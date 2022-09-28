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«От Спартакиады все только выигрывают!»

Главный турнир года вышел на финишную прямую
«От Спартакиады все только выигрывают!»
28 сентября 2022 10:00
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Пресс-служба Всероссийской Спартакиады

Спортсмены, которые уже завершили свои турниры на Спартакиаде, едины в своих оценках: организация соревнований – на максимальном уровне!

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА: КАЗАНЬ ПРИГЛАШАЕТ

Пресс-служба Всероссийской Спартакиады

Начиная с понедельника в Центре гимнастики в Казани проходят соревнования по спортивной гимнастике. Это не просто один из древнейших видов спорта (в программе современных Олимпийских игр он присутствует с самого начала - с 1896 года), но и один из самых зрелищных.

В календаре Всероссийской спартакиады спортивная гимнастика представлена в полном объеме и сильнейшем составе участников. В мероприятии принимают участие около 230 спортсменов, представляющих 30 регионов страны. Будет разыграно 14 комплектов наград: два в командном зачете (мужчины и женщины), два в абсолютном индивидуальном первенстве (мужчины и женщины) и десять в отдельных видах многоборья.

«В ТАКИХ ТУРНИРАХ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО УЧАСТВОВАТЬ»

Игрок сборной России по регби Герман Давыдов поделился своей оценкой того, как организована Спартакиада.

- Никакого недонастроя не было. Как и к любому турниру, готовились очень серьезно, подходили с максимальными задачами.

— Что думаете о турнире, насколько необходимо в дальнейшем проводить Спартакиаду сильнейших спортсменов России?

— Я считаю, конечно, стоит сделать Всероссийскую Спартакиаду среди сильнейших спортсменов постоянным соревнованием. Уверен, от этого все только выиграют. Уже сейчас было видно по составам, что играли все лучшие, а в таких турнирах всегда интересно участвовать.

«СПАРТАКИАДА? ПРОСТО НАСЛАЖДЕНИЕ ИГРОЙ»

Пресс-служба Всероссийской Спартакиады

Игрок сборной России по регби-7 Дарья Норицина поделилась своими впечатлениями о том, как прошла к Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

— Мы играем в регби-7, а это самый непредсказуемый вид спорта, где победитель неизвестен до самого финального свистка. Перед стартом нового сезона, у многих команд (в том числе и у моей) был полноценный отдых, и на подготовку к Спартакиаде у нас было два месяца.

— Для России это был первый подобный турнир, какие эмоции?

— Подготовка шла как перед чемпионатом России. Но когда вышли на первые игры, увидели и почувствовали уровень проведения соревнований, появилось некое понимание и даже нотка волнения.

— Можно ли сказать, что Спартакиада получилась для игроков национальной команды хорошей по уровню практикой в отсутствии игр сборной России?

— Да, пока мы лишены возможности участвовать в европейских и мировых соревнованиях, я считаю, что этот турнир — прекрасная возможность проверить свои силы, наиграть домашние заготовки и просто насладиться самой лучшей в мире игрой с мячом!

источник: «Советский спорт»
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