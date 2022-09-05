«Советский спорт» поддержал уникальный турнир по кроссфиту (много фото)

3 сентября в пяти регионах (Московская область, г. Красногорск; Курганская область, г. Курган; Архангельская область, г. Архангельск; Республика Бурятия, г. Улан-Удэ; Ульяновская область, г. Ульяновск) состоялся Межрегиональный турнир по силовому многоборью (кроссфит), который включал в себя спортивный, физкультурно-оздоровительный, развлекательный и образовательный сегменты.

На главной площадке турнира в Красногорске была развернута специальная экспозиция инженерно-саперных войск, где можно было познакомиться с распространёнными образцами мин, в том числе запрещенных международными конвенциями, примерить бронежилет, а также на скорость разобрать и собрать автомат. Кроме того, всех желающих кормили гречневой кашей с тушенкой, приготовленной по всем армейским стандартам.

Спорт объединяет людей, делая их сильнее и выносливее, а также спорт служит универсальным языком человеческого общения, мощным средством укрепления мира, толерантности и взаимопонимания.

Для вовлечения большего числа зрителей и привлечения внимания всех возрастных групп к массовым спортивным мероприятиям турнир прошел на центральных площадках регионов с большой проходимостью. Общее число участников турнира - 350 человек.

25 победителей в 5 регионах получили денежные призы, призы от российской обувной компания ZENDEN, премиальные карты от клуба ЯРОПОЛК, а также была организованна отдельная номинация «Ермак», в которой были награждены самые сильные спортсмены.

Лучшие результаты по регионам:

Архангельск: Гриценко Сергей – 6.09 мин.

Улан-Удэ: Доржитаров Валентин – 6.14 мин

Красногорск: Ганин Андрей – 6.57

Курган: Радин Антон – 8.00 мин.