СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Цифровизация спорта в России – одна из ключевых тем форума «Россия – спортивная держава»

С 28 по 30 сентября 2022 года в нескольких городах Кузбасса пройдет главное спортивно-деловое событие года – 10-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
Цифровизация спорта в России – одна из ключевых тем форума «Россия – спортивная держава»
23 сентября 2022 10:14
автор: Анастасия Ключникова

Одной из ключевых тем форума станет цифровизация спорта. Она будет обсуждаться в рамках обширной деловой повестки.

Цифровизация способствует развитию всех сегментов спортивной индустрии – от подготовки и выступления спортсменов до проведения и трансляций соревнований, создания всестороннего цифрового опыта болельщиков – как на стадионе, так и у экранов телевизоров.

В начале апреля 2022 года по инициативе правительства была создана государственная информационная система «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКС). В ГИС будет вестись календарь международных и всероссийских соревнований, а также массовых мероприятий. Предусмотрен реестр объектов спорта страны, которых насчитывается более 300 тысяч. ГИС ФКС планируется синхронизировать с порталом госуслуг, где в личном кабинете можно выбрать для ребёнка спортивную школу. Спортсмены там же смогут удобно и быстро получить заслуженные звания или разряды.

ГИС ФКС будет посвящен семинар-совещание в рамках форума «Россия – спортивная держава», на котором будут подведены промежуточные итоги работы над системой и разработаны планы на будущее. Семинар по теме «ГИС ФКС: что сделано, что делаем, планы по развитию» пройдет 28 сентября в Кемерове.

В современных реалиях невозможно игнорировать растущую популярность киберспорта. В нем существуют широкий набор дисциплин, культовые команды, топовые турниры с внушительными призовыми, а также огромная армия фанатов по всему миру. Именно поэтому особое внимание обращает на себя стратегическая сессия: «Киберспорт и спортивное программирование, как тренды цифровизации спорта», которая пройдет в рамках форума 28 сентября в Кемерове.

Умные стадионы, умные тренажеры, диджитал-помощники – все это неотъемлемая часть любого поклонника спорта. Чтобы тренды этой сферы стали более понятными, в программе форума запланирована стратегическая сессия: «Стратегические приоритеты инновационно-технологического развития физической культуры и спорта», запланированная на 29 сентября в Кемерове.

В марте 2022 года началось создание домена «Спорт». Его проектирование ведется Минспортом России, ФКУ «ГосТех», ПАО «Сбербанк», Координационным центром при Правительстве РФ совместно с заинтересованными представителями отрасли физической культуры и спорта в рамках разработки и реализации информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».

На начальном этапе эксперты рассмотрели различные клиентские пути и базовые потребности пользователей будущего домена «Спорт». По результатам предварительной обработки материалов в рамках семи функциональных областей были определены клиенты домена «Спорт» и перечень жизненных ситуаций, с которыми они сталкиваются.

Промежуточные результаты их работы будут представлены в рамках форума на отдельной стратегической сессии: «Домен «Спорт»: что уже сделано и что дальше?», которая пройдет 29 сентября в Кемерове. В ней примут участие представители АНО «Цифровая экономика» и ГК «Росатом».

В формировании цифровой среды активно участвуют спортивные СМИ. В развитии российского спорта наступила новая эпоха. Текущая ситуация непосредственным образом сказалось на экономике спортивной индустрии. Российским спортивным СМИ в условиях ограничений в оперативном порядке приходится вырабатывать новые программы и подходы в работе. 28 сентября в Кемерове эксперты стратегической панели «Трансформация медиа ландшафта. Будущее спортивных СМИ» обсудят новые методы и форматы работы со спортивным и ЗОЖ-контентом, выработают ряд предложений по увеличению доли освещения различных направлений массового спорта в федеральных СМИ.

Генеральным медиа-партнером партнером форума «Россия – спортивная держава» является ведущий спортивный телеканал страны «Матч ТВ». За годы существования «Матч ТВ» накопил колоссальный опыт показа крупнейших спортивных соревнований.

