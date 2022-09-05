СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Vladivostok Open: герои Токио-2020, крутая регата и бой восходящих звёзд тяжелого веса

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, призёры Токио-2020: боксер Муслим Гаджимагомедов, гребцы Анна Пракатень и Чжан Лян (Китай) примут участие в мероприятиях Vladivostok Open - спортивной программы VII Восточного экономического форума.
Vladivostok Open: герои Токио-2020, крутая регата и бой восходящих звёзд тяжелого веса
05 сентября 2022 08:15

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум - стратегическое мероприятие по развитию Дальнего Востока и международных связей. Традиционно в структуре ВЭФ представлена масштабная спортивная программа. В разные годы под эгидой ВЭФ проходили статусные международные турниры по дзюдо и кёрлингу, на Форум приезжали члены МОК, главы международных федераций, оргкомитетов Токио-2020 и Пекина-2022. Вот и сейчас, несмотря на санкции, во Владивостоке соберутся спортсмены из 23 стран. Поэтому закономерно, что спортивная программа ВЭФ-2022, объединившая соревнования по 12 видам спорта, пройдёт под брендом Vladivostok Open.

Программа была сформирована «РК-Спортом» - спортивной платформой Фонда Росконгресс в системном взаимодействии с всероссийскими спортивными федерациями при поддержке Министерства спорта. «Советский спорт» является информационным партнёром ВЭФ-2022.

Для лидеров сборных России по боксу и академической гребле турниры в рамках Vladivostok Open станут первым противостоянием с именитыми зарубежными соперниками с момента введения санкций против нашего спорта.

Суперматч сборных России и Азии по боксу пройдёт 7 сентября. Лидером нашей команды будет призёр Токио-2020 Муслим Гаджимагомедов. Сборную Азии сформировали боксёры из Таиланда, Индии, Монголии, Казахстана и Узбекистана. Самым именитым у соперников будет призёр Азиатских игр Чинзориг Баатарсух из Монголии. Одним из сюжетов матча станет противостояние восходящих звёзд супертяжелого веса - победителя Спартакиады-2022 Алексея Дронова и чемпиона мира прошлого года среди юниоров Жахонгира Закирова из Узбекистана. Зрелищная дуэль взглядов участников матча состоится 6 сентября на главной сцене Улицы Дальнего Востока - выставке Восточного экономического форума, размещенной на набережной живописной бухты Аякс.

Анна Пракатень

А сразу после боксёров, на главной сцене пройдёт презентация Международной регаты по академической гребле. Сами соревнования состоятся 9 сентября в акватории бухты Новик на острове Русский при поддержке компании «Норникель». В регате примут участие профессиональные и студенческие команды из России, Китая, Сербии, Белоруссии и Узбекистана.

Сборную России возглавят призёр Токио-2020 Анна Пракатень и чемпион мира по индор-гребле Александр Вязовкин, которые только что стали победителями Спартакиады. Лидером китайской команды также будет призёр Токио-2020 Чжан Сян. Кроме этого в павильоне Министерства спорта на Улице Дальнего Востока будут работать тренажеры для “сухой” гребли и фотозона.

«Многие сборные России провели в кампусе ДВФУ на острове Русский заключительный этап подготовки к Токио-2020. Теперь они возвращаются на Дальний Восток с новыми турнирами и проектами, которые будут обсуждаться в деловой программе ВЭФ-2022 и дискуссионной программе павильона Министерства спорта», - рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Но самой именитой участницей Vladivostok Open будет чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова. Знаменитая спортсменка, начинавшая свой путь в спорте во Владивостоке, проведёт разминку для участников забега в поддержку амурского тигра. На старт дистанции в 5 км у океанариума на острове Русский выйдут участники ВЭФ-2022 и жители Приморского края. Забег пройдёт рано утром 6 сентября и придаст спортивный настрой всему Форуму.

