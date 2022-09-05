ВЭФ, Владивосток: старт дан

Восточный экономический форум формально проходит в этом году с 5 по 8 сентября. Но с учетом, что не все приезжают на все дни (с учетом долгой дороги туда и обратно это ж целый отпуск получится!), то и программа верстается очень сложно композиционно. Ряд компаний подписывали различные соглашения и «партнерились» уже в «нулевой» день, 4 сентября. Торжественная церемония открытия форума прошла сегодня утром, на набережной у Дальневосточного университета (ДВФУ). Но сама деловая программа расписана с 6-го. То есть формально открытие еще впереди. Однако же президент прилетает на выступление и примет участие в пленарном заседании 7-го, так что по сути все дни – разогрев перед главным.

И только спортивная программа пульсирует постоянно: тут и забеги из центра города, и сеанс одновременной игры с Сергеем Карякиным (это пока в планах на завтра), и соревнования – что боксеров, что гребцов – на профессиональном уровне.

В прошлом году самым большим павильоном был павильон Министерства спорта. В этом году ситуация еще круче – у Минспорта аж два павильона: место для круглых столов, серьезных дискуссий, а по соседству – «Арена ГТО», внушительных размеров комплекс, где желающие смогут сдавать на легендарные нормативы. Завтра утром министр спорта Олег Матыцин будет в торжественной обстановке открывать арену.

Спорту нашлось место в интеллектуальном марафоне, который проводит общество «Знание». В огромном зале с трудом поместились все, кто хотел послушать про 100-летие «Советского спорта». Тем более что для сегодняшней молодежи (а студенты составляли подавляющее большинство слушателей лектория) упоминаемая эпоха – это почти как допетровские времена. Когда речь зашла про санкции в отношении спортсменов, я копнул в историю:

- После семнадцатого года мы жили под санкциями в адрес отечественного спорта, и преодолены эти санкции были спустя несколько десятков лет. – В этот момент по глазам собравшихся я понял, что они недоумевают: где я после семнадцатого года насчитал «десятки лет». Налицо декоммуникация: про 1917-й не все сразу подумали.

Но всё это не отменяло того, что аудитория была живой, податливой и весьма бурно реагирующей на любые тезисы.

Отвлекусь ненадолго от чисто спортивной программы… В этом году очень грамотно организованы торговые ряды регионов Дальнего Востока. Местные угощения и напитки притягивают к себе уставшего путника. Я подсел в камчатской палаточке на лимонад «Зеленая камчатка». Девушка долго колдует с какими-то травами, листочками, чайным грибом (очень напомнило почему-то старушку, которая варила суп котяткам в мультфильме моего детства «Маленький Мук») – на выходе получается разноцветный напиток с гонобобелем и листочками мяты сверху. Кто на Камчатке бывал – есть там такой напиток? Или это здешнее ноу-хау? Подсаживаешься на лимонад капитально.

Ну, и конечно на полях любого форума есть культурная программа – в конце концов, любой масштабный форум – это ведь еще и возможность установить или укрепить контакты, в том числе в неформальной обстановке, а не только за круглым столом или на рутинном заседании. В итоге, нелегкие журналистские тропы привели меня в другую часть острова Русский – в Приморский океанариум. Выяснилось, что тут не просто вечеринка, а в честь второго Международного форума сохранения тигра.

Встречали всех девушки модельной внешности, образ которых был дополнен шаловливыми тигриными ушками.

- Это Вас необходимо спасать? – попробовал я поинтересоваться у одной из них.

Действо было по-хорошему эклектичным: шоу дельфинов – в рамках форума, спасающего тигров. А на закуску – Дима Билан. На сцене из его имени выкатывались щупальца медузы.

Перед этим нам рассказали, что длина усов тигра равна ширине его тела (чтобы животное могло свободно перемещаться ночью). И вот как раз после этой небольшой лекции появляется Дима Билан, отрастивший к своему 40-летию весьма заметные усы. Будут ли они ему помогать в ночных перемещениях, певец не рассказал. Зато вдруг сообщил:

- Я взял под опеку одну тигрицу.

По залу пробежали смешки.

- Ей один годик. Она родилась с катарактой, но благодаря помощи врачей – сейчас уже немного видит.

Смешки прекратились. Но пока Дима перечислял диагнозы, всем как-то становилось неловко: все про тигров мало думают, а Дима – молодец, тигров спасает.

И окончательно выдохнули все и расслабились после короткой речи министра юстиции. Константин Чуйченко (по совместительству – председатель центра «Амурский тигр») произнес:

- Давайте поднимем бокалы и выпьем за судьбу тигров и за то, что мы отлично поработали, - вот тут молчание в зале окончательно сменилось оживлением. Почувствовать себя причастным к большому делу мы все любим. Мы же и в самом деле поработали…