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ВЭФ-2022: соглашения на 3 триллиона рублей и спортивное соперничество России и Азии

Супертурниры с участием ведущих спортсменов России и Азиии, новые центры сборной России на Дальнем Востоке, забег в поддержку амурского тигра - всё это о Vladivostok Open - спортивной программе Восточного экономического форума.
ВЭФ-2022: соглашения на 3 триллиона рублей и спортивное соперничество России и Азии
16 сентября 2022 22:41
автор: Николай Яременко

Одним из самых значимых событий года стал Восточный экономический форум, прошедший уже в седьмой раз во Владивостоке на острове Русский. Почти 300 подписанных соглашений о прорывных проектах на Дальнем Востоке на сумму более 3 триллионов рублей - это лишь видимая верхушка итогов президентского форума, в котором приняли участие более 7 тысяч политиков и руководителей ведущих компаний из 68 стран.

Основные цели ВЭФ в полной мере были спроецированы и на программу Vladivostok Open, сформированную спортивной платформой Фонда Росконгресс - «РК-Спортом» при поддержке Министерства спорта. Информационным партнёром ВЭФ уже традиционно выступил «Советский спорт».

СПОРТСМЕНЫ ИЗ 25 СТРАН ПРИЕХАЛИ ВО ВЛАДИВОСТОК

Для сборных России по боксу и академической гребли турниры под эгидой ВЭФ-2022 стали первым противостоянием со столь именитыми соперниками с момента ввода санкций.

Российские боксёры во главе с призёром Токио-2020 Муслимом Гаджимагомедовым выиграли матч у команды Азии - 4:1, но счёт совершенно не отражает уровень противостояния в каждом бое. Выделим поединок восходящих звёзд супертяжелого веса, в котором победитель Спартакиады-2022 Алексей Дронов выиграл у чемпиона мира 2021 года среди юниоров Жахонгира Закирова из Узбекистана. Единственную победу соперникам принёс двукратный призёр Азиатских игр Чинзоригу Баатарсух из Монголии. Отметим, что большой бокс остаётся на Дальнем Востоке - 29 сентября в Чите стартует чемпионат России по боксу среди мужчин. Победители получат по 1,5 миллиона рублей. Легенды бокса Олег Саитов и Вячеслав Яновский презентовали предстоящий чемпионат России на ВЭФ-2022.

Соперничество сборных России и Китая по академической гребле во главе с призёрами Токио-2020 Анной Пракатень и Чжан Ляном считалось главной интригой Международной регаты, прошедшей во Владивостоке при поддержке компании «Норникель». Звёзды подтвердили свой класс - Анна Пракатень победила в одиночке, а Чжан Лян и Лиу Данг - в двойках. Но командный зачёт выиграла сборная Узбекистана. Чемпион Азии Жасурбек Мавланов всего на 2 сотых секунды опередил нашего Алексея Кияшко. Ещё одну победу Узбекистану принесла мужская восьмёрка. А одним из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2022 стал VIP-заезд на тренажёрах для гребли в павильоне Минспорта с участием министра спорта Олега Матыцина, статс-секретаря - заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, телеведущего Дмитрия Губерниева, директора Центра сборных России Георгия Брюсова, олимпийского чемпиона, президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина.

Масштабная география и зрелищная борьба - так можно охарактеризовать турниры Vladivostok Open по неолимпийским видам спорта. Сразу семь призёров чемпионата мира 2022 года из России, Венгрии, Словакии, Монголии и Узбекистана сразились в турнире по мас-рестлингу. Команда из Казахстана выиграла «Кибертур U18» по CS:GO, который стал первым международным турниром по киберспорту в Приморском крае. Один из лучших игроков России в CS:GO Михаил DOSIA Столяров провёл мастер-класс для юных спортсменов из Владивостока, а также сыграл в шоу-матче вместе с тренерами команд - участниц турнира.

Российская федерация сёрфинга провела под эгидой ВЭФ-2022 дебютный турнир SUP Surf League, который может стать новым спортивно-туристическим продуктом для Дальнего Востока. Несмотря на непогоду на старт вышло более 200 профессионалов и любителей сапсерфинга из России, Китая, Индии, Малави, Колумбии, Эквадора, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

4 ЦЕНТРА СБОРНЫХ РОССИИ ПОСТРОЯТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Дальний Восток хорошо знаком сборным России. 15 из 20 золотых медалей Токио-2020 завоевали спортсмены, проводившие заключительные сборы в Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области и Бурятии. Более 500 спортсменов и тренеров одновременно работали перед Играми в кампусе Дальневосточного федерального университета - основной площадке Восточного экономического форума. Предметный разговор о новых возможностях для спорта состоялся в деловой программе ВЭФ-2022.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, открывая спортивную сессию, назвал дальневосточный регион перспективной площадкой для выстраивания отношений с представителями ШОС, БРИКС и СНГ, совместной организации с ними спортивных мероприятий. «У Дальнего Востока серьёзнейший потенциал, в первую очередь инфраструктурный, который способен обеспечить круглогодичный тренировочный процесс. На данный момент Минспорт готовит программу строительства и реконструкции центров по всей России. Нам нужно заместить те площадки, на которых за рубежом тренировались атлеты. На этих базах не только будут созданы условия для занятий спортом, но и откроются методические, научные и медицинские центры. На территории ДФО планируется построить четыре базы – в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Приморском и Забайкальском краях», – сообщил Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что с 2018 по 2022 годы в ДФО было построено 37 объектов спорта и 283 спортивные площадки.

В дискуссии приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, знаменитый гроссмейстер Сергей Карякин, а также руководители группы «Дело», «Норникеля» и УГМК, рассказавшие о спортивных проектах компаний на Дальнем Востоке.

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова подчеркнула, что спорт необходимо развивать как неотъемлемую часть экономики, индустрии, импортозамещения, туризма. «Спорт даёт сейчас всего 0,28% ВВП. Необходимы оптимизировать подходы к управлению так, чтобы у спорта был бюджет, который будет совмещён с экономикой страны. Спорт использует 80% зарубежного инвентаря - это также колоссальные возможности для развития», - сказала Светлана Орлова.

Дискуссии на актуальные темы развития отрасли на протяжении всего форума также принимал деловой павильон Министерства спорта. К слову, у ведомства работалка на ВЭФ-2022 ещё и спортивная площадка - “Арена ГТО”, принимавшая первый открытый Кубок Дальнего Востока - “Игры ГТО”-2022.

ЗАБЕГ В ПОДДЕРЖКУ АМУРСКИХ ТИГРОВ

Форумчане могли не только стать участниками дискуссий и очевидцами зрелищных спортивных турниров, но и проверить свои спортивные навыки. Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры для участников ВЭФ-2022, а также встретился с любителями шахмат Приморского края. Для форумчан была организована масштабная программа турниров по настольному теннису. Министр спорта Олег Матыцин и вице-спикер Государственной думы, президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков сыграли в турнире Вечерней лиги. Полномочный представитель Президента России в ДФО Денис Андреев стал призёром турнира Roscongress Cup. Кроме этого прошёл турнир по настольному теннису для участников форума «ВЭФ Юниор». Отметим, что Фонд Росконгресс, ФНТР и «РК-Спорт» подписали на ВЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве.

А спортивный настрой всему форуму придал утренний забег на 5 км в поддержку амурского тигра. Чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова провела для бегунов разминку и вышла на старт вместе с Олегом Матыциным, генеральным директором АНО «Россия - страна возможностей» Алексеем Комиссаровым, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым и другими участниками ВЭФ-2022.

Вот так Восточный экономический форум стал ещё и спортивным.

источник: «Советский спорт»
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