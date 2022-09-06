В брызгах вод подмосковных. Как прошли уникальные соревнования по серфингу (много фото)

В чемпионате России по сёрфингу (в дисциплинах «вейксёрфинг» и «вейкским» он проводился впервые в Московской области) приняли участие более 100 спортсменов - мужчины и женщины со всей России, имеющие спортивные разряды. По итогам соревнований спортсменам присуждались спортивные звания.

Почетным гостем стал президент ассоциации CWSAДжон Шилдс. Им была отмечена высокая организация и уровень проведения мероприятий. Он заявил, что рад тому факту, что мероприятие CWSA WakesurfCup уровня Platinum впервые состоялось в России.

Соревнования прошлипри поддержке Министерства спорта Московской области, Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета и ПАО «Газпром» в рамках проекта «Газпром - Команда России», официальным партнерами стали компания INGRAD и компания Cotton Way.