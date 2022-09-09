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«Крутые матчи, отличная организация!»

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжается.
«Крутые матчи, отличная организация!»
09 сентября 2022 13:03
автор: Сергей Терехов
автор фото: Официальный сайт Спартакиады

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Турнир по легкой атлетике вошел в топ-30 лучших легкоатлетических соревнований в мире. Рейтинг сформировала Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Национальные чемпионаты Франции, Германии, Испании, Италии оказались ниже в рейтинге.

Напомним, турнир по легкой атлетике на Всероссийской спартакиаде проходил в Челябинске с 25 по 28 августа. В четырехдневных соревнованиях по олимпийской системе приняли участие все сильнейшие легкоатлеты страны.

БАТУТ: ЛУЧШИЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ СТАТУС

6-7 сентября Москве во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходили соревнования по прыжкам на батуте в рамках Всероссийской спартакиады. В турнире приняли участие 39 спортсменов, представляющих 16 регионов страны. Батутисты разыграли комплекты наград в мужском и женском зачетах.

У женщин первое место заняла трехкратная чемпионка Европы Яна Павлова — 53,770 (Краснодарский край), в мужском зачете победил серебряный призер Игр-2012 в Лондоне Дмитрий Ушаков — 58,115 (Краснодарский край).

Победители и призёры командного зачета по прыжкам на батуте: 1 место – Краснодарский край, 2 место – Ростовская область, 3 место – Москва.

БАСКЕТБОЛ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ТАКАЯ, ЧТО ЗАБЫВАЕШЬ О НЕУРЯДИЦАХ»

Официальный сайт Спартакиады

Баскетболистка сборной Москвы и столичного клуба МБА Жосселина Майга, ставшая самым ценным игроком женского турнира Всероссийской спартакиады, отметила особенную самоотдачу своей команды.

В финале столичная сборная обыграла команду Свердловской области, которую представлял УГМК — 74:54.

- Непростой турнир, в первый раз было так мало времени на подготовку, выходила на него после долгого перерыва — лично у меня он составил три месяца. Но высокий уровень организации турнира заставил забыть обо всех неурядицах. Безумно рада. У нас в МБА бешеная самоотдача и прекрасный командный дух. Все смогли найти свою игру в финале, поэтому и отрыв такой большой. А «+20» против соперника уровня УГМК — это очень много.

— Путь Москвы в плейофф Спартакиады был самым сложным: в ¼ финала — Республика Коми («Ника»), в ½ — чемпион страны курское «Динамо». Теперь еще и УГМК в финале…

— Да! Ни одного простого матча. И даже Омская область, которую представлял новый клуб Премьерлиги, показала отличный баскетбол. Было волнительно с ней играть. Классные девчонки, желаю им удачи в клубном сезоне. Будет интересно теперь посоревноваться и в чемпионате России.

ГАНДБОЛ: МНОГО КРУТЫХ МАТЧЕЙ

Официальный сайт Спартакиады

Спортивный директор Федерации гандбола России Дмитрий Бочарников рассказал о перипетиях турнира по гандболу. Гандбольный турнир прошел в конце августа в двух городах Подмосковья. Женские соревнования в Звенигороде выиграла команда Москвы, в финале обыгравшая соперниц из Ростовской области. А у мужчин не было равных хозяевам площадки.

– Что можете сказать о зрительском интересе?
– На решающих встречах болельщиков хватало и в Чехове, и в Звенигороде – на уровне финалов OLIMPBET Суперлиги или «Финала четырех» Кубка страны.

– Расписание у спартакиады было предельно жестким.
- Министерство спорта просило нас сверстать календарь по образу и подобию олимпийского турнира. Мы так и поступили. Вообще, на мой взгляд, мы конструктивно взаимодействовали на протяжении нескольких месяцев с коллегами из Минспорта, за что им отдельная благодарность, и во многом по этой причине организация турнира была на высоком уровне.

– Что скажете про спортивные итоги соревнований?
– В женском турнире финал между Ростовом и Москвой, наверное, был прогнозируемым, его все ждали. И матч получился зрелищным, до последней трети второго тайма держалась интрига. А судьба бронзовых медалей вообще решилась только в дополнительное время.

– А у мужчин? Самые крутые матчи турнира, на ваш вкус?
– У мужчин мне запали в память две игры – как раз бронзовый финал между Ставропольем и Астраханью, а также встреча за 5-е место, в которой играли Саратов и Санкт-Петербург. Просто шикарные матчи.

– Прошедшая спартакиада помогла обозначить контуры предстоящего сезона?
– Скажу так – с учетом того, что многие легионеры уехали из нашего чемпионата, в предстоящем сезоне почти невозможно давать прогнозы относительно шансов той или иной команды. Я точно не возьмусь этого делать. Очень ровные ряды претендентов, которые могут как удивить, так и разочаровать. Ясно только, что чемпионат России в новом сезоне ожидается очень ярким.

Своими впечатлениями от гандбольного турнира поделилась главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева:

- Не могу сказать, что уровень гандбола сильно удивил, но такого обилия ярких матчей я не ожидала. Были действительно очень классные игры. Надо иметь в виду, что большинство наших гандболисток не играло в таком режиме очень давно (а кто-то – и никогда). Объективно укоротилась и лавочка у многих команд. За счет этого, кстати, они где-то даже подравнялись.

Командный зачет Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

  1. Москва - 3716
  2. Санкт-Петербург - 2154
  3. Московская область - 1700
  4. Республика Татарстан - 1179
  5. Краснодарский край - 847
  6. Ростовская область - 735
  7. Свердловская область - 701
  8. Самарская область - 576
  9. Челябинская область - 387
  10. Красноярский край - 354

источник: «Советский спорт»
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