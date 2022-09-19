СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Волны, медали и успех!

Спартакиада шагает по стране.
Волны, медали и успех!
19 сентября 2022 12:24
автор: Сергей Терехов

Продолжается Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. На Камчатке закончились соревнования по серфингу.

Для участия в Спартакиаде приехали спортсмены, готовые побороться за звание сильнейшего, из 8 регионов: Калининградская область, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Татарстан, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край.

Соревнование прошло в Камчатском крае на Халактырском пляже с 8 по 9 сентября в волновой прогноз.

СЕРФИНГ: ЗОВЕТ КАМЧАТКА

Спортсмены состязались в дисциплине «короткая доска».

Первое и третье места у мужчин заняли представители Московской области — Никита Авдеев и Алексей Николаев, вторым стал петербуржец Егор Волков.

В женском зачете победила Анна Чудненко из Санкт-Петербурга, «серебро» завоевала москвичка Елена Второва, а бронзовая медаль в активе Анны Матвеевой, представляющей Калининградскую область.

Общее количество участников 28 человек. Все участники отмечали высокий уровень организации соревнований. Помимо тёплых слов в адрес Правительства Камчатского края и Министерства спорта Камчатского края, участники соревнований произносили благодарность Министерству спорта РФ за саму идею Спартакиады, которая была организована в столь краткие сроки и соответствовала самым высоким стандартам.

ЕЩЕ ОДНА ЗОЛОТАЯ СТУПЕНЬКА

- Спартакиада стала завершением этапа длительных тренировок. Я доволен полученным результатом. Золотая медаль - это еще одна взятая ступенька, и уже нужно готовится к новому рывку вперед. На соревнованиях было заметно внимание прессы и общественности. Считаю, что Спартакиада - более значимый турнир, чем любые другие старты в нашей стране, - сказал победитель Никита Авдеев. - На Камчатке я представлял не только себя, но и свою Московскую область, а также свою семью и друзей, которые поддерживают меня на протяжении всего пути. Такая поддержка для меня бесценна. В каком-то смысле этот успех важнее для них, чем для меня.

ВОЛНЫ И КРУТАЯ БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ

Вице-президент Российской федерации серфинга Татьяна Дудова рассказала о накале борьбы:

- На турнир регионы направили своих самых сильных спортсменов. Конкуренция между участниками позволила сделать соревнования статусными. Несмотря на то, что серфинг очень зависит от погоды и нужной волны, сюрпризов в результатах не было. На пьедестале оказались те же самые серфингисты, что и на чемпионате России. В нашей стране самая протяженная береговая линия в мире. Выбор сделан в пользу Камчатского края из-за главной роскоши здешних мест: подходящих для соревнования волн. Стихия нам благоволила: мероприятие состоялось в первые два дня ожидания.

