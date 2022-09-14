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Арина Аверина: Все у нас получится!

Увлекательные состязания дзюдоистов в Казани, сильнейшие спортсмены по серфингу на Камчатке и выступления звезд художественной гимнастики в Москве – все это приковывает внимание болельщиков, которые следят за Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
Арина Аверина: Все у нас получится!
14 сентября 2022 09:42
автор: Сергей Терехов

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА: АРИНА АВЕРИНА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ!

Пятикратная чемпионка мира и обладатель многих других наград в художественной гимнастике Арина Аверина принимает участие в соревнованиях Всероссийской спартакиады.

— Да, изначально планировала выступать на Спартакиаде, затем тоже старты планируются, но не могу сказать, какие именно. Живем сегодняшним днем. К Спартакиаде готовились. Прекрасный турнир, прекрасная организация! И дай бог, всё у нас получится, — сказала Арина Аверина.

Соревнования по художественной гимнастике на Спартакиаде проходят во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Турнир собрал лучших гимнасток и групповые команды страны, состязания проходят не только в индивидуальной программе, но и в олимпийской дисциплине — многоборье.

ДЗЮДО: ПОБЕДЫ ЛИДЕРОВ И ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЗВЕЗД

В Казани в течение двух дней сильнейшие дзюдоисты России боролись за медали Спартакиады.

В соревнованиях приняли участие лучшие дзюдоисты страны – чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 326 спортсменов (170 мужчин и 156 женщин) из 49 регионов страны оспаривали награды турнира. Среди них 12 заслуженных мастеров спорта России, 27 мастеров спорта международного класса.

В командном зачете турнира по дзюдо в рамках Спартакиады среди субъектов РФ первое место заняла сборная Санкт-Петербурга (78,5 очков), второе – сборная Свердловской области (71,5), третье – сборная Москвы (70,5). На четвертом месте сборная Краснодарского края (57,5). Замкнула топ-5 рейтинга сильнейших сборная Челябинской области (30,5).

Разыграно 14 комплектов медалей. У мужчин в весовой категории до 60 кг золотую медаль завоевал победитель первенства Европы среди молодежи Рамазан Абдуллаев (Иркутская область). В весе до 66 кг действующий чемпион мира 24-летний Яго Абуладзе (Кемеровская область) в третьем круге проиграл, а в финале встретились два представителя Краснодарского края — Исмаил Мисиров и Абрек Нагучев. Мисирову удалось провести стремительный прием, на который у Нагучева не нашлось контраргументов.

В категории до 73 кг победитель престижных турниров международной серии «World Judo Tour» Махмадбек Махмадбеков подтвердил свой высокий класс и стал чемпионом.

У женщин в весе до 63 кг первое место заняла Камила Бадурова (Свердловская область). В решающей схватке она активно атаковала, чего не скажешь о ее сопернице Дали Лилуашвили, также выступающей за Свердловскую область. Третье «шидо», которым арбитры «наградили» Дали Лилуашвили, не позволило ей стать чемпионкой Спартакиады. В категории до 70 кг золотую награду выиграла сибирячка Дарья Храмойкина (Кемеровская область). В категории до 78 кг уверенно подтвердила свой статус фаворита бронзовый призер чемпионата мира Александра Бабинцева (Москва), которая выиграла золотую медаль Спартакиады. В весе свыше 78 кг в финале встретились медалисты первенства Европы среди юниоров Элис Старцева (Москва) и Анна Гущина (ЯНАО). Победу в решающем поединке одержала москвичка.

У женщин в весе до 48 кг никто из них не смог остановить на пути к золотой медали 18-летнюю Кристину Дудину (Свердловская область) – кандидата в мастера спорта по дзюдо. Буквально за один соревновательный день «Золушка» из Екатеринбурга стала принцессой российского дзюдо. Однако случайным её успех на Спартакиаде не назовёшь: Дудина в Казани победила во всех пяти поединках.

В категории до 52 кг победу праздновала еще одна представительница Свердловской области – Карина Ефимова. 19-летняя уроженка Якутии победила в четырех схватках и стала чемпионкой Спартакиады. Сенсацией эту победу тоже не назовёшь. На чемпионате России-2021 она выиграла «серебро».

В финале весовой категории до 57 кг встретились чемпионка Европы Дарья Курбонмамадова (Самарская область) и медалист чемпионата континента Анастасия КОНКИНА, представляющая Санкт-Петербург. Обе спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства. Золото Спартакиады выиграла Конкина, которую за удивительную грацию движений на татами и цепкие захваты болельщицы на трибунах окрестили «тигрицей».

У мужчин в категории до 81 кг свой класс подтвердил олимпийский чемпион-2016 Хасан Хадмурзаев (Санкт-Петербург). В весе до 90 кг главным фаворитом считался двукратный чемпион Европы Михаил Игольников, но до пьедестала Спартакиады он не добрался, проиграв во втором круге чеченскому борцу Муслиму Итуеву. В финале в борьбе за золото сошлись призер первенства Европы среди юниоров Мансур Лорсанов и медалист чемпионата Европы Хусен Халмурзаев (Санкт-Петербург). 22-летний Лорсанов навязал 28-летнему Хусену агрессивную борьбу, провел удачный прием и довел дело до победы.

В категории до 100 кг первое место уверенно занял победитель международного турнира «Большой шлем» в Монголии-2022 20-летний Матвей Каниковский (Москва). Вторая за лето яркая победа свидетельствует о появлении в этом весе нового лидера сборной России.

В весе свыше 100 кг (21 участник) победу одержал главный фаворит турнира – чемпион Европы-2019 24-летний Инал Тасоев (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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Увлекательные состязания дзюдоистов в Казани, сильнейшие спортсмены по серфингу на Камчатке и выступления звезд художественной гимнастики в Москве – все это приковывает внимание болельщиков, которые следят за Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
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