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Уверенная победа «Барсы»? Или всё-таки «Интер» подарит интригу?

12 октября «Барселона» сыграет с «Интером» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Рассказываем о прогнозах на эту встречу и самых крупных пари.
Уверенная победа «Барсы»? Или всё-таки «Интер» подарит интригу?
12 октября 2022 11:06
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Барселона"

Букмекеры Фонбет дадут расширенную роспись на матч «Барселона» – «Интер»

12 октября Фонбет поднимет коэффициенты и представит более 450 вариантов для ставок на эту игру. Среди них – ставки на незасчитанные голы, пенальти, удаления, индивидуальные показатели игроков.

Большинство клиентов Фонбет уверено в победе «Барселоны»

90% клиентов выбрали победу хозяев, 7% поставили на победу гостей, еще 3% – на ничью. Букмекеры Фонбет согласны с таким прогнозом. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 1.42, на ничью – с коэффициентом 4.80, на победу «Интера» – с коэффициентом 7.20.

У каталонцев 7 побед подряд в Ла Лиге, 6 из которых на ноль. В единственном домашнем матче Лиги чемпионов «Барселона» разгромила пльзеньскую «Викторию» со счетом 5:1.

Клиенты Фонбет считают, что матч будет результативным

На тотал больше 2,5 поставили 92% клиентов Фонбет, на тотал меньше 2,5 – всего 8%. «Барселона» – самая результативная команда Ла Лиги с 20 голами в 8 турах. Однако в трех последних матчах «Барселоны» во всех турнирах было забито меньше трех мячей.

В Линии Фонбет на тотал больше 2,5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 2,5 – за 2.35.

Фото: ФК «Барселона»

Самая популярная ставка – на победу «Барселоны»

На победу хозяев поставили 62% клиентов, на голы обеих команд – 14%. Ставку на то, что «Интер» забьет, выбрали 10% клиентов Фонбет, тотал больше 2,5 – также 10%. Еще 4% уверены, что «Барселона» не проиграет.

Самая крупная ставка – на исход

Один из клиентов Фонбет поставил 100 000 рублей на исход матча. В среднем на игру «Барселона» – «Интер» ставят 380 рублей.

Сделать ставку

источник: «Советский спорт»
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Уверенная победа «Барсы»? Или всё-таки «Интер» подарит интригу?
Уверенная победа «Барсы»? Или всё-таки «Интер» подарит интригу?
12 октября «Барселона» сыграет с «Интером» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Рассказываем о прогнозах на эту встречу и самых крупных пари.
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