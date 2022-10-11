Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Прошла любовь, или, как Роналду развел самую красивую пару мира Тома Брэди и Жизель Бюндхен

Легенда американского футбола 45-летний Том Брэди и его красавица-супруга 42-летняя супермодель Жизель Бюндхен скоро перестанут быть парой.
Прошла любовь, или, как Роналду развел самую красивую пару мира Тома Брэди и Жизель Бюндхен
11 октября 2022 16:45
автор: Юрий Волохов

Они на протяжении многих лет считались образцом в мире спорта, шоу-бизнеса и чистогана. Никаких сплетен, никаких скандалов, измен. Никто никому на подушку не гадил (весь мир теперь знает, что сделала Эмбер Херд с постелью Джонни Деппа). А у этих голубков – тишь, гладь, да Божья благодать, плюс двое детишек-ангелочков.

Напомним, что они познакомились в 2006 году в одном из ресторанов Нью-Йорка. Том ради Жизель бросил беременную подружку, а сама Жизель рассталась с… Леонардо ди Каприо. Правда, не из-за встречи с Томом, это произошло немного раньше. А то читатели подумают, что можно ради кого-то бросить красавчика Лео. Хотя, кто знает…

КРИШТИАНУ ТАКОЕ ТВОРИТ В 37, Я ЧТО, ХУЖЕ?

Так что же случилось? Причиной, пробившей трещину в семье, стало желание Брэди вернуться в профессиональный спорт спустя полгода после завершения карьеры. А виноват во всем, нет, не Чубайс, - Роналду.

Раскол в одной из самых красивых пар мира произошел еще весной. 14 марта 7-кратный победитель Супербоула Том Брэдли неожиданно объявил о возобновлении карьеры, которую недавно завершил.

Дело в том, что за два дня до этого Тома угораздило сесть у телевизора, когда там транслировали матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».

Криштиану Роналду сделал хет-трик, чем вдохновил Брэди. Он решил: раз этот парень в 37 лет творит такое на футбольном поле, он в свои тогда 44 точно еще может «попылить» в таком экзотическом для европейцев виде спорта, как американский футбол.

Том объявил Жизель о своем желании, она восприняла это решение в штыки. Она давно приостановила свою, тоже блестящую карьеру, в модельном бизнесе, ради того, чтобы быть с семьей. Требовала того же от мужа. А тот продержался полгода – и опять за старое. Значит, ему скучно в семье? Случилась большая ссора, Том ушел из дома, и при этом не изменил своего решения, на каждом шагу говорит, что он вернулся на поле. Хайп от его заявлений на всю Америку, на попятную идти он уже не может, даже если б захотел. А Жизель уже заявила, что готовится к разводу.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Прошла любовь, или, как Роналду развел самую красивую пару мира Тома Брэди и Жизель Бюндхен
Прошла любовь, или, как Роналду развел самую красивую пару мира Тома Брэди и Жизель Бюндхен
Легенда американского футбола 45-летний Том Брэди и его красавица-супруга 42-летняя супермодель Жизель Бюндхен скоро перестанут быть парой.
11.10.2022 16:45
Хроника
автор: Юрий Волохов
В шорт-лист ХХ Международгого фестиваля спортивного кино вошли более 30 фильмов из 11 стран
В шорт-лист ХХ Международгого фестиваля спортивного кино вошли более 30 фильмов из 11 стран
Во вторник, 11 октября, в концертном зале «Градский Холл» состоится торжественная церемония награждения победителей ХХ Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI». Это единственный в России и крупнейший в Восточной Европе и странах СНГ фестиваль, посвященный жанру спортивного кино.
10.10.2022 20:52
Хроника
World Class запускает сеть брендовых магазинов WStore
World Class запускает сеть брендовых магазинов WStore
09.10.2022 08:00
Хроника
ХХ Международный фестиваль спортивного кино – открыт!
ХХ Международный фестиваль спортивного кино – открыт!
В четверг, 6 октября, в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы в Москве прошла торжественная церемония открытия единственного в России кинофорума, который объединяет деятелей кинематографа и спорта. Юбилейный, 20-й по счету Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» стартовал с показа новой картины Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».
07.10.2022 12:40
Хроника
Василий Уткин получил несколько раз по лицу
Василий Уткин получил несколько раз по лицу
Неоднократно оказывавшийся в центре различных скандалов блогер и владелец любительской футбольной команды «Эгриси» Василий Уткин пострадал после рукоприкладства со стороны известного промоутера Камила Гаджиева.
05.10.2022 21:48
Хроника
автор: Сергей Терехов
Фильмы с Джеки Чаном и Ван Даммом или спортивный контент? Георгий Черданцев сделал неочевидный выбор
Фильмы с Джеки Чаном и Ван Даммом или спортивный контент? Георгий Черданцев сделал неочевидный выбор
Комментатор «Матч ТВ» объяснил, почему боевики на спортивном канале - это норма.
05.10.2022 20:22
Хроника
автор: Никита Шмытов
Спартакиада удалась
Спартакиада удалась
Ведущим спортсменам непросто было подтвердить свой статус!
05.10.2022 12:10
Хроника
XX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» стартует 6 октября
XX Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» стартует 6 октября
С 6 по 11 октября в Москве и Московской области пройдет юбилейный – 20-й Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Это крупнейший спортивный киносмотр Восточной Европы и стран СНГ.
04.10.2022 16:49
Хроника
Манна небесная для спорт федераций
Манна небесная для спорт федераций
Только закончился юбилейный форум «Россия – спортивная держава» в Кемерово. Мероприятие заявлено как «самая крупная площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в нашей стране».
04.10.2022 15:10
Хроника
«Сумасшедше интересный турнир!»
«Сумасшедше интересный турнир!»
Финальный аккорд турнира - спортивная гимнастика в Казани
03.10.2022 08:00
Хроника
автор: Ярослав Николаев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика