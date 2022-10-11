Прошла любовь, или, как Роналду развел самую красивую пару мира Тома Брэди и Жизель Бюндхен

Они на протяжении многих лет считались образцом в мире спорта, шоу-бизнеса и чистогана. Никаких сплетен, никаких скандалов, измен. Никто никому на подушку не гадил (весь мир теперь знает, что сделала Эмбер Херд с постелью Джонни Деппа). А у этих голубков – тишь, гладь, да Божья благодать, плюс двое детишек-ангелочков.

Напомним, что они познакомились в 2006 году в одном из ресторанов Нью-Йорка. Том ради Жизель бросил беременную подружку, а сама Жизель рассталась с… Леонардо ди Каприо. Правда, не из-за встречи с Томом, это произошло немного раньше. А то читатели подумают, что можно ради кого-то бросить красавчика Лео. Хотя, кто знает…

КРИШТИАНУ ТАКОЕ ТВОРИТ В 37, Я ЧТО, ХУЖЕ?

Так что же случилось? Причиной, пробившей трещину в семье, стало желание Брэди вернуться в профессиональный спорт спустя полгода после завершения карьеры. А виноват во всем, нет, не Чубайс, - Роналду.

Раскол в одной из самых красивых пар мира произошел еще весной. 14 марта 7-кратный победитель Супербоула Том Брэдли неожиданно объявил о возобновлении карьеры, которую недавно завершил.

Дело в том, что за два дня до этого Тома угораздило сесть у телевизора, когда там транслировали матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».

Криштиану Роналду сделал хет-трик, чем вдохновил Брэди. Он решил: раз этот парень в 37 лет творит такое на футбольном поле, он в свои тогда 44 точно еще может «попылить» в таком экзотическом для европейцев виде спорта, как американский футбол.

Том объявил Жизель о своем желании, она восприняла это решение в штыки. Она давно приостановила свою, тоже блестящую карьеру, в модельном бизнесе, ради того, чтобы быть с семьей. Требовала того же от мужа. А тот продержался полгода – и опять за старое. Значит, ему скучно в семье? Случилась большая ссора, Том ушел из дома, и при этом не изменил своего решения, на каждом шагу говорит, что он вернулся на поле. Хайп от его заявлений на всю Америку, на попятную идти он уже не может, даже если б захотел. А Жизель уже заявила, что готовится к разводу.