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XX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» стартует 6 октября

С 6 по 11 октября в Москве и Московской области пройдет юбилейный – 20-й Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Это крупнейший спортивный киносмотр Восточной Европы и стран СНГ.
XX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» стартует 6 октября
04 октября 2022 16:49

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Министерства культуры Московской области и администрации г.о. Красногорск Московской области. Президент Фестиваля - легендарная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, общественный и политический деятель, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

В 2022 году на конкурс было представлено более 100 заявок. В результате в конкурсную программу были отобраны 80 работ кинематографистов из 17 стран: России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Словении, Тайваня (Китай), Франции, Великобритании, Израиля и США. География работ, участвующих в фестивале увеличилась более чем в полтора раза: в прошлом году в МФСК принимали участие авторы 60 картин из 10 стран мира. Что касается России, в программе представлены киноработы российских кинематографистов из 12 городов РФ. Зрители увидят фильмы о 50 различных видах спорта. Все показы в рамках фестиваля традиционно проводятся бесплатно для всех зрителей.

Все картины, согласно правилам фестиваля, сняты в последние два года. Показы традиционно проходят бесплатно. Лучшие конкурсные работы будут бесплатно демонстрироваться в кинотеатрах Москвы и Московской области.

В программу 20-го Фестиваля вошли 17 художественных картин, 57 документальных фильмов и 6 анимационных лент. Анимация участвует в МФСК впервые, в том числе – номинант премии Оскар, анимационный фильм «Боксбалет» петербуржца Антона Дьякова. Также впервые среди участников Фестиваля – кинематографисты из Македонии, которые представили на конкурс фильм о национальной сборной по баскетболу. На фестивале представлены работы как о популярных, так и о национальных видах спорта (кок-бору, мас-рестлинг), а также об интеллектуальных (шахматы) и современных дисциплинах (киберспорт). Наиболее популярными видами спорта в этом году стали футбол (11 фильмов) и хоккей (8 работ).

Фестиваль спортивного кино традиционно проходит на площадках Москвы и Московской области. Церемония торжественного открытия МФСК пройдет 6 октября в 19.00 в кинотеатре «Поклонка» в Москве на площадке Музея Победы. Фильмом открытия станут «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова – картина о серии дружеских матчей московского «Динамо» с лучшими клубами Великобритании в 1949 году, на заре Холодной войны.

На следующий день, 7 октября, Фестиваль придет на свою родину – в Красногорск: здесь в ДК «Подмосковье» стартует «20-я Неделя Кино и Спорта». В 2022 году кинопоказы картин МФСК состоятся в Центральном доме кино Союза кинематографистов России, в Российской Государственной Детской Библиотеке, Культурном центре посольства Армении, Кинолектории Ботанических оранжерей Музея-заповедника «Архангельское» и на других площадках. Церемония награждения победителей пройдет в концертном зале «Градский Холл» 11 октября. Все мероприятия и конкурсные показы фестиваля бесплатные.

Традиционно в состав Жюри МФСК входят представители как спорта, так и культуры, а также видные общественные деятели, руководители СМИ. Председателем Жюри в 2022 году стал режиссер, продюсер и сценарист Сергей Мирошниченко. Также конкурсные работы будут оценивать: Алексей Земский (продюсер, генеральный директор АО «Телекомпания НТВ», Россия), Василий Чигинский (режиссер, Санкт-Петербург), Азиз Бейшеналиев (актер, Киргизия), Софья Великая (олимпийская чемпионка по фехтованию, Россия), Светлана Журова (олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, Россия), Владимир Бокун (режиссер, Беларусь), Джюносукэ Киносита (актер, режиссер, продюсер, Япония). Коллегия определит победителей в 13 номинациях, включая «Гран-При», а также Приз Жюри и Приз зрительских симпатий.

Интересные факты о фестивале

• Первый, пилотный, кинофестиваль прошел в г. Красногорск в сентябре 2003 года.

С 2004 года мероприятие проходит ежегодно как Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Девиз Фестиваля: «О людях и победах!».

Главные задачи Фестиваля: популяризация развития массового спорта и спорта высоких достижений, пропаганда здорового образа жизни, спортивных и общественных авторитетов для подрастающего поколения, и утверждение России в ранге великой спортивной державы.

В коллекции кинофестиваля свыше пяти тысяч игровых и документальных лент из более чем 160 стран мира.

В рамках МФСК состоялось более 100 мировых и российских премьер.

На церемониях открытия и награждения Кинофорума состоялись чествования свыше 300 героев отечественного спорта.

Ежегодно около 10 тысяч зрителей посещают бесплатные смотры фестивальных кинолент.

В 2018 году введена новая номинация «Дебют» для кинематографистов, решивших попробовать себя в этом прекрасном жанре – спортивное кино.

источник: «Советский спорт»
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