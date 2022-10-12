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Фильмы из пяти стран стали победителями фестиваля спортивного кино KRASNOGORSKI

«Советский спорт» является официальным информационным партнером фестиваля.
Фильмы из пяти стран стали победителями фестиваля спортивного кино KRASNOGORSKI
12 октября 2022 11:02
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автор фото: ДК "Подмосковье"

Художественный фильм «Паралимпиец» казахского режиссера Алдияра Байракимова завоевал гран-при юбилейного ХХ фестиваля спортивного кино KRASNOGORSKI. В основу фильма легла биография Александра Колядина, который в 24 года потерял ногу в автокатастрофе, а в 45 стал победителем Паралимпийских игр в Пхенчхане.

Победителей в 13 номинациях наградили на сцене концертного зала «Градский Холл» в Москве. Организатором торжественной церемонии стал «РК-Спорт» - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Министр спорта Олег Матыцин, открывая церемонию, подчеркнул значимость фестиваля: «Кино призвано пропагандировать, привлекать внимание к разным аспектам жизни, а спорт - это и драма, и победы и подвиги. Всё это мы видим у наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Если человек прошёл через спорт, у него сформированы принципы уважения к сопернику, умение играть по правилам, терпение, мужество, любовь к своей стране».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков вручил награду в номинации «Олимпийские ценности» Дарье Мушкариной - режиссёру фильма Gromova Team о выдающемся тренере паралимпийской сборной России Ирине Громовой.

Лучшим документальным фильмом признан «Борзенко: ринг за колючей проволокой» о советском боксёре, прошедшем через ужасы Бухенвальда. «Этот фильм потряс меня до глубины души», - не скрывала эмоций олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, член жюри фестиваля Светлана Журова. А «Блокадный футбол» режиссера Вагенака Балаяна победил в номинации «Дебют», в которой награду вручил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Специальный приз жюри получил фильм Алексея Пиманова «11 молчаливых мужчин» о триумфальном послевоенном турне футболистов московского «Динамо» по Великобритании. «Хочу поблагодарить всех, кто создаёт спортивное кино. Мне кажется, что это очень сильная мотивация для детишек и всех, кто хочет связать себя со спортом», - сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, вручая награду.

Призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека наградила создателей мультфильма «Боксбалет». Ещё один мультфильм - «Приключения царя» братьев Саакянц из Армении получил приз зрительских симпатий. Награду вручил главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

Лучшим художественным фильмом призван Golden boy сербского режиссера Огжена Янковича. «Этюд» Мумина Латифи из Таджикистан стал лучшим короткометражным фильмом. Всего в конкурсной программе было представлено 80 работ кинематографистов из 17 стран, посвященные 50 видам спорта. Президент Фестиваля, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отметила особенности проекта: «Мне кажется, наш кинофестиваль единственный в стране, который не является коммерческим. Все показы фильмов по Москве и Московской области идут бесплатно. Другой важный момент - это традиционные мастер-классы. Режиссеры и операторы, которые проходили обучение на мастер-классах, сегодня уже становятся лауреатами фестиваля».

ХХ международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Министерства культуры Московской области, администрации г.о. Красногорск Московской области и «РК-Спорта».

источник: «Советский спорт»
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