В рамках Vladivostok Open также состоятся международные соревнованиях по шахматам, сапсёрфингу, киберспорту и мас-рестлингу, а участники ВЭФ смогут проверить навыки в турнирах по шахматам и настольному теннису, или испытать себя в павильоне «Арена ГТО». Здесь же пройдут Игры ГТО – новый зрелищный вид соревнований на основе нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Vladivostok Open: герои Токио-2020, крутая регата и бой восходящих звёзд тяжелого веса
Vladivostok Open: герои Токио-2020, крутая регата и бой восходящих звёзд тяжелого веса
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, призёры Токио-2020: боксер Муслим Гаджимагомедов, гребцы Анна Пракатень и Чжан Лян (Китай) примут участие в мероприятиях Vladivostok Open - спортивной программы VII Восточного экономического форума.
05.09.2022 08:15
Хроника
«Советский спорт» поддержал уникальный турнир по кроссфиту (много фото)
«Советский спорт» поддержал уникальный турнир по кроссфиту (много фото)
Межрегиональный турнир по кроссфиту (функциональное многоборье) прошел сразу в пяти регионах России при информационной поддержке первого спортивного СМИ страны.
05.09.2022 08:04
Хроника
«Спартакиада – это и помощь, и поддержка спортсменов и возможность объединить их»
«Спартакиада – это и помощь, и поддержка спортсменов и возможность объединить их»
В рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжаются соревнования. Бадминтон, хоккей на траве, гандбол, легкая атлетика – это лишь часть тех соревнований, на которые спешили в эти дни зрители и болельщики.
05.09.2022 08:00
Хроника
автор: Сергей Терехов
Спорт на Восточном экономическом форуме: накануне старта
Спорт на Восточном экономическом форуме: накануне старта
«Советский спорт» традиционно является информационным партнером Восточного экономического форума. В этом году спортивной теме отведено особое внимание.
04.09.2022 08:00
Хроника
«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, СПАСИБО ЗА СПАРТАКИАДУ!»
«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, СПАСИБО ЗА СПАРТАКИАДУ!»
В понедельник состоялась торжественная Церемония закрытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Она состоялась после успешного завершения большей части турниров Спартакиады. Но праздник продолжается: соревнования по отдельным видам программы продлятся до 2 октября.
31.08.2022 08:30
Хроника
Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир
Кроссфит в формате телемоста: «Советский спорт» приглашает на уникальный турнир
Спорт объединяет людей, делая их сильнее и выносливее, он служит универсальным языком человеческого общения, мощным средством укрепления мира, толерантности и взаимопонимания. 3 сентября 2022 года в пяти регионах состоится Межрегиональный турнир по силовому многоборью (кроссфит), которое включает в себя спортивные, физкультурно-оздоровительные, развлекательные и образовательные составляющие.
25.08.2022 08:30
Хроника
автор: Ярослав Николаев
«Россия — сильная спортивная держава, Спартакиада еще раз это докажет»
«Россия — сильная спортивная держава, Спартакиада еще раз это докажет»
В субботу во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады 2022 года по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
22.08.2022 08:00
Хроника
автор: Юрий Волохов
Не стало Геннадия Ларчикова
Не стало Геннадия Ларчикова
Когда уходят коллеги, это всегда тяжело. Когда уходят мэтры, ковавшие славу спортивной журналистики, тяжело вдвойне. Минувшей ночью не стало Геннадия Ларчикова, журналиста, работавшего в «Советском спорте» с 1964 года.
19.08.2022 18:40
Хроника
автор: Николай Яременко
Олег Матыцин: Верю, что результаты на Спартакиаде будут не ниже мировых!
Олег Матыцин: Верю, что результаты на Спартакиаде будут не ниже мировых!
Министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Советскому спорту» рассказал, как стартовала Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов в России.
19.08.2022 08:01
Хроника
автор: Николай Яременко
Спартакиада шагает по стране: Интриги, напряжение, драматургия
Спартакиада шагает по стране: Интриги, напряжение, драматургия
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов набирает ход.
15.08.2022 22:44
Хроника
автор: Денис Поспелов
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Пиняев вернулся, а героем стал Дивеев! Как ЦСКА прервал черную гостевую серию победой над «Крыльями»
В матче 8-го тура РПЛ армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Игоря Дивеева.
«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.
Ган превратил лицо Туивасы в кровавую маску! Итоги UFC Paris
В Париже прошел первый в истории Франции турнир UFC, в главном бою которого Сирил Ган нокаутировал Тая Туивасу и стал претендентом в супертяжелом весе.
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика