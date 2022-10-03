«Сумасшедше интересный турнир!»

Всероссийская Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года подошла к своему яркому финалу! Абсолютно все участники и эксперты отмечают уникальный накал борьбы и блестящую организацию турнира.

НАГРАДЫ: ПЯТЬ КОМПЛЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ

30 сентября в Казани прошли финальные соревнования в отдельных видах программы у мужчин и женщин на турнире по спортивной гимнастике.

Чемпионкой Спартакиады в упражнении на разновысоких брусьях стала Виктория Листунова (15.100 баллов). Серебряную медаль завоевала Диана Кустова (14.933), а бронзу - Ангелина Мельникова (14.600).

Первое место в опорном прыжке заняла Виктория Листунова (13.833), на второй позиции Ангелина Мельникова (13.833), а третья — Алина Шклокова (13.299).

На финальных выступлениях на кольцах лучше всех проявил себя Григорий Климентьев (14.366), на ступеньку ниже Виктор Калюжин (13.933), замкнул призовую тройку Артур Далалоян (13.733)

В вольных упражнениях золотая медаль досталась Кириллу Прокопьеву (13.900), серебро положил в свою копилку Даниел Маринов (13.766), бронзовую медаль — Иван Стретович (13.533).

Лучшим в упражнении на коне стал Сергей Найдин (14.233), второе место занял Давид Белявский (13.866), а третье — Владислав Поляшов (13.766).

В субботу, 1 октября, прошли заключительные соревнования по спортивной гимнастике Всероссийской спартакиады — оставшиеся выступления в отдельных видах у мужчин и женщин.

АЛИНА ШКЛОКОВА: «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ МЕДАЛЬ НА ОЧЕНЬ ВАЖНОМ ТУРНИРЕ»

Гимнастка Алина Шклокова рассказала о своей «бронзе» в опорном прыжке:

— Не очень удачно прыгнула, хотела и должна была выступить лучше. Уже думала, что все, проиграла. Но вышло все в итоге неплохо. Завоевала на очень важном и значимом турнире медаль, очень важную для меня, кстати.

— Чем именно?

— Во‑первых, Спартакиада вообще складывается удачно. Стала второй в командных соревнованиях, третьей в опорном прыжке. Обе медали неожиданные, честно говоря. Во‑вторых, это моя первая личная медаль Спартакиады. До этого была второй на Кубке России в Калуге, тоже в опорном прыжке.

— Каково стоять на пьедестале с олимпийскими чемпионками?

— Это большая честь для меня. Сам шанс выступать с ними — что‑то очень ответственное и почетное.

— Сегодняшний успех — заявка на попадание в основной состав сборной?

— Очень на это надеюсь.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ: ПРИЗОВАЯ ТРОЙКА В ЛИЧНОМ МНОГОБОРЬЕ

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29 сентября определились призеры в личном многоборье у женщин. Пьедестал почета заняли олимпийские чемпионки Игр-2020 в Токио. Первое место завоевала Виктория Листунова, набравшая по итогам четырех упражнений 115,798 балла. Второй стала Ангелина Мельникова (114,899), третья — Владислава Уразова (110,998).

Листунова таким образом завоевала второе золото Спартакиады. Ранее гимнастка победила в командном многоборье в составе сборной Москвы. Мельникова также положила в свою копилку вторую награду. Первая медаль бронзового достоинства добыта в командном многоборье, представляя Воронежскую область.

ВЛАДИСЛАВА УРАЗОВА: «СТАРАЕМСЯ БЫТЬ НА ВЫСОТЕ»

Пресс-служба Всероссийской Спартакиады

Олимпийская чемпионка Токио Владислава Уразова, ставшая третьей в личном многоборье турнира, призналась, что расстроилась из-за упражнения на брусьях и отметила, что конкуренция мотивирует быть на высоте.

— После квалификации Вы были расстроены, показалось. Удалось ли поднять себе настроение бронзовым выступлением в четверг?

— Действительно расстроилась, потому что вопреки ожиданиям не получились брусья. Медаль получить, конечно, приятно.

— Выше вас — Листунова и Мельникова. Опасались в турнирном плане тех, кто ниже?

— Молодые растут, но мы не сдаемся, стараемся быть на высоте.

— Вы выше многих участниц Спартакиады. Это помеха в работе на снарядах?

— Наоборот. Обычно все гимнастки маленькие, а мне нравится мой рост.

— Две недели назад вы потеряли отца. Как получилось сохранить форму перед Спартакиадой в столь тяжелых жизненных обстоятельствах?

— Готовилась, как могла, больше сказать нечего.

ВИКТОРИЯ ЛИСТУНОВА: «ГЛАВНОЕ - ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова в составе сборной Москвы выиграла командное многоборье.

В этот же день она одержала победу и в квалификации личного многоборья.

Героиня второго соревновательного дня по спортивной гимнастике на Спартакиаде поделилась своими впечатлениями:

— Виктория, какому успеху Вы больше рады - личному или командному?

