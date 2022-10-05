Спартакиада удалась

Завершилась Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Она заняла место одного из главных соревнований в нашем календаре. И это, наверное, и есть главный итог прошедшего турнира.

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

- Первые в своем роде национальные соревнования такого масштаба втянули в свою орбиту как элиту российского спорта, так и талантливую перспективную молодежь. Спартакиада займет место в календаре важных турниров.

Итоги мы еще подведем вместе с федерациями и 12-ю регионами, проводившими соревнования. Это хороший уже, значимый итог, который позволил нам посмотреть на местные ресурсы, оценить, насколько каждый из регионов готов к развитию того или иного вида спорта. Также Спартакиада дала возможность посмотреть в деле на наш ближайший резерв, оценить готовность наших ведущих спортсменов. Очень вовремя она была организована. В период санкций спортсмены были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. И в таких условиях календарь был недостаточным, чтобы поддерживать конкурентоспособность наших сборников.

Государственная столица — она одна. А вот спортивных столиц может быть несколько. Как и мир должен быть многополярным, так и центров развития различных видов спорта по стране должно быть много. Мы видим пример Казани, как здесь используют наследие универсиады. Есть положительная динамика по развитию вида спорта, мотивация вкладывать ресурсы в спорт, заинтересованность руководства республики.

Отрадно, что не так уж и просто было нашим ведущим спортсменам, олимпийским чемпионам сохранять лидерство, и видим большую мотивацию молодых спортсменов войти в состав сборной. В этом и состоит одна из главных задач Спартакиады. Будем с коллегами еще подробнее анализировать итоги и формировать планы на будущее. Но уже сегодня можно сказать, что Спартакиада заняла место одного из главных соревнований в нашем календаре.

Зимняя Спартакиада уже запланирована. Это будет февраль-март 2024 года. По месту проведения мы сейчас определяемся. Я тоже жду с надеждой и уверенностью. Есть несколько регионов, которые уверенно смогут провести такие соревнования. У них есть опыт крупных международных стартов. Поэтому нет сомнения, что уровень будет такой же высокий, каким он был и на летней Спартакиаде.

Спорт в России – это великая мощь, наша сила и патриотизм. Какое бы давление на нас не оказывали, на российский спорт, на нашу страну, мы доказали этими победами, что нас не сломить, и мы верим в будущее. Спорт – это целая жизнь и даже немножко больше. Хочу выразить признательность всем организаторам, всем 12 регионам, министерствам, спортивным федерациям, спортсменам, тренерам, специалистам, медикам за то, что мы вместе решили эту задачу. Она была непростой, но мы можем гордиться её результатами.

Сергей Шубенков, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира:

- Своей организацией Спартакиада нас порадовала, все как на Бриллиантовой лиге. Я не склонен говорить, что у нас уже все замечательно, но работа идет, и выводы по организации соревнований уже делаются. На мой взгляд, завершение сезона достойное. Настоящий праздник, спасибо организаторам!

Дина и Арина Аверины, чемпионки мира по художественной гимнастике:

- Возможно, не все получилось, но мы не расстраиваемся, ни о чем не жалеем и двигаемся дальше. Спасибо каждому из вас за теплые слова в наш адрес, за невероятную поддержку как в зале, так и по ту сторону экранов, за веру и просто за то, что вы у нас есть. Главное – верить в себя, в свои силы и никогда не сдаваться. Ведь нет ничего невозможного. Особенно когда видишь столь высокий уровень организации турнира. Ваши Дина и Арина.

Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка:

- Можно без преуменьшения сказать о том, что Спартакиада – это главное спортивное событие года как для спортсменов, зрителей, так и для всего российского спортивного сообщества.

В связи с текущими ограничениями со стороны международного спортивного сообщества наши сборные не принимают участие в мировых турнирах и чемпионатах, поэтому все наши звезды спорта сейчас в России. Это отличный шанс развивать конкуренцию, что является отличной мотивацией для молодых спортсменов. А зрители вживую видят своих кумиров, за которыми раньше они следили в основном на экранах ТВ и мобильных устройств.

Ирина Привалова, и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА):

- Сейчас у меня такая грусть, потому что закончились соревнования, которые прошли, я считаю, очень успешно. Повезло и со зрителями благодарными, и с погодой, и организация была на высочайшем уровне. Я благодарна и судейской коллегии, и зрителям, и спортсменам, которые соревновались. Просто показывали ряд очень достойных высоких результатов. Отдельная благодарность Министерству спорта за то, что так блестяще сработала вся команда. Даже телетрансляции организовали быстро и качественно.

Лидия Иванова, Олимпийская чемпионка Мельбурна-1956:

— Сумасшедше интересный турнир! Впервые за всю историю российской гимнастики вижу такое сосредоточение звезд в одном турнире. Сейчас тяжелейший период нашей жизни, и спорта это тоже касается. Но надо верить, что вернемся. Комментирую европейские и мировые соревнования. Вижу: без нашего участия — второсортные старты. И за границей это тоже быстро поймут, будут еще подлизываться к нам, чтобы вернулись. Не может существовать высокий спорт со всеми его страданиями и драмами без полного набора сильнейших спортсменов мира! Гимнастики это касается в полной мере.

Татьяна Дудова, вице-президент Российской федерации серфинга:

- Благодарим Минспорт России за помощь, которая позволила провести турнир по международным стандартам со всем необходимым оборудование для судей, видеотрансляцией, съемок с дронов, внедрением инновационных технологий. Всероссийская спартакиада взяла высокую планку, на которую теперь будем равняться. Это добавит спортсменам мотивации бороться на региональном уровне за попадание на следующую Спартакиаду, чемпионаты страны и другие всероссийские соревнования.

Герман Давыдов, игрок сборной России по регби:

— Я считаю, конечно, стоит сделать Всероссийскую Спартакиаду среди сильнейших спортсменов постоянным соревнованием. Уверен, от этого все только выиграют. Уже сейчас было видно по составам, что играли все лучшие, а в таких турнирах всегда интересно участвовать.

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