СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роуд-шоу по пути в Кемерово

7 олимпийских чемпионов уже приняли участие в роуд-туре форума «Россия - спортивная держава». «Советский спорт» является официальным информационным партнером.
Роуд-шоу по пути в Кемерово
26 сентября 2022 14:29

Роуд-тур знаменитых спортсменов, посвященный юбилейному Х форуму «Россия – спортивная держава», на пути в Кемерово. Он уже проехал Москву, Нижний Новгород, Казань и Уфу. На каждом этапе звёзды спорта рассказывают и показывают знаковые спортивные объекты, встречаются с юными атлетами. Организаторами роуд-тура выступили Минспорт России и спортивная платформа Фонда Росконгресс - «РК-Спорт».

В Нижний Новгород приехали чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова и баскетболист сборной России Виктор Кейру. Визит начался с посещения стадиона «Нижний Новгород» – наследия чемпионата мира по футболу. «Я впервые побывала в Нижнем Новгороде, и просто потрясена этой ареной. Очень красивый стадион, настоящая достопримечательность города. Здорово, что здесь проходит не только футбол, но и концерты, даже свадьбы! Очень важно, чтобы такие спортивные объекты становились центрами притяжения для жителей», – отметила Лилия Ахаимова. Участники роуд-тура также посетили загородную спортивную базу «Академия 52».

В Казани к Виктору Кейру присоединился победитель Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков. Вместе они посетили финал первой Всероссийской школьной лиги по волейболу и встретились с олимпийским чемпионом Максимом Михайловым.

- К сожалению, в моем детстве не было соревнований такого масштаба и с такой большой аудиторией. Очень правильно, что дети уже сейчас могут почувствовать себя профессиональными спортсменами. Детский спорт — это самое важное, – подчеркнул Максим Михайлов. Он также отметил, что играет за «Зенит-Казань» с 2009 года, и на его глазах город преображался к Универсиаде-2013 и продолжает развиваться.

- Здесь появилось просто все: от хороших дорог до множества классных спортивных объектов, – сказал легендарный волейболист.

После волейбола Легков и Кейру отправились в парк «Урам» - крупнейший в стране центр экстремальных видов спорта. Легков был настолько впечатлён, что даже сам надел шлем и попробовал преодолеть трассу на велосипеде BMX.

- Здесь есть все условия для занятий скейтбордингом, BMX, баскетболом 3х3 и другими модными и молодёжи видами спорта. Очень важно, чтобы такие комплексы как «Урам» появлялись по всей стране, – подчеркнул Виктор Кейру.

Прямо сейчас в Казани проходит заключительное мероприятие возрожденной Спартакиады – турнир по спортивной гимнастике с участием победителей Токио-2020 Артуртом Далалояном и Никитой Нагорным, к которым также заехали участники роуд-тура.

- В этом году у нас в Казани уже третий всероссийский турнир, и город встречает гимнастов всегда очень тепло. Радует, что здесь всегда на трибунах много детей, - заметил Далалоян.

- Любые соревнования, которые объединяют много видов спорта, для меня большая мотивация. Когда ты видишь результаты победителей в разных видах, это реально подбадривает и мотивирует», - рассказал Нагорный о настрое на Спартакиаду.

Получив напутствие от гимнастов, Легков отправился дальше по маршруту роуд-тура — в Уфу. Он встретился с лыжниками Башкортостана, а также получил мастер-класс по фехтованию от олимпийской чемпионки Аделины Загидуллиной. Эти мероприятия прошли в Центре спортивной подготовки Башкортостана имени 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр Римы Баталовой. В этом уникальном спортивном комплексе, открывшемся в 2019 году, созданы условия для подготовки по 49 видам спорта. Александр Легков также посетил новый Центр гимнастики, заработавший весной этого года.

- У башкирских спортсменов отличные условия для тренировок. На подходе также Дворец борьбы и другие объекты. Здорово, что столько же внимания здесь уделяется развитию массового и школьного спорта. По инициативе главы Радия Хабирова, внедряется программа по строительству типовых бассейнов. Реализуется программа «Борьба – в школу!», а в ноябре Уфа будет принимать фестиваль школьного спорта стран СНГ, – поделился впечатлениями Александр Легков.

