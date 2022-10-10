В шорт-лист ХХ Международгого фестиваля спортивного кино вошли более 30 фильмов из 11 стран

Возглавляет фестиваль легенда российского спорта, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России. Информационную поддержку оказывает первое споривное СМИ страны - «Советский спорт».

Юбилейный – 20-й – кинофорум «KRASNOGORSKI» проходит на площадках Москвы и Московской области с 6 октября. В программе фестиваля представлены 80 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из 17 стран мира: России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Словении, Тайваня (Китай), Франции, Великобритании, Израиля и США. В программе представлены работы российских кинематографистов из 12 городов РФ: Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска, Сочи, Ханты-Мансийска.

Жюри 20-го МФСК под руководством режиссера, продюсера и сцераниста Сергея Мирошниченко отобрало самые яркие в 12 номинациях; еще одна награда – «Приз зрительских симпатий» – будет вручена по итогам голосования гостей фестиваля. В шорт-лист 20-го МФСК коллегия жюри отобрала 33 картины: 5 художественных полнометражных фильмов, 19 документальных картин, 4 анимационных и 5 короткометражных лент.

Награды фестиваля на сцене «Градский Холл» будут вручать именитые спортсмены и деятели отечественного и зарубежного кино: президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре и спорту Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионки Светлана Журова, Софья Великая и Лилия Ахаимова, синхронистка Александра Пацкевич, фигуристка Анастасия Гребенкина и многие другие.

Ведущие церемонии – телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и актриса Евгения Лапова, сыгравшая одну из ролей фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», номинанта Фестиваля. Зрителей ждет концертная программа. Гости фестиваля смогут получить автографы известных спортсменов, артистов и режиссеров и сделать фото в специально оборудованной фотозоне.

Справочно:

ФИЛЬМЫ-НОМИНАНТЫ

ХХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

СПОРТИВНОГО КИНО «KRASNOGORSKI»

Номинация «Гран-при»

• «11 молчаливых мужчин» – реж. Алексей Пиманов, Россия, художественный фильм о триумфальной серии товарищеских матчей футболистов московского «Динамо» и лучших клубов Великобритании на заре холодной войны в ноябре 1945 года.

• «Паралимпиец» – реж. Алдияр Баркимов, Казахстан, художественный фильм о спортсмене-лыжнике, который в аварии лишается ноги, но продолжает идти к мечте об Олимпийском золоте. Фильм создан по мотивам личной истории спортсмена Александра Колядина.

• «Бультерьер» – реж. Максим Емельянов, Россия, документальный фильм о судьбе спортсмена-каратиста, который благодаря дружбе с собакой находит силы продолжить борьбу за титул чемпиона мира;

• «Серебряные коньки» – реж. Михаил Локшин, Россия, художественный фильм – волшебная история о дружбе сына фонарщика Матвея и дочери крупного сановника Алисе, которых свела вместе увлечение коньками на каналах рождественского Петербурга 1899 года.

Номинация «Лучший художественный фильм»

• «Спасти нельзя оставить» – реж. Дарья Беднарская, Россия. Художественный фильм о спортивных туристах, которые выбрали экстремальный маршрут в горах Алтая.

• «Бультерьер» – реж. Максим Емельянов, Россия, документальный фильм о карате (см.выше);

• «Паралимпиец» – реж. Алдияр Баркимов, Казахстан, художественный фильм о лыжном спорте (см.выше).

Номинация «Лучший документальный фильм»

• «Оранжевый мяч» – реж. Наталья Саврас, Россия, документальный фильм о баскетболистках команды «Динамо-Курск», которые в 2021 году стали Чемпионами России.

• «Боже, посмотри, что мы с делали. Ликуй, Македония» – реж. Любомир Ошавковски, Македония (впервые на фестивале), документальный фильм о триумфальном выступлении сборной Македонии на Еврокубке-2011.

• «Борзенко: жизнь за колючей проволокой» – реж. Елена Мошталь (Быкова), Алексей Дегтярев, документальный фильм о боксе. История советского боксера Андрея Борзенко, прошедшего в годы Великой Отечественной войны через заключение в концлагере Бухенвальд.

Номинация «Лучшая операторская работа»

• «Охотники за глубиной» – реж. Василиса Юренкова, Россия, документальный фильм о спелеологах, которые исследуют пещеру Веревкина в Абхазии (самую глубокую в мире).

• «Зеленое поле» – реж. Тыныстан Темиржан уулу, Кыргызстан. Документальный фильм о маленьком мечтателе, который создает зеленое футбольное поле.

• «Движение. Русский серфинг» – реж. Юлия Иванова, Россия. Документальный фильм о российских серферах, в т.ч. Дмитрии Илясове.

Номинация «Сильные духом»

• «Гордость Нафисы» – реж. Ильвира Дукаева, Узбекистан (Ташкент). Документальный фильм про паралимпийку из Узбекистана, которая добилась высоких результатов в Токио-2020.

• «На той стороне радуги» – реж. Милана Маяр, Босния и Герцеговина. Документальный фильм о полумарафонце по имени Миладин, который несмотря на слепоту добивается побед не только в беге, но и в голболе.