Сейчас телеканал встал перед лицом нового вызова. В отсутствие российских спортсменов на привычных зрителю международных соревнованиях «Матч ТВ» должен привлечь аудиторию к внутрироссийским стартам, которые ранее оказывались на периферии внимания. Именно этому будет посвящена специальная партнерская сессия: «Российский спорт нового времени: как привлечь аудиторию на внутренние соревнования», которая пройдет 29 сентября в Кемерове.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Цифровизация спорта в России – одна из ключевых тем форума «Россия – спортивная держава»
Цифровизация спорта в России – одна из ключевых тем форума «Россия – спортивная держава»
С 28 по 30 сентября 2022 года в нескольких городах Кузбасса пройдет главное спортивно-деловое событие года – 10-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
23.09.2022 10:14
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Звезды спорта проведут роуд-тур в поддержку форума «Россия - спортивная держава»
Звезды спорта проведут роуд-тур в поддержку форума «Россия - спортивная держава»
«Советский спорт» является официальным информационным партнером.
22.09.2022 12:00
Хроника
Нигде, кроме как в «Моспроме»!
Нигде, кроме как в «Моспроме»!
Необычные спортивные соревнования подходят к финишу в ближайший уик-энд.
22.09.2022 09:30
Хроника
автор: Ярослав Николаев
Праздник для кыргызких любителей футбола
Праздник для кыргызких любителей футбола
24 сентября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Кыргызтана. Встреча пройдет на стадионе в Бишкеке и начнется в 17.00 по московскому времени.
21.09.2022 09:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Трагически погиб прекрасный актер, любивший спорт, Сергей Пуспекалис
Трагически погиб прекрасный актер, любивший спорт, Сергей Пуспекалис
Известный актер, художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пуспекалис погиб в ДТП, сообщает «РИА Новости»
20.09.2022 15:10
Хроника
автор: Юрий Волохов
Волны, медали и успех!
Волны, медали и успех!
Спартакиада шагает по стране.
19.09.2022 12:24
Хроника
автор: Сергей Терехов
Автор «Плеймейкера» — в полуфинале конкурса «Мисс Офис»-2022
Автор «Плеймейкера» — в полуфинале конкурса «Мисс Офис»-2022
Нана Лемонджава — единственная представительница Грузии в полуфинале.
19.09.2022 08:00
Хроника
В Российском международном олимпийском университете состоялось открытие учебного года
В Российском международном олимпийском университете состоялось открытие учебного года
Акцент будет сделан на профессиональной переподготовке спортсменов.
19.09.2022 08:00
Хроника
ВЭФ-2022: соглашения на 3 триллиона рублей и спортивное соперничество России и Азии
ВЭФ-2022: соглашения на 3 триллиона рублей и спортивное соперничество России и Азии
Супертурниры с участием ведущих спортсменов России и Азиии, новые центры сборной России на Дальнем Востоке, забег в поддержку амурского тигра - всё это о Vladivostok Open - спортивной программе Восточного экономического форума.
16.09.2022 22:41
Хроника
автор: Николай Яременко
«Родина медиа» - победитель «Лига Bloggers Cup»
«Родина медиа» - победитель «Лига Bloggers Cup»
Загитова, Тарасов, Далалоян, Орзул и многие другие собрались вместе, чтобы поддержать футбольный турнир среди команд медиалиги.
15.09.2022 12:36
Хроника
автор: Сергей Иванов
Мбаппе выручает Францию, Левандовски не помощник Польше. В Лиге наций — без сюрпризов
Пятый тур Лиги наций вывел в лидеры 4-й группы высшего дивизиона Хорватию, победившую Данию (2:1). А чемпионы мира французы смогли уйти с четвертого места в 1-й группе благодаря победе над Австрией (2:0).
Попали под лошадь! Как НХЛ поставила на место зарвавшихся чешских русофобов
В заокеанской хоккейной лиге не захотели смешивать политику и спорт.
Как смерть фигуриста Сергея Гринькова разрушила самую красивую пару страны
Серию материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о двукратных олимпийских чемпионах в парном катании - Сергее Гринькове и Екатерине Гордеевой.
«Потеряли девочку». Что говорят об американском инсайде по «делу Валиевой»
Стоило журналисту Дэвиду Лизу написать в The Skating Lesson о положительной пробе Б Камилы Валиевой, как интерес к допинговому делу российской фигуристки разгорелся с новой силой.
Они сражались за родину. Кто из спортсменов воевал в Великой Отечественной, Афгане и Чечне
Российские спортсмены во все времена участвовали в войнах: шли на фронт добровольцами или попадали туда по призыву. «Плеймейкер» рассказывает о людях, которые поменяли спортивную форму на военную.
«Сделаем все, чтобы киргизы нам не забили». Матвей Сафонов — о матче сборной России
Вратарь сборной России Матвей Сафонов в преддверии товарищеского матча в Бишкеке оценил игру соперника и прокомментировал недопуск нашей команды к Евро-2024.
За стыки и грубость ответили. Как Шотландия разгромила Украину в Лиге наций
В перенесенном матче группы 1 Лиги В британская команда взяла убедительный реванш у своего обидчика в отборе на ЧМ-2022 (3:0).
«Суперсерия Россия — Канада? Надеюсь, эта идея станет реальностью». Роман Ротенберг — о нашем и мировом хоккее
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился подробностями о ближайшем будущем сборной России.
«Мы большая хоккейная семья». «Лига Ставок» продлила контракт с ФХР и сборной России до 2025 года
21 сентября в Музее хоккейной славы в рамках мероприятий, посвященных 50-летию Суперсерии СССР - Канада, состоялось подписание нового соглашения букмекерской компании «Лига Ставок» с ФХР и сборной России.
А где же драка? Почему «Сочи» Назарова не стал выяснять отношения с «Авангардом» на кулаках
Сочинцы проиграли домашний матч регулярного чемпионата КХЛ омичам (1:4), которые одержали третью подряд победу после серии из шести поражений.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика