Цифровизация спорта в России – одна из ключевых тем форума «Россия – спортивная держава»

Одной из ключевых тем форума станет цифровизация спорта. Она будет обсуждаться в рамках обширной деловой повестки.

Цифровизация способствует развитию всех сегментов спортивной индустрии – от подготовки и выступления спортсменов до проведения и трансляций соревнований, создания всестороннего цифрового опыта болельщиков – как на стадионе, так и у экранов телевизоров.

В начале апреля 2022 года по инициативе правительства была создана государственная информационная система «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКС). В ГИС будет вестись календарь международных и всероссийских соревнований, а также массовых мероприятий. Предусмотрен реестр объектов спорта страны, которых насчитывается более 300 тысяч. ГИС ФКС планируется синхронизировать с порталом госуслуг, где в личном кабинете можно выбрать для ребёнка спортивную школу. Спортсмены там же смогут удобно и быстро получить заслуженные звания или разряды.

ГИС ФКС будет посвящен семинар-совещание в рамках форума «Россия – спортивная держава», на котором будут подведены промежуточные итоги работы над системой и разработаны планы на будущее. Семинар по теме «ГИС ФКС: что сделано, что делаем, планы по развитию» пройдет 28 сентября в Кемерове.

В современных реалиях невозможно игнорировать растущую популярность киберспорта. В нем существуют широкий набор дисциплин, культовые команды, топовые турниры с внушительными призовыми, а также огромная армия фанатов по всему миру. Именно поэтому особое внимание обращает на себя стратегическая сессия: «Киберспорт и спортивное программирование, как тренды цифровизации спорта», которая пройдет в рамках форума 28 сентября в Кемерове.

Умные стадионы, умные тренажеры, диджитал-помощники – все это неотъемлемая часть любого поклонника спорта. Чтобы тренды этой сферы стали более понятными, в программе форума запланирована стратегическая сессия: «Стратегические приоритеты инновационно-технологического развития физической культуры и спорта», запланированная на 29 сентября в Кемерове.

В марте 2022 года началось создание домена «Спорт». Его проектирование ведется Минспортом России, ФКУ «ГосТех», ПАО «Сбербанк», Координационным центром при Правительстве РФ совместно с заинтересованными представителями отрасли физической культуры и спорта в рамках разработки и реализации информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».

На начальном этапе эксперты рассмотрели различные клиентские пути и базовые потребности пользователей будущего домена «Спорт». По результатам предварительной обработки материалов в рамках семи функциональных областей были определены клиенты домена «Спорт» и перечень жизненных ситуаций, с которыми они сталкиваются.

Промежуточные результаты их работы будут представлены в рамках форума на отдельной стратегической сессии: «Домен «Спорт»: что уже сделано и что дальше?», которая пройдет 29 сентября в Кемерове. В ней примут участие представители АНО «Цифровая экономика» и ГК «Росатом».

В формировании цифровой среды активно участвуют спортивные СМИ. В развитии российского спорта наступила новая эпоха. Текущая ситуация непосредственным образом сказалось на экономике спортивной индустрии. Российским спортивным СМИ в условиях ограничений в оперативном порядке приходится вырабатывать новые программы и подходы в работе. 28 сентября в Кемерове эксперты стратегической панели «Трансформация медиа ландшафта. Будущее спортивных СМИ» обсудят новые методы и форматы работы со спортивным и ЗОЖ-контентом, выработают ряд предложений по увеличению доли освещения различных направлений массового спорта в федеральных СМИ.

Генеральным медиа-партнером партнером форума «Россия – спортивная держава» является ведущий спортивный телеканал страны «Матч ТВ». За годы существования «Матч ТВ» накопил колоссальный опыт показа крупнейших спортивных соревнований.

Сейчас телеканал встал перед лицом нового вызова. В отсутствие российских спортсменов на привычных зрителю международных соревнованиях «Матч ТВ» должен привлечь аудиторию к внутрироссийским стартам, которые ранее оказывались на периферии внимания. Именно этому будет посвящена специальная партнерская сессия: «Российский спорт нового времени: как привлечь аудиторию на внутренние соревнования», которая пройдет 29 сентября в Кемерове.