Vladivostok Open: герои Токио-2020, крутая регата и бой восходящих звёзд тяжелого веса

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум - стратегическое мероприятие по развитию Дальнего Востока и международных связей. Традиционно в структуре ВЭФ представлена масштабная спортивная программа. В разные годы под эгидой ВЭФ проходили статусные международные турниры по дзюдо и кёрлингу, на Форум приезжали члены МОК, главы международных федераций, оргкомитетов Токио-2020 и Пекина-2022. Вот и сейчас, несмотря на санкции, во Владивостоке соберутся спортсмены из 23 стран. Поэтому закономерно, что спортивная программа ВЭФ-2022, объединившая соревнования по 12 видам спорта, пройдёт под брендом Vladivostok Open.

Программа была сформирована «РК-Спортом» - спортивной платформой Фонда Росконгресс в системном взаимодействии с всероссийскими спортивными федерациями при поддержке Министерства спорта. «Советский спорт» является информационным партнёром ВЭФ-2022.

Для лидеров сборных России по боксу и академической гребле турниры в рамках Vladivostok Open станут первым противостоянием с именитыми зарубежными соперниками с момента введения санкций против нашего спорта.

Суперматч сборных России и Азии по боксу пройдёт 7 сентября. Лидером нашей команды будет призёр Токио-2020 Муслим Гаджимагомедов. Сборную Азии сформировали боксёры из Таиланда, Индии, Монголии, Казахстана и Узбекистана. Самым именитым у соперников будет призёр Азиатских игр Чинзориг Баатарсух из Монголии. Одним из сюжетов матча станет противостояние восходящих звёзд супертяжелого веса - победителя Спартакиады-2022 Алексея Дронова и чемпиона мира прошлого года среди юниоров Жахонгира Закирова из Узбекистана. Зрелищная дуэль взглядов участников матча состоится 6 сентября на главной сцене Улицы Дальнего Востока - выставке Восточного экономического форума, размещенной на набережной живописной бухты Аякс.

Анна Пракатень

А сразу после боксёров, на главной сцене пройдёт презентация Международной регаты по академической гребле. Сами соревнования состоятся 9 сентября в акватории бухты Новик на острове Русский при поддержке компании «Норникель». В регате примут участие профессиональные и студенческие команды из России, Китая, Сербии, Белоруссии и Узбекистана.

Сборную России возглавят призёр Токио-2020 Анна Пракатень и чемпион мира по индор-гребле Александр Вязовкин, которые только что стали победителями Спартакиады. Лидером китайской команды также будет призёр Токио-2020 Чжан Сян. Кроме этого в павильоне Министерства спорта на Улице Дальнего Востока будут работать тренажеры для “сухой” гребли и фотозона.

«Многие сборные России провели в кампусе ДВФУ на острове Русский заключительный этап подготовки к Токио-2020. Теперь они возвращаются на Дальний Восток с новыми турнирами и проектами, которые будут обсуждаться в деловой программе ВЭФ-2022 и дискуссионной программе павильона Министерства спорта», - рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Но самой именитой участницей Vladivostok Open будет чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова. Знаменитая спортсменка, начинавшая свой путь в спорте во Владивостоке, проведёт разминку для участников забега в поддержку амурского тигра. На старт дистанции в 5 км у океанариума на острове Русский выйдут участники ВЭФ-2022 и жители Приморского края. Забег пройдёт рано утром 6 сентября и придаст спортивный настрой всему Форуму.

В рамках Vladivostok Open также состоятся международные соревнованиях по шахматам, сапсёрфингу, киберспорту и мас-рестлингу, а участники ВЭФ смогут проверить навыки в турнирах по шахматам и настольному теннису, или испытать себя в павильоне «Арена ГТО». Здесь же пройдут Игры ГТО – новый зрелищный вид соревнований на основе нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».