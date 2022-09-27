Конькобежка готова бросить вызов машине, а Шлеменко открыл уличную площадку

Роуд-тур знаменитых спортсменов в поддержку X юбилейного форума «Россия — спортивная держава» продолжился в Челябинске и в Омске. Организаторами роуд-тура выступают спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» и Министерство спорта Российской Федерации.

Этап в Челябинске провела серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина. Она показала конькобежный кластер - ледовую арену «Уральская молния», новый центр шорт-трека, а также музей, в котором собраны уникальные артефакты из мира конькобежного спорта. «Ещё в начале века в России не было ни одной крытой арены для конькобежцев с искусственным льдом, и открытие «Уральской молнии», названной в честь легендарной Лидии Скобликовой, было прорывным событием для нашего спорта. Здорово, что несколько лет назад рядом появился свой дом и у шорт-трека», - отметила спортсменка.

Ольга Фаткулина также рассказала, что готова посоревноваться с машиной на льду Байкала в рамках традиционного фестиваля скорости. «Бежать на таком огромном пространстве, где нет стен и других ограничений — интересно. Есть идея зарубиться, кто быстрее на льду — я или машина. Не все так однозначно, как кажется, ведь скорость я набираю гораздо быстрее. Нашему виду действительно не хватает популяризации, не хватает элементов шоу. Такие соревнования могли бы привлечь внимание к конькобежному спорту», - сказала Ольга Фаткулина.

Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина стала экскурсоводом по спортивному Омску. Она показала единственный за Уралом велотрек, выполненный по олимпийским стандартам, который прямо сейчас принимает международные соревнования по велоспорту. «Это уникальный объект, причем внутри полотна организован тренировочный процесс для разных видов спорта и также проводятся соревнования. Например, здесь на велотреке проводится турнир на призы другого двукратного олимпийского чемпиона из Омска - боксера Алексея Тищенко. Современный центр единоборств находится неподалеку. Новый центр есть и у гимнасток - в Омске выросли Ирина Чащина, Евгения Канаева и другие прославленные спортсменки. Пользуясь случаем, хочу обратиться с просьбой к властям о новом спорткомплексе для стрелков», - сказала Виталина Бацарашкина.

Двукратная олимпийская чемпионка также побывала на «G-Drive Арене», которая откроется 1 октября. Новая арена станет домом для хоккейного «Авангарда», а также развлекательным и культурным центром для жителей Омска. Свое название «G-Drive Арена» получила летом этого года на Петербургском международном экономическом форуме. «Авангард» и «Газпром нефть» подписали соглашение об этом на главном деловом событии года.

В рамках этапа роуд-тура в Омске также состоялось открытие уже девятой уличной спортивной площадки по проекту звезды смешанных единоборств Александра Шлеменко. «Моя цель — чтобы спорт был доступным, и такие площадки были в каждом районе нашего города. Сначала мы ориентировались больше на спортсменов, а потом поняли, что нужно думать и о детях. У меня у самого пятеро детей, и я прекрасно понимаю, что не всегда есть возможность оставить их дома. Поэтому мы помимо тренажеров ставим песочницу, качели, чтобы детям было интересно. Наверное, такой семейный досуг — это наше ноу-хау», - рассказал знаменитый боец.

Напомним, что 22 сентября старт роуд-туру дал Министр спорта Олег Матыцин, а провела московский этап трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. В Нижнем Новгороде побывали чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова и участник Олимпийских игр, баскетболист Виктор Кейру. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков провел этапы в Казани и Уфе, где к нему соответственно присоединялись олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов, чемпионы Токио-2020 Никита Нагорный, Артур Далалоян (оба - спортивная гимнастика) и Аделина Загидуллина (фехтование). 28 сентября двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов в рамках роуд-тура проведет мастер-класс в Новосибирске, а затем отправится в Кемерово, где начнется форум «Россия - спортивная держава».