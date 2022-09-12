Футбол может быть включен в программу следующей Спартакиады

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ!

- Российский футбол пока не участвует в Играх, но препятствий не вижу, чтобы футбол был на следующей Спартакиаде, — сказал министр спорта Олег Матыцин.

И конечно, подтверждены планы сделать подобное состязание регулярным:

- Спартакиада будет каждые четыре года, на следующий год после Олимпийских игр, чтобы спланировать новый олимпийский цикл. На Спартакиаде я увидел многое, праздник состоялся, несмотря на скептический настрой некоторых. На соревнованиях выступали сильнейшие спортсмены. Мне доставляет удовольствие каждая победа во всех видах спорта, — добавил глава ведомства.

МАУНТИНБАЙК: КРАСОТА ПРИРОДЫ, СЛОЖНЫЙ МАРШРУТ И НАГРАДЫ

На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесской Республике состоялись соревнования по велосипедному спорту «маунтинбайку».В гонках по живописному и технически сложному маршруту принял участие 61 спортсмен из восьми регионов России. Разыгрывались два комплекта медалей.

У женщин среди 30 участников уверенную победу одержала Александра Ушакова из Московской области. Чемпионом спартакиады в мужском старте стал Павел Лунде, представляющий Санкт-Петербург.

ЖДЁМ СЁРФИНГ И ГИМНАСТИКУ

Большая часть программы Всероссийской спартакиады уже завершена. До окончания соревнований еще пройдут турниры в трех видах спорта: серфинг, художественная гимнастика, спортивная гимнастика.

Всего в календаре Спартакиады-2022 значатся соревнования по 39 видам спорта на спортивных объектах 12 регионов страны. Напомним, все мероприятия охватывают период времени с 10 августа по 2 октября.

Spartakiada2022.ru

Spartakiada2022.ru

Spartakiada2022.ru

Spartakiada2022.ru

Spartakiada2022.ru