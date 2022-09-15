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В Москве состоялась премьера фильма «Король ринга. Николай Королев»

14 сентября в пресс-центре «Матч+» букмекерская компания «Лига Ставок», благотворительный фонд «Созвездие Добра», Федерация бокса России, Общество «Динамо» и Продюсерский центр «Динамо» организовали премьерный показ документального фильма «Король ринга. Николай Королев».
В Москве состоялась премьера фильма «Король ринга. Николай Королев»
15 сентября 2022 08:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БК Лига Ставок

Это история об уникальном человеке, который стал королем советского ринга в 19 лет. Николай Королев во время войны, рискуя жизнью, дважды спас своего командира. Особая тактика и молниеносная реакция сделали из него героя ВОВ и абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе.

«Продюсерский центр «Динамо» и Федерация бокса России - два старейших друга и партнёра Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра». Приятно, что фильм, на премьеру которого мы собрались, стал нашим общим детищем! Нам интересно рассказывать о героях спорта, ведь сегодня нам так не хватает ориентиров, спортивного наставничества в его лучших традициях. Я уверена, что впереди у нас еще много новых и не менее амбициозных проектов», - отметила первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель БФ «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Президент ПЦ «Динамо» Михаил Тюркин поблагодарил Ольгу Журавскую за активное участие в проектах продюсерского центра «Динамо» и за популяризацию ветеранского движения.

Фото: пресс-служба БК Лига Ставок

В съемках фильма также принял участие стипендиат БФ «Созвездие Добра» - 20-летний боксер из Нижнего Тагила Алексей Кузин. Сегодня Алексей является многократным победителем и призером многих престижных чемпионатов. Спортсмен неоднократно участвовал в турнирах имени Николая Королёва, поэтому принять участие в съемках фильма о легендарном боксере для него стало делом чести.

«Впервые имя Королёва увидел на табличке на одном из домов в родном городе. Тренера рассказывали, что он был отличным боксером, который показывал хорошую технику», - поделился Алексей Кузин.

Гостями премьеры стали заслуженные ветераны спорта Федерации бокса России и общества «Динамо».

«Без истории, без прошлого – нет будущего. Мы хотим показать пример, что нужно объединяться, чтить наших ветеранов, которые прославляли нашу страну», - сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Фото: пресс-служба БК Лига Ставок

Напомним, что Федерация бокса России в 2020 году пригласила Фонд «Созвездие Добра» стать партнером беспрецедентного благотворительного проекта – Горячей линии в поддержку российского спорта. Можно сказать, что с этого момента началась история общероссийской программы «Лига ветеранов спорта» под эгидой Министерства спорта РФ.

В конце мероприятия ветеранам были вручены подарки от организаторов.

Документальный фильм «Король ринга. Николай Королев» в ближайшее время будет показан на телеканале МАТЧ ТВ.

источник: «Советский спорт»
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