• «Я живой» – реж. Виталий Лазо, Ольга Бородина, Россия. Документальный фильм, снятый высотным альпинистом Виталием Лазо об экстремальных ситуациях в жизни тех, кто всерьез занимается фрирайдом и горными лыжами.

Номинация «Лучший герой»

• «Андрей Чирков: без труб, без барабанов, тихой сапой» – реж. Максим Злобин, Россия. Документальный фильм о «винтажном бегуне» Андрее Чиркове, который в 54 года на спор за рюмкой водки пообещал друзьям, что пробежит Московский Марафон Мира, а в результате к нынешним 80 годам осилил уже 180 марафонских дистанций и стал автором 6 книг о любительском беге.

• «Женщина с сердцем снежного барса» – реж. Ольга Бородина, Россия. Документальный фильм о Людмиле Аграновской, которая создала одну из лучших горнолыжных школ СССР.

• «Вертикаль» – реж. Дмитрий Богомолов, Казахстан. Документальный фильм о возрождении хоккея в Казахастане.

Номинация «Лучшая режиссура»

• «Зеленое поле» – реж. Тыныстан Темиржан уулу, Кыргызстан (см. выше)

• «Уральское дерби» – реж. Арсений Кайдацкий, Юлия Серьгина, Россия. Документальный фильм о хоккее и историческом противостоянии между двумя челябинскими клубами – «Металлургом» и «Трактором»

• «Путь пустой руки» – реж. Милош Тодорович, Черногория. Документальный фильм о развитии карате на Балканах.

Номинация «Олимпийские ценности»

• «Леонид Тягачев» – реж. Дарья Мушкарина, Россия. Документальный фильм об истории легендарного тренера Сборной СССР, министра спорта, президента Олимпийского комитета России и идеолога проведения Сочинской олимпиады.

• «Нина Громова. Полеты судьбы» – реж. Николай Малецкий, Елена Алферова, Россия. Документальный фильм о конном спорте и о судьбе одной из лучших всадниц послевоенного времени – Нине Громовой.

• «Шестой круг» – реж. Тамара Попов Радонич, Сербия. Документальный фильм посвящен борцу Брансилаву Симичу и его победам на Олимпиадах в 1956-1970 годах.

Номинация «Лучший анимационный фильм»

• «Боксбалет» – реж. Антон Дьяков, Россия. Анимационный фильм-номинант премии Оскар о встрече хрупкой балерины Оли и мрачного боксера Евгения.

• «Бегомания» – реж. Дарья Столбецова, Россия. Жизнерадостный детский мультфильм о пробежке в парке, где бегунья успевает помочь многим людям в разных ситуациях.

• «Команда матч. Серия Открытие» – реж. Александр Воробьев, Россия. Анимационный фильм о том, как команда любителей благодаря уникальной системе тренировок ставит рекорды в преодолении полосы препятствий.

Номинация «Лучший короткометражный фильм»

• «Этюд» – реж. Мумин Латифи, Таджикистан. Художественная короткометражка о 10-летнем мальчике Зафаре, который увлекается уличным футболом вместе занятий музыкой.

• «Море» – реж. Елена Сурина, Франция. 12-минутный художественный фильм о мальчике Жераре, который увлекается плаванием и однажды заплывает слишком далеко от берега.

• «BICYCLE OR DIE» – реж. Степан Калякин, Россия. Медитативный, размеренный и молчаливый фильм об одиноком велопутешествии по Эстонии.

Номинация «Специальный приз жюри»

• «Приключения Царя» («Олимпионик») – реж. Армен Мартиросян, Армения. Полнометражный мультфильм «Анимационной студии им. Роберта Саакянца». За основу сюжета взят исторический факт: в 385 году царь Великой Армении Вараздат отправился в Грецию и не просто принял участие в Олимпийских играх, а одержал победу в соревнованиях по кулачному бою. Это один из немногих случаев, когда статус олимпионика сумел завоевать не-греческий спортсмен.

• «Серебряные коньки» – реж. Михаил Локшин, Россия, художественный фильм (см.выше).

• «Дъулуур: Мас-рестлинг» – реж. Валентин Макаров, Россия. Художественный фильм о молодом якутском парне по имени Джулур, который после армии вернулся в родную деревню, где увлекся суровой национальной борьбой – мас-рестлингом.

Номинация «Дебют»

• «Александр Тихонов» – реж. Дарья Мушкарина, Россия. Документальный фильм о жизни и спортивных достижениях лыжника и биатлониста, четырехкратного Олимпийского чемпиона и знаменосца Сборной России, который заслужил звание лучшего биатлониста планеты ХХ столетия.

• «Вспомнить все» – реж. Эдуард Габидуллин, Россия. Короткометражный художественный фильм о плавании.

• «Мар-дель-плата Глигорича – вариант индийского короля» – реж. Милан Тодорович, Сербия. Короткий метр о сербском гросмейстере Светозаре Глигориче, который в 1953 году разработал свой вариант Индийской защиты.