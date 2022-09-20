Трагически погиб прекрасный актер, любивший спорт, Сергей Пуспекалис

ЕГО «ФОРД» ВРЕЗАЛСЯ В ФУРУ

«Да, по предварительной информации, он погиб», – сказал собеседник агентства.

По официальным данным УМВД по региону, около 11:00 мск 20 сентября в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло ДТП – столкновение автомобиля «Форд транзит» и грузового автомобиля.

«В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении телеграм-канала Вaza.

«Форд Транзит», в котором находился Пуспекалис, врезался в фуру на встречной полосе трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Водитель машины и актер погибли, водитель грузовика тоже пострадал.

ЭТО БЫЛ ПОТРЯСАЮЩИЙ АКТЕР

Сергей Пуспекалис родился в Курске в 1966 году. Его отец по национальности литовец, мать — болгарка. Сергей учился в Саратовском театральном училище, затем прошёл срочную службу на военно-морском флоте, работал актером в Саратовском ТЮЗе, учился у Петра Фоменко в РАТИ на режиссерском факультете, выпустился в 2001 году.

Но известность в качестве актера к Пуспекалису пришла позже. Вначале он много лет проработал режиссером в Самаре, Магнитогорске, театре-студии Табакова. Получил известность после фильма, «Как я провел этим летом». Затем были роли в замечательных сериалах «Шифр», «Крик совы», «Операция Мухаббат», «Частица вселенной» и еще много других заметных ролей.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ

В спортивной драме «На острие» Сергей Пуспекалис сыграл роль главного тренера сборной России по фехтованию. В основу фильма положена реальная история наших знаменитых саблисток, олимпийских чемпионок Яны Егорян и Софьи Великой на Олимпиаде 2016 года в Рио. Знаменитых спортсменок сыграли не менее знаменитые актрисы – Стася Милославская и Светлана Ходченкова. Телевизионная премьера фильма состоялась 7 ноября 2021 года на Первом канале.

В одни интервью Пуспекалис рассказал, что значит спорт в его жизни:

– В детстве я занимался и боксом, и борьбой. Да и потом спорта в моей жизни было много. Я с 15 лет в театральном училище, а там в почете танец, фехтование и другие спортивные дисциплины. Актерское образование – самое аристократическое: в нём сочетается умственное развитие с физической культурой.

Сейчас я продолжаю заниматься физкультурой, но без фанатизма. Считаю, что надо внимательнее прислушиваться к организму. Я курил очень много. Мне казалось, это помогает справиться с волнением. Бросил в 2002 году и очень счастлив, хотя поначалу и было тяжело. Это зависимость, и очень серьёзная. Но, когда я смог ее преодолеть, стал больше себя уважать.