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Манна небесная для спорт федераций

Только закончился юбилейный форум «Россия – спортивная держава» в Кемерово. Мероприятие заявлено как «самая крупная площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в нашей стране».
Манна небесная для спорт федераций
04 октября 2022 15:10

Действительно, в этом году Кузбасс собрал ведущих спортивных чиновников и функционеров, руководителей федераций, именитых спортсменов и экспертов отрасли.

В текущей непростой ситуации, когда наши спортсмены практически вычеркнуты из международной повестки, форум получился довольно конструктивным, даже оптимистичным. Никто не опускает руки, не поддается коллективному унынию. Представители спортивной отрасли достаточно реалистично смотрят на ситуацию, не строя замков из песка.

Один из наиболее чаще звучащих тезисов – не допустить откат отрасли. Мы должны не только удержать завоеванные десятилетиями позиции, но и наращивать конкурентоспособность молодых спортсменов.

В отдельную сессию была вынесена судьба олимпийского движения России. О понимании государством важности темы говорит состав участников, среди которых Помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

После обсуждения всех планов логично встал вопрос о необходимом финансировании. Федерации лишены доходов от международных соревнований, это раз. Большие ресурсы вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры в российских регионах и в программы импортозамещения, это два. Страна живет под жестким санкционным давлением.

Для нас удивительным открытием стала внебюджетная поддержка спортивной отрасли за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности, которая осуществляется Единым регулятором азартных игр.

Выступавший на сессии генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев сообщил, что за 9 месяцев своей работы они перечислили 117 спортивным федерациям почти 10 млрд рублей! Причем 35 процентов всех отчислений пришлось на 51 Олимпийскую федерацию.

Выступление на панельной сессии Алексея Грачева

После услышанного стали понятны дифирамбы в адрес госрегулятора от руководителей спортивных федераций – как олимпийских, так и нет.

«Хотелось бы поблагодарить ЕРАИ за поддержку спорта. Очень важно, чтобы средства шли на развитие детско-юношеского спорта, на поддержание, пропаганду и агитацию массового спорта, для профессионального спорта. Для федерации это имеет очень большое значение. Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу» - говорит Владимир Сальников, Президент Федерации плавания России.

Владимир Сальников, Президент Федерации плавания России

«У Федерации благодаря ЕРАИ появилось много интересных возможностей, реализовывать которые становится все более и более интересно. В этом году мы провели большое количество соревнований. Причем сделали это на более высоком уровне, чем раньше. Деньги, который нам перечисляет регулятор, можно тратить на детско-юношеский и профессиональный спорт, для закупки оборудования, необходимого нашим прыгунам в воду. Жизнь федерации заиграла новыми красками!» - эмоционально делится Президент Федерации прыжков в воду Александр Дружинин.

Президент Федерации прыжков в воду Александр Дружинин

Важно, что государство поддерживает федерации массовых видов спорта, не ориентируясь исключительно на количество медалей на Олимпиадах. Именно такой подход будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди населения. В августе целевые отчисления стала получать Федерация боулинга России. А накануне форума - Федерация рыболовного спорта России.

«Наша федерация, не побоюсь этого сказать, самая массовая по количеству потенциальных участников. Наконец-то в нашей федерации появились деньги, которые сумеют развить спорт в наших регионах. Потому что Федерация рыболовного спорта России – это 68 регионов присутствия, 76 региональных членов, это 8 дисциплин и 364 тысячи рыболовов- спортсменов. Мы занимаем по массовости 17 место среди 154 федераций. В процессе переговоров Алексей Грачев дал нам много советов и рекомендаций, как можно увеличить отчисления, как это можно сделать» - задорно рассказывал в кулуарах форума Президент организации Александр Комиссаров.

Президент Федерация рыболовного спорта России Александр Комиссаров

Если новой структуре – а ЕРАИ начал работать в октябре прошлого года – удастся избежать всех бюрократических болезней и продолжить работать на благо всех заинтересованных сторон, спортивной отрасли будет гарантирована внебюджетная поддержка, а рынок азартных игр последовательно продолжит начатую трансформацию.

источник: «Советский спорт»
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