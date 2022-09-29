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Кемерово - столица спортивной державы

Впервые столица Кузбасса принимает главный спортивный форум страны. Форум организован Министерством спорта РФ. «Советский спорт» является официальным информационным партнером представительного мероприятия.
Кемерово - столица спортивной державы
29 сентября 2022 10:30
автор: Николай Яременко

Ледовый дворец «Кузбасс» был возведен буквально к старту форума, но о свежем вводе в строй тут ничего не напоминает: нет ни запаха краски, ни недоуложенного асфальта - все работает стройно и сбалансированно. Кругом волонтеры, везде представители организаторов, готовые по первому зову прийти тебе на помощь.

Очень удобная история: поднимаешься по ступенькам - и стазу понимаешь, как расстаешься с лишними килограммами.

Стенды Минспорта, музея спорта, регионов, конференц-залы - ледовый дворец с трудом вместил все под одной крышей.

Стенд «Игры будущего» не просто информировал о том, что эти уникальные состязания готовится принять в 2024 году Казань. С учетом роста популярности киберспортивных дисциплин в современном мире, турнир претендует на статус фактически альтернативной Олимпиады. Здесь же - огромное количество «игрушек», в которые режутся посетители, надев очки или целый шлем виртуальной реальности.

Хватает и традиционных спортивных забав - сразу на нескольких стендах можно побросать мяч в баскетбольное кольцо. Но были и экзотические виды. Вот боксер Денис Лебедев не смог удержаться на покачивающемся бревне:

По соседству - павильон «Кузбасс». Мне - среди прочего - понравился он тем, что взял на себя еще и исторически-просветительскую функцию. Огромное количество мелких плакатов, которые отражают историю спорта с самых ранних его этапов:

Общаюсь с потрясающим спортсменом из Федерации тайского бокса - муайтай Артемом Вахитовым. Мимо проходит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев:

- А Вы знаете, что это не просто спортсмен? Я один раз видео, как он летит с боев весь переломанный-перебинтованный. На руки страшно смотреть, но в самолете начинает с себя все отдирать и снимать. Спрашиваю: «Что ты делаешь? Зачем?» - а он отвечает: «У меня еще впереди по музыке экзамен».

И в этот момент возникает рояль в кустах - ну, а как обойтись на стенде без ослепительно белого рояля? - и Артем садится играть, благодаря чему срывает аплодисменты.

«Советский спорт» стал одним из участников знаковой сессии «Трансформация медийного ландшафта», посвященной принципам работу в СМИ в меняющихся условиях современного мира.

Первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров настраивается на плодотворную работу, рассматривая обложки «Советского спорта».

источник: «Советский спорт»
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