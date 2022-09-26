Роуд-шоу по пути в Кемерово

Роуд-тур знаменитых спортсменов, посвященный юбилейному Х форуму «Россия – спортивная держава», на пути в Кемерово. Он уже проехал Москву, Нижний Новгород, Казань и Уфу. На каждом этапе звёзды спорта рассказывают и показывают знаковые спортивные объекты, встречаются с юными атлетами. Организаторами роуд-тура выступили Минспорт России и спортивная платформа Фонда Росконгресс - «РК-Спорт».

В Нижний Новгород приехали чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова и баскетболист сборной России Виктор Кейру. Визит начался с посещения стадиона «Нижний Новгород» – наследия чемпионата мира по футболу. «Я впервые побывала в Нижнем Новгороде, и просто потрясена этой ареной. Очень красивый стадион, настоящая достопримечательность города. Здорово, что здесь проходит не только футбол, но и концерты, даже свадьбы! Очень важно, чтобы такие спортивные объекты становились центрами притяжения для жителей», – отметила Лилия Ахаимова. Участники роуд-тура также посетили загородную спортивную базу «Академия 52».

В Казани к Виктору Кейру присоединился победитель Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков. Вместе они посетили финал первой Всероссийской школьной лиги по волейболу и встретились с олимпийским чемпионом Максимом Михайловым.

- К сожалению, в моем детстве не было соревнований такого масштаба и с такой большой аудиторией. Очень правильно, что дети уже сейчас могут почувствовать себя профессиональными спортсменами. Детский спорт — это самое важное, – подчеркнул Максим Михайлов. Он также отметил, что играет за «Зенит-Казань» с 2009 года, и на его глазах город преображался к Универсиаде-2013 и продолжает развиваться.

- Здесь появилось просто все: от хороших дорог до множества классных спортивных объектов, – сказал легендарный волейболист.

После волейбола Легков и Кейру отправились в парк «Урам» - крупнейший в стране центр экстремальных видов спорта. Легков был настолько впечатлён, что даже сам надел шлем и попробовал преодолеть трассу на велосипеде BMX.

- Здесь есть все условия для занятий скейтбордингом, BMX, баскетболом 3х3 и другими модными и молодёжи видами спорта. Очень важно, чтобы такие комплексы как «Урам» появлялись по всей стране, – подчеркнул Виктор Кейру.

Прямо сейчас в Казани проходит заключительное мероприятие возрожденной Спартакиады – турнир по спортивной гимнастике с участием победителей Токио-2020 Артуртом Далалояном и Никитой Нагорным, к которым также заехали участники роуд-тура.

- В этом году у нас в Казани уже третий всероссийский турнир, и город встречает гимнастов всегда очень тепло. Радует, что здесь всегда на трибунах много детей, - заметил Далалоян.

- Любые соревнования, которые объединяют много видов спорта, для меня большая мотивация. Когда ты видишь результаты победителей в разных видах, это реально подбадривает и мотивирует», - рассказал Нагорный о настрое на Спартакиаду.

Получив напутствие от гимнастов, Легков отправился дальше по маршруту роуд-тура — в Уфу. Он встретился с лыжниками Башкортостана, а также получил мастер-класс по фехтованию от олимпийской чемпионки Аделины Загидуллиной. Эти мероприятия прошли в Центре спортивной подготовки Башкортостана имени 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр Римы Баталовой. В этом уникальном спортивном комплексе, открывшемся в 2019 году, созданы условия для подготовки по 49 видам спорта. Александр Легков также посетил новый Центр гимнастики, заработавший весной этого года.

- У башкирских спортсменов отличные условия для тренировок. На подходе также Дворец борьбы и другие объекты. Здорово, что столько же внимания здесь уделяется развитию массового и школьного спорта. По инициативе главы Радия Хабирова, внедряется программа по строительству типовых бассейнов. Реализуется программа «Борьба – в школу!», а в ноябре Уфа будет принимать фестиваль школьного спорта стран СНГ, – поделился впечатлениями Александр Легков.

Напомним, что трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич провела московский этап роуд-тура. Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина проведёт этап в Челябинске, двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина – в Омске, а двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов – в Новосибирске. Завершится роуд-тур в Кемерово, где 28 сентября начнётся юбилейный Х форум «Россия – спортивная держава».