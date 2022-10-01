Спортивная хроника времен изоляции

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российским спортсменам, которые не разделяют позицию властей, нужно разрешить участие в международных соревнованиях. При всех диаметрально противоположных оценках со стороны экспертов данного предложения его надо воспринимать все-таки как поиск новых возможностей для возвращения наших спортсменов на мировые старты. Смена спортивного гражданства всегда остается в запасе у наших спортсменов, но болельщики в массе своей вряд ли воспримут эту историю с особым энтузиазмом.

Спортивные телеграм-каналы, кстати, в массе своей поддержали высказывание Баха, увидев в нем не политику (и очередной способ обидеться), а именно попытку найти разумный компромисс.

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Глава лыжной федерации Елена Вяльбе заявила, что до мобилизации и референдумов FIS всерьёз рассматривал вопрос о допуске наших лыжников до международных стартов в нейтральном статусе. Увы, сейчас вопрос снят надолго, признает функционер.

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В Белоруссии задержали бывшего вратаря сборной страны по футболу Василия Хомутовского, работающего последние годы тренером вратарей в румынском «Стяуа».

Хомутовский был активным участником митингов против насилия и фальсификаций во время выборов президента в 2020 году. Его подпись есть под обращениями в адрес местных спортивных функционеров с требованием прекратить преследования оппозиционно настроенных спортсменов.

Сейчас Василию Хомутовскому потребовалась дорогостоящая операция на коленях – он вернулся на родину, так как в Минске планировал сделать ее дешевле, чем в Европе.