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Василий Уткин получил несколько раз по лицу

Неоднократно оказывавшийся в центре различных скандалов блогер и владелец любительской футбольной команды «Эгриси» Василий Уткин пострадал после рукоприкладства со стороны известного промоутера Камила Гаджиева.
Василий Уткин получил несколько раз по лицу
05 октября 2022 21:48
автор: Сергей Терехов

Поначалу подумалось, что это какой-то взаимный пиар. Но спустя время появилось и видео, на котором хорошо видно, как стремительно развивался сегодня конфликт между Камилле Гаджиевым и Василием Уткиным.

Все случилось перед игрой Медиалиги между Fight Nights Гаджиева и «Эгриси» Уткина (заранее скажем, что уткинские слили 0:1).

Камил Гаджиев подошёл к Уткину с тем, чтобы поприветствовать оппонента, и протянет руку. Василий на автомате хотел руку пожать, но тут же включил привычную для себя демагогию:

- Руку я жать не буду, потому что, во-первых…

Но Гаджиев не дал договорить Василию и тут же эмоционально дважды похлопал его по левой щеке. Василий не попытался уклониться (сидел глубоко в стуле) и лишь произнёс:

- Ну, зачем ты хлопаешь по лицу?

- Разговариваю, как заслужил, - ответил Камил. И сопроводил свой текст уже серьёзными ударами.

У избиения Уткина была предыстория. За несколько дней до этого некогла популярный телекомментатор предложил Гаджиеву пари на 500 тысяч рублей, однако босс Fight Nights от него отказался. Уткин после этого назвал Гаджиева «фуфлогон».

источник: «Советский спорт»
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