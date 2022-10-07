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ХХ Международный фестиваль спортивного кино – открыт!

В четверг, 6 октября, в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы в Москве прошла торжественная церемония открытия единственного в России кинофорума, который объединяет деятелей кинематографа и спорта. Юбилейный, 20-й по счету Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» стартовал с показа новой картины Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».
ХХ Международный фестиваль спортивного кино – открыт!
07 октября 2022 12:40

Президент Фестиваля – трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина – приветствовала гостей:

– Сама цифра 20 – она радует. Это не просто круглая дата. Это 20 лет продвижения спортивного кино. Если 20 лет в России, фактически, не снимали фильмов о спорте, то сегодня жанр спортивной драмы – один из самых любимых у нашего зрителя. А самое главное – множество детей идут в спорт, в том числе благодаря тому, что видят в фильмах пример для себя: сильных духом спортсменов.

Ирина Константиновна отметила, что одной из главных новаций Фестиваля-2022 стало то, что в программу помимо художественных и документальных картин включены анимационные фильмы. Это важно для продвижения идей спорта именно среди детской аудитории.

– Фестиваль «KRASNOGORSKI» проходит с 2003 года, и не прерывался ни разу. Это было непросто: наш кинофорум был и остается некоммерческим. Все показы – полностью бесплатные. И несмотря на это, вопреки финансовым трудностям, вопреки пандемии, вопреки политическим обострениям мы каждый год собираем вместе режиссеров из разных стран. В этом году на конкурс прислали свои работы творцы из 17 стран мира. В сравнении с прошлым годом география расширилась более чем в полтора раза.

Ведущей торжественной церемонии стала российская фигуристка, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, телеведущая Ирина Слуцкая. Она представила гостям Жюри фестиваля, в которое вошли заслуженные мастера культуры, кино и спорта. В 2022 году жюри возглавил режиссер-документалист, сценарист и продюсер Сергей Мирошниченко. Выбрать победителей 13 номинаций Фестиваля помогут: генеральный директор НТВ Алексей Земский, режиссеры Джюносукэ Киносита, Василий Чигинский и Владимир Бокун, артист Азиз Бейшеналиев (Кыргызстан), олимпийские чемпионы Софья Великая и Светлана Журова.

– В позапрошлом году наш фильм «На острие» стал одним из победителей Фестивала спортивного кино, – рассказала член жюри, фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая. – Для меня большая честь войти в жюри, чтобы помочь новому спортивному кино найти дорогу к зрителям. Только экран может принести историю тренировок, побед и поражений и вселить в людей веру в себя и в победу.

Первой картиной, показанной на Фестивале стали «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова – художественный фильм о легендарной серии товарищеских матчей между футболистами московского «Динамо» и лучшими клубами Великобритании в ноябре 1945 года. Эта серия запомнилась тем, что английские букмекеры и пресса пророчили советским футболистам полный разгром, однако наши не проиграли ни одного матча. Вместе со зрителями картину посмотрели артисты, сыгравшие в фильме – Евгения Лапова и Павел Крайнов.

А впереди еще пять дней напряженной работы, в ходе которой жюри предстоит оценить 80 фильмов-номинантов, посвященных 50 различным видам спорта: от хоккея и футбола до киберспорта, шахмат и национальной борьбы якутов – мас-рестлинга. Бесплатные конкурсные показы пройдут в кинотеатрах Москвы и Московской области. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ, а также Правительства Московской области и администрации г.о. Красногорск. Завершится международный фестиваль «KRASNOGORSKI» торжественной церемонией награждения победителей 11 октября в концертном зале «Градский Холл».

Узнать расписание показов и бесплатно посмотреть фильмы вместе с членами жюри можно на сайте SPORTFILFEST.ORG

источник: «Советский спорт»
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