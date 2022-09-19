Волны, медали и успех!

Продолжается Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. На Камчатке закончились соревнования по серфингу.

Для участия в Спартакиаде приехали спортсмены, готовые побороться за звание сильнейшего, из 8 регионов: Калининградская область, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Татарстан, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край.

Соревнование прошло в Камчатском крае на Халактырском пляже с 8 по 9 сентября в волновой прогноз.

СЕРФИНГ: ЗОВЕТ КАМЧАТКА

Спортсмены состязались в дисциплине «короткая доска».

Первое и третье места у мужчин заняли представители Московской области — Никита Авдеев и Алексей Николаев, вторым стал петербуржец Егор Волков.

В женском зачете победила Анна Чудненко из Санкт-Петербурга, «серебро» завоевала москвичка Елена Второва, а бронзовая медаль в активе Анны Матвеевой, представляющей Калининградскую область.

Общее количество участников 28 человек. Все участники отмечали высокий уровень организации соревнований. Помимо тёплых слов в адрес Правительства Камчатского края и Министерства спорта Камчатского края, участники соревнований произносили благодарность Министерству спорта РФ за саму идею Спартакиады, которая была организована в столь краткие сроки и соответствовала самым высоким стандартам.

ЕЩЕ ОДНА ЗОЛОТАЯ СТУПЕНЬКА

- Спартакиада стала завершением этапа длительных тренировок. Я доволен полученным результатом. Золотая медаль - это еще одна взятая ступенька, и уже нужно готовится к новому рывку вперед. На соревнованиях было заметно внимание прессы и общественности. Считаю, что Спартакиада - более значимый турнир, чем любые другие старты в нашей стране, - сказал победитель Никита Авдеев. - На Камчатке я представлял не только себя, но и свою Московскую область, а также свою семью и друзей, которые поддерживают меня на протяжении всего пути. Такая поддержка для меня бесценна. В каком-то смысле этот успех важнее для них, чем для меня.

ВОЛНЫ И КРУТАЯ БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ

Вице-президент Российской федерации серфинга Татьяна Дудова рассказала о накале борьбы:

- На турнир регионы направили своих самых сильных спортсменов. Конкуренция между участниками позволила сделать соревнования статусными. Несмотря на то, что серфинг очень зависит от погоды и нужной волны, сюрпризов в результатах не было. На пьедестале оказались те же самые серфингисты, что и на чемпионате России. В нашей стране самая протяженная береговая линия в мире. Выбор сделан в пользу Камчатского края из-за главной роскоши здешних мест: подходящих для соревнования волн. Стихия нам благоволила: мероприятие состоялось в первые два дня ожидания.

Благодарим Минспорт России за помощь, которая позволила провести турнир по международным стандартам со всем необходимым оборудование для судей, видеотрансляцией, съемок с дронов, внедрением инновационных технологий. Всероссийская спартакиада взяла высокую планку, на которую теперь будем ровняться. Это добавит спортсменам мотивации бороться на региональном уровне за попадание на следующую Спартакиаду, чемпионаты страны и другие всероссийские соревнования.