— И тому, и тому. Главное, что удалось пройти все снаряды без грубых ошибок и падений. Рада и за команду, конечно. Если сравнивать с чемпионатом России, где нам не хватило меньше одной десятой и было очень обидно, здесь мы сумели добиться своего и очень этим довольны.

— Вы стали лучшей на трех снарядах, наверняка хотели поставить яркую точку в вольных упражнениях, но стать первой не получилось. Видно было, что расстроились. Как восприняли это сами?

— В вольных у меня новая программа, еще не полностью накатанная. Плюс усталость определенная накопилась к последнему снаряду. А так все в пределах нормы.

— Изюминка российской женской гимнастики — противостояние Мельникова — Листунова. Вас такое заводит?

— Конкуренция всегда волнительна и полезна. Но стараюсь не уделять ей слишком много внимания. Сосредотачиваюсь больше на своем выступлении.

— На Кубке России Вы из‑за травмы выступили только на одном снаряде. Как сейчас у Вас со здоровьем?

— Все хорошо, ничто не беспокоит.

— Какие турниры ждут Вас после Спартакиады?

— Обещают, что все примем участие в чемпионате Белоруссии, потом получим отдых. Главное — неплохо сделать свою работу, на остальное стараюсь не обращать внимания.

НАГОРНЫЙ, БЕЛЯВСКИЙ И МАРИНОВ - НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

ФСГР

Золото и серебро соревнований по итогам шести упражнений многоборья завоевали олимпийские чемпионы Никита Нагорный (166,830 балла) и Давид Белявский (165,029), третьим стал Даниел Маринов (164,930).

В финале из-за травмы не смог принять участие олимпийский чемпион Артур Далалоян.

Обладатель двух золотых медалей Спартакиады Никита Нагорный — в командном многоборье в составе сборной Москвы, а теперь и в личном, признался, что победа досталась ему тяжелым трудом:

- Это для меня самые тяжелые соревнования, самая тяжелая победа за все время моей карьеры внутри страны. На кольцах, когда я стоял в стойке на руках перед соскоком, перед последним элементом у меня были мысли не делать его, спрыгнуть и сняться с соревнования. Потому что мои руки превратились в вату, — сказал Нагорный.

Пресс-служба Всероссийской Спартакиады

АЛЕКСЕЙ НЕМОВ: «РЕБЯТА ПОКАЗЫВАЮТ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил выступления гимнастов Никиты Нагорного, Артура Далалояна и Давида Белявского на Всероссийской спартакиаде:

- Меня очень радует, что выступают и Никита Нагорный, и Артур Далалоян, и Давид Белявский, то есть вся элита нашего олимпийского движения. Ребята — молодцы. Они в неплохой форме, интересные программы показывают, но сейчас пока не лучшие их кондиции. Пик формы должен прийтись на Олимпийские игры 2024 года. Я не сомневаюсь, что они останутся в спорте до этого времени.

ЛИДИЯ ИВАНОВА: НАШИ СПОРТСМЕНЫ - УМНЫЕ, СИЛЬНЫЕ И ХИТРЫЕ!»

Олимпийская чемпионка Мельбурна-1956 Лидия Иванова поделилась своими впечатлениями от соревнований:

— Сумасшедше интересный турнир! Впервые за всю историю российской гимнастики вижу такое сосредоточение звезд в одном турнире. Раньше у кого нога, у кого рука… Всегда находились какие‑то причины, чтобы не выступить. Это нормально, спортсмены, мы знаем, умные, сильные и хитрые. А сегодня они сошлись лицом к лицу и получилась интереснейшая завязка. Я им искренне сопереживала. Видела, как им нелегко, не все ведь в идеальной форме. Тот же Никита Нагорный, например. Артучика Далалояна жалко, упал на приземлении. Но от этого их класс и мастерство не теряются, а высочайший интерес сохраняется.

— Почему все сильнейшие на этот раз здесь, как считаете?

— Объясняю и совершенно не осуждаю. Объявлены хорошие призовые, и я это приветствую. Спорт — тяжелый труд, преодоление, напряжение! За это надо как‑то благодарить, в том числе материально. И это тоже мотивация. За такие призы сама попробовала потренироваться бы. Надеюсь, поняли шутку. Но в ней доля правды.

— Как быть со спортивной мотивацией, если никто не знает, когда вернутся международные старты?

— Сейчас тяжелейший период нашей жизни, и спорта это тоже касается. Сначала ковид, потом другая ситуация. Это выбивает нас из мирового спорта. Пока. Но надо верить, что вернемся. Комментирую европейские и мировые соревнования. Вижу: без нашего участия — второсортные старты. И за границей это тоже быстро поймут, будут еще подлизываться к нам, чтобы вернулись. Не может существовать высокий спорт со всеми его страданиями и драмами без полного набора сильнейших спортсменов мира! Гимнастики это касается в полной мере.