Благодарим Минспорт России за помощь, которая позволила провести турнир по международным стандартам со всем необходимым оборудование для судей, видеотрансляцией, съемок с дронов, внедрением инновационных технологий. Всероссийская спартакиада взяла высокую планку, на которую теперь будем ровняться. Это добавит спортсменам мотивации бороться на региональном уровне за попадание на следующую Спартакиаду, чемпионаты страны и другие всероссийские соревнования.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Волны, медали и успех!
Волны, медали и успех!
Спартакиада шагает по стране.
19.09.2022 12:24
Хроника
автор: Сергей Терехов
ВЭФ-2022: соглашения на 3 триллиона рублей и спортивное соперничество России и Азии
ВЭФ-2022: соглашения на 3 триллиона рублей и спортивное соперничество России и Азии
Супертурниры с участием ведущих спортсменов России и Азиии, новые центры сборной России на Дальнем Востоке, забег в поддержку амурского тигра - всё это о Vladivostok Open - спортивной программе Восточного экономического форума.
16.09.2022 22:41
Хроника
автор: Николай Яременко
«Родина медиа» - победитель «Лига Bloggers Cup»
«Родина медиа» - победитель «Лига Bloggers Cup»
Загитова, Тарасов, Далалоян, Орзул и многие другие собрались вместе, чтобы поддержать футбольный турнир среди команд медиалиги.
15.09.2022 12:36
Хроника
автор: Сергей Иванов
В Москве состоялась премьера фильма «Король ринга. Николай Королев»
В Москве состоялась премьера фильма «Король ринга. Николай Королев»
14 сентября в пресс-центре «Матч+» букмекерская компания «Лига Ставок», благотворительный фонд «Созвездие Добра», Федерация бокса России, Общество «Динамо» и Продюсерский центр «Динамо» организовали премьерный показ документального фильма «Король ринга. Николай Королев».
15.09.2022 08:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Арина Аверина: Все у нас получится!
Арина Аверина: Все у нас получится!
Увлекательные состязания дзюдоистов в Казани, сильнейшие спортсмены по серфингу на Камчатке и выступления звезд художественной гимнастики в Москве – все это приковывает внимание болельщиков, которые следят за Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
14.09.2022 09:42
Хроника
автор: Сергей Терехов
Футбол может быть включен в программу следующей Спартакиады
Футбол может быть включен в программу следующей Спартакиады
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что футбол может быть включен в программу следующей Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
12.09.2022 10:21
Хроника
«Крутые матчи, отличная организация!»
«Крутые матчи, отличная организация!»
Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжается.
09.09.2022 13:03
Хроника
автор: Сергей Терехов
«Заканчиваются соревнования – и наступает грусть»
«Заканчиваются соревнования – и наступает грусть»
Спортсмены высоко оценивают уровень организации Спартакиады
07.09.2022 09:54
Хроника
автор: Сергей Терехов
В Тамбовской области прошел праздник традиционных русских игр
В Тамбовской области прошел праздник традиционных русских игр
В последние выходные лета в селе Атманов Угол Сосновского района прошли десятые юбилейные «Атмановские кулачки». На два дня жители и гости Тамбовской области погрузились в атмосферу традиционного русского праздника с игрой в килу и кулачными боями.
06.09.2022 09:00
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
В брызгах вод подмосковных. Как прошли уникальные соревнования по серфингу (много фото)
В брызгах вод подмосковных. Как прошли уникальные соревнования по серфингу (много фото)
В минувшие выходные вакватории живописной бухты в SohoCountryClub Московской области прошел чемпионат России по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским»и международное соревнование по вейксёрфингуCWSA INGRAD WakesurfCup 2022. Информационным партнером выступило первое спортивное СМИ России – «Советский спорт».
06.09.2022 08:30
Хроника
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 19.09.2022: на кону 4 150 000 рублей!
19 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Братья НеГазоли и американец из Казани. Как Испания выиграла Евробаскет командой без звезд
В Берлине завершился чемпионат Европы: в финальном матче испанские баскетболисты победили сборную Франции – 88:76.
«Никто не из руководства не давил на меня из-за моего имени». Педриньо — после поражения «Локомотива» от «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) после матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) еще раз прокомментировал историю со своим именем на футболке.
«Бальде написал сообщение и извинился». Наиль Умяров — после победы «Спартака» над «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Спартак» в погоне, «Локомотив» в агонии! Каким получилось очередное московское дерби
В 10-м туре РПЛ железнодорожники в гостях уступили красно-белым (0:1).
Немке Варфоломеевой — Олимпиада, сестрам Авериным – «пенсия»? Отбор в Париж-2024 начался без России
До ближайших Олимпийских игр почти два года, но квалификационные соревнования уже идут. И кое-где россияне из-за санкций потеряли все шансы выступить в Париже. Увы, чем дальше, тем таких видов спорта будет больше.
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Ни зрелища, ни скандала. Как завершилась трилогия Альварес — Головкин
Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкин завершился в Лас-Вегасе закономерной и невероятно легкой победой мексиканца, который сохранил титулы в суперсреднем весе.
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Питер снова взял Москву! Как «Зенит» победил «Динамо» и не проиграл столичным клубам 19-й матч подряд
Лидер чемпионата одержал в 10-м туре РПЛ гостевую победу над бело-голубыми — 2:0.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика