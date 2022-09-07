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«Заканчиваются соревнования – и наступает грусть»

Спортсмены высоко оценивают уровень организации Спартакиады
«Заканчиваются соревнования – и наступает грусть»
07 сентября 2022 09:54
автор: Сергей Терехов
автор фото: Официальный сайт Спартакиады

Каждый из видов спорта (а разыгрываются, напомним, все олимпийские виды) имеет свои нюансы, но всех участников объединяет одно: по завершении соревнований они отмечают важность Спартакиады сильнейших спортсменов.

БАСКЕТБОЛ: ПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ

Официальный сайт Спартакиады

Прошли заключительные матчи баскетбольного турнира среди женских команд на Всероссийской спартакиаде летних видов спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В московском «Баскет Холле» на стадии полуфинала болельщики увидели великолепный спортивный спектакль с участием баскетболисток, представляющих Москву и Курскую область. Эти команды встречались в стартовом туре группового этапа, и тогда действующие чемпионки России из Курска добились убедительной победы.

Москве удался реванш в тот момент, когда на кону стаяла путевка в финал. При равной игре в двух первых четвертях москвички совершили рывок в третьей, создали разницу в 10 баллов. Баскетболистки из Курска в заключительной четверти смогли практически сравнять счет, но сборная Москвы выдержала давление и завершила встречу в свою пользу — 69:65.

Второй полуфинал получился куда менее богатым на события. Свердловская область уже в стартовом периоде обеспечила себе весомый задел (28:12), после чего спокойно удерживала Московскую область на солидном расстоянии. В дебюте третьей четверти разница в счете достигла максимума – «+22» (49:27). Отметим, что в составе победительниц в игре приняли участие все 12 заявленных баскетболисток, но никто из них не провел на площадке и 27 минут, заметно сэкономив силы для финала. Итоговый счет 74:59.

Чемпионом же стала сборная Москвы. Женская команда Москвы повторила успех мужчин. Правда, разница между победами кажется огромной: мужская команда с самого начала считалась фаворитом и своей победой подтвердила высокий статус, а женская выступала скорее в качестве «темной лошадки». Москвички были представлены МБА (бронза в сезоне-2021/22), находились в тени фаворитов, прежде всего - Курской области (действующий чемпион России «Динамо») и Свердловской области (УГМК, 13 титулов подряд).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА: ДВА «ЗОЛОТА» - У БАЦАРАШКИНОЙ

Официальный сайт Спартакиады

На территории Комплекса пулевой стрельбы «Динамо» Республики Татарстан прошли соревнования по пулевой стрельбе. В турнире приняли участие 146 спортсменов, представляющих 33 региона страны. Мужчины и женщины разыграли десять комплектов наград в стрельбе из пистолета и винтовки.

В смешанных парных состязаниях в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров золотые медали завоевали Алина Хизбуллина, Владимир Масленников (Ямало-Ненецкий АО); стрельбы смешанных пар из пневматического пистолета на 10 метров принесли победу Елене Липе, Антону Аристархову (Московская область).

Александр Васильев, представляющий Липецкую область, вернее всех использовал 60 выстрелов из малокалиберной винтовки в трех положениях на 60 метров. В дисциплине «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, 60 выстрелов (2х30), скоростная стрельба по 5 мишеням, 8-6-4 секунды» чемпионом стал столичный спортсмен Алексей Климов. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки стоя на 10 метров (60 выстрелов) выиграл Владимир Масленников (Ямало-Ненецкий АО). Артем Черноусов победил в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров (60 выстрелов).

У женщин в стрельбе из малокалиберной винтовки в трех положениях на 50 метров используя 60 выстрелов, чемпионкой стала Юлия Круглова (Красноярский край). Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки стоя на 10 метров (60 выстрелов) выиграла Мария Васильева (Владимирская область).

Двукратная олимпийская чемпионка Игр в Токио Виталина Бацарашкина заняла первое место в дисциплине «пистолет малокалиберный стандартный, 25 м, 60 выстрелов (2х30), скоростная стрельба по 5 мишеням, 8-6-4 секунды». Стрельба из пневматического пистолета на 10 метров используя 60 выстрелов принесла ей же второе «золото» соревнований.

В командном зачете субъектов РФ по пулевой стрельбе первое место заняла Московская область. Москва стала второй, а третья позиция - у Санкт-Петербурга.

ТЕННИС: ТУРНИР ЗАВЕРШЕН!

Официальный сайт Спартакиады

Турнир с участием мастеров и подающих надежды молодых спортсменов принимал Национальный теннисный центр имени Хуана Самаранча. За медали Спартакиады боролись 85 спортсмен (46 мужчин, 39 женщин), представляющих 18 субъектов России. Участники разыграли пять комплектов наград в одиночном, парном, смешанном парном разрядах.

У женщин золотую медаль завоевала Елена Приданкина. В финальном поединке представительница сборной Московской области уверенно переиграла ростовчанку Александру Шубладзе со счетом 6:4, 6:2.

Золотую медаль в мужском одиночном разряде выиграл лидер посева Иван Неделько из Санкт-Петербурга. В титульном матче он одержал победу над татарстанцем Маратом Шариповым — 6:3, 6:2.

В главном матче в женском парном разряде сошлись два московских дуэта: Амина Аншба и Софья Лансере против Анны Уреке и Валерии Ющенко. Звание чемпионок завоевали Амина и Софья, которые были сильнее в этом столичном дерби — 6:4, 6:2. В мужском парном финале также победили москвичи. Антон Чехов и Владимир Королев на чемпионском тай-брейке вырвали победу у соперников из Татарстана Тимура Киямова и Марата Шарипов – 3:6, 6:2, 10:8.

В смешанном парном разряде чемпионами стали москвичи Софья Лансере и Владимир Королев, выигравшие в финале у своих земляков Амины Аншба и Антона Чехова — 6:3 6:2.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ

Официальный сайт Спартакиады

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова поделилась впечатлениями от легкоатлетических соревнований, которые проходили на стадионе им. Елены Елесиной в Челябинске.

- Сейчас у меня такая грусть, потому что закончились соревнования, которые прошли, я считаю, очень успешно, — рассказала Ирина Привалова. — Повезло и со зрителями благодарными, и с погодой, и организация была на высочайшем уровне. Я благодарна и Челябинску, и судейской коллегии, и зрителям, и спортсменам, которые соревновались. Просто показывали ряд очень достойных высоких результатов. Отдельная благодарность Министерству спорта за то, что так блестяще сработала вся команда. Даже телетрансляции организовали быстро и качественно.

Ирина Анатольевна отметила спортивные выступления атлетов:

- Я очень рада за Сергея Шубенкова, он смог после травмы восстановиться и провести сезон на очень высоком уровне. Рада за Полину Миллер, знаем, что она студентка медицинского института, а это требует очень больших усилий. Конечно, Маша Ласицкене порадовала, она умеет собраться. Думаю, что если бы это был бы какойто финал Гранпри и там прыгали люди, которые могли показать результат 2,01, то она бы прыгнула 2,05. В этом я уверена. Володя Никитин на высоте, на него приятно даже эстетически смотреть. У нас люди есть, и я уверена, что это — самый массовый вид спорта. И его практически невозможно убить в нашей стране, — сказала Ирина Привалова.

источник: «Советский спорт»
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