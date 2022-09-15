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«Родина медиа» - победитель «Лига Bloggers Cup»

Загитова, Тарасов, Далалоян, Орзул и многие другие собрались вместе, чтобы поддержать футбольный турнир среди команд медиалиги.
«Родина медиа» - победитель «Лига Bloggers Cup»
15 сентября 2022 12:36
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БК Лига Ставок

11 сентября в ОК «Лужники» в рамках дня города Москвы при поддержке букмекерской компании «Лига Ставок» прошел футбольный турнир «Кубок блогеров» — «Лига Bloggers Cup», в котором приняли участие топовые команды футбольной медиалиги «Амкал», 2Drots, «Сахалинец», «Родина Медиа» и «Рома».

Для гостей турнира была подготовлена обширная развлекательная программа: автограф-сессии, общение с любимыми блогерами, конкурсы и призы от партнеров.

Также в мероприятии приняли участие амбассадоры «Лиги Ставок» - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян и телеведущая «МатчТВ» Мария Орзул. Звездные гости проявили себя в разных сферах: Алина Загитова пообщалась со зрителями, поддержала сборную команду «Лиги Ставок», в составе которой сыграли амбассадоры - Артур Далалоян и Евгений Евневич, и наградила победителей турнира, а Мария Орзул прокомментировала футбольные матчи.

Источник фото: Пресс-служба БК Лига Ставок

Победителем турнира «Лига Bloggers Cup» стала команда «Родина медиа», созданная исполнителем и продюсером Александром T-killah и бывшим профессиональным футболистом, игроком сборной России и ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым.Серебряные медали завоевал футбольный клуб блогера Михаила Литвина «Сахалинец», а третье место заняла сборная «Лиги Ставок», дебютирующая в этом турнире.

Как это было – смотри здесь LIGA BLOGGERS CUP | Амкал, 2Drots, Загитова, Далалоян на кубке блогеров - YouTube

Вместе, чтобы побеждать!

источник: «Советский спорт»
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