Напомним, что трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич провела московский этап роуд-тура. Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина проведёт этап в Челябинске, двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина – в Омске, а двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов – в Новосибирске. Завершится роуд-тур в Кемерово, где 28 сентября начнётся юбилейный Х форум «Россия – спортивная держава».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Роуд-шоу по пути в Кемерово
Роуд-шоу по пути в Кемерово
7 олимпийских чемпионов уже приняли участие в роуд-туре форума «Россия - спортивная держава». «Советский спорт» является официальным информационным партнером.
26.09.2022 14:29
Хроника
Главный турнир года - Спартакиада
Главный турнир года - Спартакиада
Спортсмены серьезно оценивают уровень турнира
23.09.2022 13:56
Хроника
Цифровизация спорта в России – одна из ключевых тем форума «Россия – спортивная держава»
Цифровизация спорта в России – одна из ключевых тем форума «Россия – спортивная держава»
С 28 по 30 сентября 2022 года в нескольких городах Кузбасса пройдет главное спортивно-деловое событие года – 10-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
23.09.2022 10:14
Хроника
автор: Анастасия Ключникова
Звезды спорта проведут роуд-тур в поддержку форума «Россия - спортивная держава»
Звезды спорта проведут роуд-тур в поддержку форума «Россия - спортивная держава»
«Советский спорт» является официальным информационным партнером.
22.09.2022 12:00
Хроника
Нигде, кроме как в «Моспроме»!
Нигде, кроме как в «Моспроме»!
Необычные спортивные соревнования подходят к финишу в ближайший уик-энд.
22.09.2022 09:30
Хроника
автор: Ярослав Николаев
Праздник для кыргызких любителей футбола
Праздник для кыргызких любителей футбола
24 сентября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Кыргызтана. Встреча пройдет на стадионе в Бишкеке и начнется в 17.00 по московскому времени.
21.09.2022 09:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Трагически погиб прекрасный актер, любивший спорт, Сергей Пуспекалис
Трагически погиб прекрасный актер, любивший спорт, Сергей Пуспекалис
Известный актер, художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пуспекалис погиб в ДТП, сообщает «РИА Новости»
20.09.2022 15:10
Хроника
автор: Юрий Волохов
Волны, медали и успех!
Волны, медали и успех!
Спартакиада шагает по стране.
19.09.2022 12:24
Хроника
автор: Сергей Терехов
Автор «Плеймейкера» — в полуфинале конкурса «Мисс Офис»-2022
Автор «Плеймейкера» — в полуфинале конкурса «Мисс Офис»-2022
Нана Лемонджава — единственная представительница Грузии в полуфинале.
19.09.2022 08:00
Хроника
В Российском международном олимпийском университете состоялось открытие учебного года
В Российском международном олимпийском университете состоялось открытие учебного года
Акцент будет сделан на профессиональной переподготовке спортсменов.
19.09.2022 08:00
Хроника
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ-2022 в Катаре: валюта, кухня, достопримечательности
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 26.09.2022: на кону 5 350 000 рублей!
26 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Модрич и Ловрен спасли чемпионов мира от позора. Как Франция едва не вылетела из высшего дивизиона Лиги наций
В Лиге наций завершились групповые турниры в двух квартетах: в «Финал четырех» вышли Хорватия и Нидерланды, в дивизион В вылетели Уэльс и Австрия.
Алиев — чемпион «Мегаспорта»! Как завершились контрольные прокаты сборной России
В Москве сильнейшие фигуристы страны показали публике новые произвольные программы.
Подножка Слуцкому от Евсеева! Как «Рубин» проиграл в Ярославле и едва не вылетел из «зоны РПЛ»
Мучительно сложным получается для Леонида Слуцкого попытка сходу вернуться в элитный дивизион из Первой Лиги, куда, напомним, казанский клуб сенсационного угодил по итогам прошлого чемпионата под руководствам этого же тренера.
На Ходынке «хоронили»… Валиеву. Почему Камила каталась в черном, без суперпрыжков, а потом плакала
В Москве продолжаются контрольные прокаты сборной России. В воскресенье лучшие фигуристки страны исполняли новые произвольные программы.
Третий золотой дубль за два месяца! Как Самсонова и Александрова продолжили традицию побеждать в один день
25 сентября с интервалом менее трех часов российские теннисистки выиграли финальные матчи двух разных турниров: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Токио, Екатерина Александрова – в Сеуле.
Мужество Роналду и конфуз Испании. Как Португалия вышла в лидеры своей группы Лиги наций
В Лиге наций матчи второй группы принесли неожиданные результаты: чехи были разбиты дома Португалией (0:4), а испанцы проиграли на своем поле швейцарцам (1:2), осложнив борьбу за первое место.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика