 2.01 и показала свой лучший результат в сезоне. После победы Марию долго не отпускали болельщики и наша титулованная спортсменка фотографировалась и раздавала автографы всем желающим.

ГАНДБОЛ: ЕСТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ!

В Московской области прошли женский и мужской соревнования по гандболу. Женские соревнования принимал СК «Звезда» (Звенигород), мужские – ДС «Олимпийский» (Чехов).

В финале женского турнира победила сборная Москвы, уверенно обыгравшая в финале команду Ростовской области со счётом 31:25. При этом москвички выиграли все матчи на турнире, а представительницы Ростовской области потерпели единственное поражение.

В мужском турнире чемпионом стала сборная Московской области, обыгравшая в финале команду Пермского края – 35:24. Подмосковные гандболисты выиграли все матчи турнира.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Vladivostok Open: герои Токио-2020, крутая регата и бой восходящих звёзд тяжелого веса
Vladivostok Open: герои Токио-2020, крутая регата и бой восходящих звёзд тяжелого веса
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, призёры Токио-2020: боксер Муслим Гаджимагомедов, гребцы Анна Пракатень и Чжан Лян (Китай) примут участие в мероприятиях Vladivostok Open - спортивной программы VII Восточного экономического форума.
05.09.2022 08:15
Хроника
«Советский спорт» поддержал уникальный турнир по кроссфиту (много фото)
«Советский спорт» поддержал уникальный турнир по кроссфиту (много фото)
Межрегиональный турнир по кроссфиту (функциональное многоборье) прошел сразу в пяти регионах России при информационной поддержке первого спортивного СМИ страны.
05.09.2022 08:04
Хроника
«Спартакиада – это и помощь, и поддержка спортсменов и возможность объединить их»
«Спартакиада – это и помощь, и поддержка спортсменов и возможность объединить их»
В рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжаются соревнования. Бадминтон, хоккей на траве, гандбол, легкая атлетика – это лишь часть тех соревнований, на которые спешили в эти дни зрители и болельщики.
05.09.2022 08:00
Хроника
автор: Сергей Терехов
Спорт на Восточном экономическом форуме: накануне старта
Спорт на Восточном экономическом форуме: накануне старта
«Советский спорт» традиционно является информационным партнером Восточного экономического форума. В этом году спортивной теме отведено особое внимание.
04.09.2022 08:00
Хроника
«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, СПАСИБО ЗА СПАРТАКИАДУ!»
«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, СПАСИБО ЗА СПАРТАКИАДУ!»
В понедельник состоялась торжественная Церемония закрытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Она состоялась после успешного завершения большей части турниров Спартакиады. Но праздник продолжается: соревнования по отдельным видам программы продлятся до 2 октября.
31.08.2022 08:30
Хроника
Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир
Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир
Спорт объединяет людей, делая их сильнее и выносливее, он служит универсальным языком человеческого общения, мощным средством укрепления мира, толерантности и взаимопонимания. 3 сентября 2022 года в пяти регионах состоится Межрегиональный турнир по силовому многоборью (кроссфит), которое включает в себя спортивные, физкультурно-оздоровительные, развлекательные и образовательные составляющие.
25.08.2022 08:30
Хроника
автор: Ярослав Николаев
«Россия — сильная спортивная держава, Спартакиада еще раз это докажет»
«Россия — сильная спортивная держава, Спартакиада еще раз это докажет»
В субботу во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады 2022 года по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
22.08.2022 08:00
Хроника
автор: Юрий Волохов
Не стало Геннадия Ларчикова
Не стало Геннадия Ларчикова
Когда уходят коллеги, это всегда тяжело. Когда уходят мэтры, ковавшие славу спортивной журналистики, тяжело вдвойне. Минувшей ночью не стало Геннадия Ларчикова, журналиста, работавшего в «Советском спорте» с 1964 года.
19.08.2022 18:40
Хроника
автор: Николай Яременко
Олег Матыцин: Верю, что результаты на Спартакиаде будут не ниже мировых!
Олег Матыцин: Верю, что результаты на Спартакиаде будут не ниже мировых!
Министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Советскому спорту» рассказал, как стартовала Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в России.
19.08.2022 08:01
Хроника
автор: Николай Яременко
Спартакиада шагает по стране: Интриги, напряжение, драматургия
Спартакиада шагает по стране: Интриги, напряжение, драматургия
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов набирает ход.
15.08.2022 22:44
Хроника
автор: Денис Поспелов
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Пиняев вернулся, а героем стал Дивеев! Как ЦСКА прервал черную гостевую серию победой над «Крыльями»
В матче 8-го тура РПЛ армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Игоря Дивеева.
«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.
Ган превратил лицо Туивасы в кровавую маску! Итоги UFC Paris
В Париже прошел первый в истории Франции турнир UFC, в главном бою которого Сирил Ган нокаутировал Тая Туивасу и стал претендентом в супертяжелом весе.
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика