Форум «Россия – спортивная держава» завершился в Кемерове

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ
Многие поначалу удивлялись и скептически пожимали плечами: а почему в этом году форум на Кузбассе? Какими клубами и объектами известна Кемеровская область?
Все сомнения были разбиты в первый же день – достаточно было посмотреть на достроенный специально к форуму Ледовый дворец «Кузбасс». Если уж после форумов остается такое наследие, то все вопросы должны сниматься сами собой.
Мой скепсис довольно быстро разбил губернатор Сергей Цивилев:
- Опыт проведения международных и всероссийских мероприятий самого высокого ранга накоплен в регионе большой. Только за прошлый год у нас прошло восемь чемпионатов страны по разным видам спорта.
А еще, по соседству с ледовым дворцом открылся «Фиджитал-центр» - совершенно уникальное сооружение, одно из тех, что будут появляться в самых разных регионах. Первая фиджитал-арена была открыта не так давно в Казани и уже приняла первые игры (Сами «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году и станут, по сути, настоящей альтернативой Олимпиаде – эдакие Олимпийские игры 2.0). Команды соревнуются в спортивных кибердисциплинах, а после этого играют уже в реальные баскетбол, футбол – оторваться практически невозможно.
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» ВЗОРВАЛ СЕССИЮ ПО СМИ
«Советский спорт» стал одним из участников знаковой сессии «Трансформация медийного ландшафта», посвященной принципам работу в СМИ в меняющихся условиях современного мира. Представители самых разных изданий, сайтов и ТВ делились опытом, что им пришлось изменить в своей работе в текущем году – как выживать в условиях, когда отменяются спортивные соревнования, спортсмены меняют спортивное гражданство и т.п.
Надо признать, что сессия получилась уникальной – тот самый случай, когда в президиуме не было людей, через губу лениво рассказывающих о своем великом опыте, а зал был не перпендикулярен, а сыпал острыми вопросами, спорил (разумеется, смешной и немного нелепый представитель Питера, каждый раз называя свой город столицей, всякий раз демонстративно просил прощения у «Советского спорта»). Словом, получилась живая и очень полезная дискуссия.
И ЕЩЕ МГНОВЕНИЯ ФОРУМА
Много на стендах предметов истории. И кубки, и старые медали, и плакаты.
“Физкультиздат”: тут не только реклама нашего “Красного спорта”, но и реклама, которую прямо распевать можно: “Самое важное – бельё трикотажное…”