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Владимир Литвинов и Ольга Николаева: «Несмотря ни на что, мы будем продолжать танцевать»

22 октября в Государственном Кремлевском Дворце пройдет всего лишь во второй раз в истории российского танцевального спорта турнир «Кубок Кремля — гордость России!». Организатор — президент Российского Танцевального Союза (РТС) и Евро-Азиатского танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Участники турнира по латиноамериканской программе среди профессионалов, многократные призеры Кубков мира, финалисты чемпионатов Европы и мира Владимир Литвинов и Ольга Николаева рассказали о том, как готовятся к Кубку, в чем видят для себя мотивацию и о многом другом...
Владимир Литвинов и Ольга Николаева: «Несмотря ни на что, мы будем продолжать танцевать»
28 сентября 2022 15:22
автор: Анастасия Ключникова

«МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ, ЧТО В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ МАСШТАБНЫЕ ТУРНИРЫ»

Владимир:

В этом году мы после весеннего турнира в Кремле больше ни в каких соревнованиях не участвовали. Просто не было возможности нигде станцевать. В России пока не появились какие-то новые масштабные турниры. Но мы очень ждем, что они будут в нашей стране. Мы с удовольствие примем в них участие.

Ольга:

С зарубежными тоже все непросто. На Блэкпул мы не попали, потому что визу сделать не успели. По той же причине пропускаем International. Но надеемся, что попадем на UK. В США получить визу в России вообще сейчас нереально. Поэтому про заокеанские турниры даже не думаем. Да и, честно говоря, мы очень неуютно чувствуем себя в этом нейтральном статусе, в котором сейчас российским спортсменам приходится выступать на международных соревнованиях.

Владимир:

Мы видим в этом нарушение прав человека. Те, кто придумал, что россияне не могут выступать на турнирах под своим флагом, мне кажется, не имеют права принимать такие решения, ведь политическая ситуация, которая сейчас сложилась в мире, к танцам отношения не имеет. Не должна политика вмешиваться в спорт.

Ольга:

Но несмотря ни на что, мы будем продолжать танцевать на всех турнирах, которые будут доступны. Ни у нас, ни, насколько я знаю, у других российских танцоров из топового костяка мыслей о том, чтобы завершить карьеру не возникает, невзирая на все трудности, с которыми приходится сталкиваться и из-за сложностей в передвижении по миру и из-за давления, которое со всех сторон оказывается на танцоров.

Владимир:

Мы имеем в виду и то, что после того, как у нас начали действовать две федерации — WDC (Всемирный танцевальный совет) и WDO (Всемирная танцевальная организация) — танцевальный мир стал заметно разобщаться. Появились совершенно ненужные и неестественные разделения, которые повлекли за собой появление каких-то многочисленных кланов. И все это негативно сказывается и на атмосфере на соревнованиях. От всеми любимых английских турниров нет уже того ощущения светлого праздника, как было раньше. Иногда чувствуется и какая-то напряженность в отношениях с другими танцорами, хотя внешне всё прекрасно, все продолжают улыбаться.

«МЫ НАЙДЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗЫВАТЬ СВОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Ольга:

Все ведущие профессиональные пары России держатся, несмотря на разнообразные сложности, которые преподносит сейчас нам всем жизнь. Все ищут возможности хоть как-то развиваться — хоть с английскими турнирами, хоть без них. Я не слышала пока такого, что кто-то из топовых танцоров завершил или собирается завершить выступления на соревнованиях. Но в любом случае, какие-то опасения по поводу возможности продолжать танцевальную карьеру, думаю есть у некоторых ребят. И это понятно. Потому что давление с разных сторон на танцоров сейчас действительно весьма высокое. И очень сложно теперь всё в плане организации. Конечно, это сказывается на эмоциональном состоянии танцоров, особенно на более молодых. И наверняка, многие ребята теряют веру в себя, в свою карьеру. Это вполне предсказуемо, что такие будут или, может быть, уже есть. Но мы держимся! (смеется)

Владимир:

Так как мы в любом случае любим дело, которым занимаемся, думаю, мы найдем возможность показывать свое творчество на соревнованиях, даже если лишимся возможности выступать в Англии.

«КАК МОЖЕМ, ДЕРЖИМСЯ В РЕЖИМЕ»

Ольга:

Этим летом мы тренировались в обычном своем режиме. Были на сборах у Виктора Никовского на Premier Dance Camp. Правда, не все дни, только несколько раз смогли присутствовать. Потом мне представилась интересная возможность, меня попросили быть судьей на турнире «Другой формат», который проходит после этих сборов. Мы с Вовой выиграли его пару лет назад. А сейчас я там была в качестве судьи. Очень мне понравилось это — с другой стороны на всё посмотреть. И участники вдохновили. Это был очень позитивный опыт, интересный. Еще летом занимались собой, работали. В общем все в плановом режиме проходило. Отдохнуть чуть-чуть успели. Ездили с нашими студентками на турниры. Недавно в Сочи были на таком соревновании. Как можем, держимся в режиме.

Владимир:

Насколько мы знаем, динамика в плане возобновления турниров в Азии положительная. Надеемся, что и Asian tour возобновится, и мы сможем поехать туда. Сейчас благоприятная атмосфера для взаимодействий между нашей страной и многими азиатскими государствами. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, и мы сможем двигаться по крайне мере в том направлении. В любом случае, в независимости от нынешней ситуации, мы верим в то, что все возобновится как можно быстрее, и мы сможем спокойно передвигаться по миру, как это было раньше.

«ХОТИМ ПОКАЗАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»

Владимир:

На Кубке Кремля хотим продемонстрировать свой лучший танец. Мы активно готовимся к этому турниру, до него других соревнований у нас в планах нет. Так что мы полностью сосредоточены на подготовке к Кремлю, шьем костюмы, хотим что-то новое показать и в плане образов, и в плане танца.

Ольга:

Желаем всем участникам этого грандиозного танцевального события в Кремле, чтобы победил танец!

Владимир:

Верить в себя, получить удовольствие! И пусть победит сильнейший!

источник: «Советский спорт»
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22 октября в Государственном Кремлевском Дворце пройдет всего лишь во второй раз в истории российского танцевального спорта турнир «Кубок Кремля — гордость России!». Организатор — президент Российского Танцевального Союза (РТС) и Евро-Азиатского танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Участники турнира по латиноамериканской программе среди профессионалов, многократные призеры Кубков мира, финалисты чемпионатов Европы и мира Владимир Литвинов и Ольга Николаева рассказали о том, как готовятся к Кубку, в чем видят для себя мотивацию и о многом другом...
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