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Форум «Россия – спортивная держава» завершился в Кемерове

Подобный форум принимали в свое время разные города: я лично побывал в Ульяновске, в Казани. В следующем году столицей форумного спорта назначена Пермь. Форум организован Министерством спорта РФ. «Советский спорт» является официальным информационным партнером представительного мероприятия.
Форум «Россия – спортивная держава» завершился в Кемерове
02 октября 2022 20:08
автор: Николай Яременко

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Многие поначалу удивлялись и скептически пожимали плечами: а почему в этом году форум на Кузбассе? Какими клубами и объектами известна Кемеровская область?

Все сомнения были разбиты в первый же день – достаточно было посмотреть на достроенный специально к форуму Ледовый дворец «Кузбасс». Если уж после форумов остается такое наследие, то все вопросы должны сниматься сами собой.

Мой скепсис довольно быстро разбил губернатор Сергей Цивилев:

- Опыт проведения международных и всероссийских мероприятий самого высокого ранга накоплен в регионе большой. Только за прошлый год у нас прошло восемь чемпионатов страны по разным видам спорта.

Главред «СовСпорта» и губернатор Кузбасса – на одном из стендов форума

А еще, по соседству с ледовым дворцом открылся «Фиджитал-центр» - совершенно уникальное сооружение, одно из тех, что будут появляться в самых разных регионах. Первая фиджитал-арена была открыта не так давно в Казани и уже приняла первые игры (Сами «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году и станут, по сути, настоящей альтернативой Олимпиаде – эдакие Олимпийские игры 2.0). Команды соревнуются в спортивных кибердисциплинах, а после этого играют уже в реальные баскетбол, футбол – оторваться практически невозможно.

Кузбасс поддержит, Кузбасс прикроет

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» ВЗОРВАЛ СЕССИЮ ПО СМИ

«Советский спорт» стал одним из участников знаковой сессии «Трансформация медийного ландшафта», посвященной принципам работу в СМИ в меняющихся условиях современного мира. Представители самых разных изданий, сайтов и ТВ делились опытом, что им пришлось изменить в своей работе в текущем году – как выживать в условиях, когда отменяются спортивные соревнования, спортсмены меняют спортивное гражданство и т.п.

Надо признать, что сессия получилась уникальной – тот самый случай, когда в президиуме не было людей, через губу лениво рассказывающих о своем великом опыте, а зал был не перпендикулярен, а сыпал острыми вопросами, спорил (разумеется, смешной и немного нелепый представитель Питера, каждый раз называя свой город столицей, всякий раз демонстративно просил прощения у «Советского спорта»). Словом, получилась живая и очень полезная дискуссия.

А это еще одна секция – «Спорт и религия».

И ЕЩЕ МГНОВЕНИЯ ФОРУМА

Много на стендах предметов истории. И кубки, и старые медали, и плакаты.

На стенде Кузбасса хватало плакатов, отражающих разные этапы отечественной спортивной истории.

“Физкультиздат”: тут не только реклама нашего “Красного спорта”, но и реклама, которую прямо распевать можно: “Самое важное – бельё трикотажное…”

Если девушка читает первое спортивное СМИ страны, то она не только умница, но и красавица!

Благодарность главы государства Михаил Мамиашвили получает из рук советника президента Игоря Левитина

Просто девушка. Просто ждет. Ждет форума в следующем году. Уже в Перми

источник: «Советский спорт»
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