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В Москве в шестой раз пройдет деловая конференция «Арена Форум 6.0»

20-21 октября в столице состоится деловая конференция и тематическая выставка «Арена Форум 6.0», организованная холдингом «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».
В Москве в шестой раз пройдет деловая конференция «Арена Форум 6.0»
30 сентября 2022 16:15
автор: Анастасия Ключникова

«Арена Форум 6.0» - это ключевое событие в области проектирования, строительства, оснащения и управления спортивными сооружениями различного масштаба. В этом году форум задуман в два раза масштабнее: 2 дня, 300 спикеров, 40 экспонентов - более 1200 специалистов: представители государственных структур и подведомственных учреждений, клубов и федераций, оргкомитетов крупных турниров; инвесторы, девелоперы, производители и поставщики оборудования, строительные и проектные организации, организаторы мероприятий и консалтинговые агентства.

На предстоящем форуме заявлены следующие актуальные для спортивной индустрии темы:

- Национальные приоритеты, государственные и частные инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры;
- Юридическое сопровождение при строительстве и управлении спортивными сооружениями;
- Государственно-частное партнерство при создании объектов спорта;
- Бизнес-моделирование спортивной инфраструктуры;
- Цифровизация в сфере управления и технической эксплуатации спортивных сооружений;
- Архитектура и проектирование спортивных объектов;
- Особенности развития ледовых дворцов;
- Развитие футбольной инфраструктуры в России. Лицензирование спортивных объектов и клубов;
- Современная и технологичная инфраструктура для фитнес-клубов;
- Развитие отечественной спортивной промышленности и производство оборудования. Технологический суверенитет;
- Менеджмент спортивных сооружений;
- Безопасность спортивных объектов

Также в рамках «Арена Форум 6.0» пройдет тематическая выставка, на которой будут представлены поставщики товаров и услуг в сфере технической эксплуатации спортивных сооружений. Мероприятие проводится при содействии Министерства спорта России. Учредителем Форума является холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг». Регистрация на мероприятие на сайте АРЕНА ФОРУМ 6.0 (forumarena.ru)

источник: «Советский спорт»
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