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В брызгах вод подмосковных. Как прошли уникальные соревнования по серфингу (много фото)

В минувшие выходные вакватории живописной бухты в SohoCountryClub Московской области прошел чемпионат России по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским»и международное соревнование по вейксёрфингуCWSA INGRAD WakesurfCup 2022. Информационным партнером выступило первое спортивное СМИ России – «Советский спорт».
В брызгах вод подмосковных. Как прошли уникальные соревнования по серфингу (много фото)
06 сентября 2022 08:30

В чемпионате России по сёрфингу (в дисциплинах «вейксёрфинг» и «вейкским» он проводился впервые в Московской области) приняли участие более 100 спортсменов - мужчины и женщины со всей России, имеющие спортивные разряды. По итогам соревнований спортсменам присуждались спортивные звания.

Почетным гостем стал президент ассоциации CWSAДжон Шилдс. Им была отмечена высокая организация и уровень проведения мероприятий. Он заявил, что рад тому факту, что мероприятие CWSA WakesurfCup уровня Platinum впервые состоялось в России.

Соревнования прошлипри поддержке Министерства спорта Московской области, Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета и ПАО «Газпром» в рамках проекта «Газпром - Команда России», официальным партнерами стали компания INGRAD и компания Cotton Way.

источник: «Советский спорт»
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В брызгах вод подмосковных. Как прошли уникальные соревнования по серфингу (много фото)
В брызгах вод подмосковных. Как прошли уникальные соревнования по серфингу (много фото)
В минувшие выходные вакватории живописной бухты в SohoCountryClub Московской области прошел чемпионат России по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским»и международное соревнование по вейксёрфингуCWSA INGRAD WakesurfCup 2022. Информационным партнером выступило первое спортивное СМИ России – «Советский спорт».
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