Фильмы с Джеки Чаном и Ван Даммом или спортивный контент? Георгий Черданцев сделал неочевидный выбор

Приходите после работы, берёте вкусный ужин, залезаете на любимый диван и желаете насладиться спортивным контентом на Матч ТВ, но вместо этого видите затертые до дыр фильмы с Джеки Чаном, Арнольдом Шварценеггером и другими актёрами прошлой эпохи. Знакомо?

Эта ситуация часто раздражает, но не все в ней видят проблему. Сегодня об этом высказался Георгий Черданцев:

– Считаете претензию относительно показа фильмов с Ван Даммом необоснованной?

– Абсолютно. А что вы хотите, чтобы вам показывали днем? Повтор вчерашнего футбола? У него доля – ноль.

Я на телевидении работаю 25 лет и был главным продюсером канала «Спорт плюс», между прочим, лучшего канала Олимпиады в Сочи, это официально признано. Так что я за этими цифрами слежу 20 с лишним лет, всю эту корреляцию я прекрасно понимаю и знаю: не существует телевизионного спортивного продукта, которым можно привлечь зрителя на дневное телесмотрение. Его просто не существует.

А дальше это вопрос исключительно воли акционеров и высшего руководства канала, чем это замещать. Конкретно долю вы не вытянете за счет кино.

А с точки зрения статуса это другая история. Спортивный канал, окей, должен показывать спорт. Но вы должны понимать, что днем доля будет ноль, – сказал комментатор.

И это мнение от одного из самых популярных спортивных комментаторов России удивляет. Получается, что в мире Черданцева есть две крайности: либо фильмы с Ван Даммом, либо «повтор вчерашнего футбола». Почему нет третьего варианта, где телеканал мог бы показывать документальные фильмы и аналитические передачи? В западных странах давно пошли дальше и в дневное время нередко транслируются студенческие матчи, редкие виды спорта и другие спортивные события, которые, как раз, подходят под тематику каналов.

Георгий говорит о «нулевом» интересе зрителя днём, но ведь есть масса людей, которые работают, учатся и живут (нужно не забывать про отдалённые от Москвы уголки России, где другой часовой пояс) в совершенно другое время, а из-за безобразной сетки вещания они фактически лишаются возможности окунуться в спорт. Это и есть та популяризация спорта в России, о которой все говорят?

Но даже на можно было бы закрыть глаза, если бы показ фильмов приносил «Матчу» хоть какую-то пользу. Например, за прошлую неделю, главный спортивный источник страны занял 19-е место по доле телезрителей, уступив даже «ТВ-3», «МИРу», «Звезде», «Домашнему» и другим.

«Матч ТВ» изначально позиционировался как спортивный телеканал, и если на нем стали показываться далеко от этого вида деятельности трансляции, то можно утверждать, что имидж подорван. Кажется, у руководителей нет четкого плана и желания прогрессировать. Согласитесь, что тяжело представить на условных «СТС» или «ТНТ» прямую трансляцию по кёрлингу или настольному теннису, ведь это развлекательные каналы, но «Матч ТВ» не брезгует отходить от разработанной несколькими годами ранее концепта и скатываться в беспорядочный хаос.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин на днях сообщил, что «Матч ТВ» отказывается от показала художественных фильмов, и теперь намерен уделять больше внимания спорту, в том числе с помощью запуска новых проектов. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но одно дело сказать, а другое - сделать. Надеюсь, что под новыми «проектами» подразумеваются исключительно спортивные передачи, где не будет притянута политическая повестка, как это сделано в «Есть тема!».