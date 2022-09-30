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9 олимпийских чемпионов и 8 мест силы российского спорта

В Кемерове завершился роуд-тур юбилейного Х международного форума «Россия - спортивная держава». «Советский спорт» является официальным информационным партнером.
9 олимпийских чемпионов и 8 мест силы российского спорта
30 сентября 2022 12:34
автор: Николай Яременко

Двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов провел заключительные этапы роуд-тура. На площадке форума, проходящего в Кемерове, его встретил Министр спорта Олег Матыцин.

«9 олимпийских чемпионов за 8 дней посетили 8 мест силы российского спорта на пути из Москвы в Кемерово. Наши прославленные спортсмены показали знаковые объекты, совсем новые спорткомплексы и домашние центры подготовки, провели мастер-классы и встретились со школьниками. Хочу поблагодарить Фонд Росконгресс за организацию этого проекта. Роуд-тур еще раз показал, что Министерство спорта, спортсмены сборных России, регионы - это единая команда. Вместе мы можем преодолеть любые вызовы, стоящие перед российским спортом», - подчеркнул Олег Матыцин.

В Кемерове Роман Власов принял участие в церемонии посадки деревьев в парке Олимпийской славы и других мероприятиях Форума. Накануне знаменитый борец провел этап роуд-тура в Новосибирске, темами которого стали спорт как социальный лифт и сила традиций.

Роман Власов встретился со школьниками, а также провел мастер-класс в родном для себя зале «Динамо». В этом зале легендарный Виктор Кузнецов тренировал трехкратного победителя Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александра Карелина, спустя годы работал с Романом Власовым.

«Сегодня вы в правильном коллективе, в правильном месте. Вас окружают друзья, которые также преследуют правильные цели. Борьба учит не только побеждать, но и жить, переносить трудности, брать на себя ответственность. И что особенно важно - она учит любить нашу Россию. Сегодня особенно важно любить свою страну, сплотиться вокруг нее и делать все для ее процветания», - обратился Роман Власов к юным борцам.

Роуд-тур прошел по маршруту Москва - Нижний Новгород - Казань - Уфа - Челябинск - Омск - Новосибирск. Организаторы - Минспорт России и спортивная платформа Фонда Росконгресс - «РК-Спорт».

Старт проекту 22 сентября дали Министр спорта Олег Матыцин и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Прославленная синхронистка на первом этапе показала как тренируются в «Новогорске» лидеры сборной России по художественной гимнастике - многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины, чемпионка Спартакиады-2022 Лада Крамаренко.

В Нижнем Новгороде побывали чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова и участник Олимпийских игр, баскетболист Виктор Кейру. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков провел этапы в Казани и Уфе, где к нему соответственно присоединялись олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов, чемпионы Токио-2020 Никита Нагорный, Артур Далалоян (оба — спортивная гимнастика) и Аделина Загидуллина (фехтование). Призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина познакомила с конькобежным кластером Челябинска, а двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина была экскурсоводом по спортивному Омску.

источник: «Советский спорт»
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