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Матч будет результативным. Но точно ли «Челси» - фаворит в противостоянии с «Миланом»?

11 октября «Милан» сыграет с «Челси» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Рассказываем о прогнозах на эту встречу и самых крупных ставках.
Матч будет результативным. Но точно ли «Челси» - фаворит в противостоянии с «Миланом»?
11 октября 2022 20:21
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Челси»

Букмекеры Фонбет дали расширенную роспись на матч «Милан» – «Челси»

11 октября Фонбет поднял коэффициенты и представил более 450 вариантов для ставок на эту игру. Среди них – ставки на незасчитанные голы, пенальти, удаления, индивидуальные показатели игроков.

Большинство клиентов Фонбет уверено в победе «Челси»

63% клиентов выбрали победу английского клуба, 27% поставили на победу итальянского клуба, 10% – на ничью. Букмекеры Фонбет считают фаворитами гостей. На победу «Милана» можно поставить с коэффициентом 3.35, на ничью – с коэффициентом 3.35, на победу «Челси» – с коэффициентом 2.35.

Неделю назад «Челси» разгромил «Милан» на своем поле со счетом 3:0. Победная серия «аристократов» во всех турнирах составляет три матча.

Источник фото: ФК «Челси»

Клиенты Фонбет считают, что матч будет результативным

На тотал больше 2,5 поставили 85% клиентов Фонбет, на тотал меньше 2,5 – 15%. Больше двух мячей было забито в трех последних матчах «Челси» в АПЛ и Лиге чемпионов.

В Линии Фонбет на тотал больше 2,5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 2,5 – за 1.82.

Самая популярная ставка – на победу «Челси»

На победу гостей поставил 41% клиентов, на то, что забьют футболисты обеих команд, – 23%. Ставку на тотал больше 1,5 выбрали 16% клиентов. 13% уверены, что англичане не проиграют, 7% поставили на победу гостей с форой (0).

Самая крупная ставка – на исход

Один из клиентов Фонбет поставил 100 000 рублей на исход матча. В среднем на игру «Милан» – «Челси» ставят 340 рублей.

Сделать ставку

источник: «Советский спорт»
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Матч будет результативным. Но точно ли «Челси» - фаворит в противостоянии с «Миланом»?
Матч будет результативным. Но точно ли «Челси» - фаворит в противостоянии с «Миланом»?
11 октября «Милан» сыграет с «Челси» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Рассказываем о прогнозах на эту встречу и самых крупных ставках.
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