«Кубок Кремля – гордость России!»: лучшие дуэты на паркете

В отношении международных турниров, запланированных Всемирным Танцевальным Светом WDC в России, пришлось внести коррективы. Так 10 сентября вместо чемпионата мира по латиноамериканскому шоу в Тюмени был проведен «Супер Кубок России!» и чемпионат России по «экзибишен». Теперь же 22 октября в Государственном Кремлевском Дворце вместо чемпионата мира по стандарту для профессионалов будет организован «Кубок Кремля – гордость России!» при поддержке генерального партнера «Газпромбанк» (АО).

Соревнования останутся в статусе международные, к участию заявлены дуэты из дружественных стран. На этот раз на кремлевский паркет выйдут чемпионы из стран СНГ: Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения. Поддержат и европейские пары, которые высоко ценят кремлевские турниры, являющиеся школой высокого мастерства спортивного бального танца на протяжении более 25 лет, и несмотря на все политические и логистические преграды, обязательно приедут.

В программе соревнований пять турниров. Будут разыграны Кубки для любителей и Про-Эм в стандарте, для профессионалов, любителей и Про-Эм в латине. 105 пар выйдут на паркет и это будут лучшие дуэты, так как турниры Станислава Попова, президента РТС, всегда были только по приглашению и на этот раз отбор проходил более строго: учитывался текущий рейтинг по результатам этого года российских и международных соревнований. Ведь многие наши спортсмены смогли принять участие в турнирах и в США, Великобритании и Португалии.

Станислав Попов: «Чемпионы России 2022 года Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева в блэкпуле по латиноамериканским танцам среди профессионалов заняли второе место, в сентябре на турнире Embassy в Лос-Анджелесе стали серебряными призерами. 30 июля на чемпионат Европы для профессионалов по латиноамериканским танцам, который был перенесен из России в Португалию, по известным нам причинам, только одна российская пара Кирилл Воронин и Татьяна Косенко смогли добраться и к нашей гордости заняли достойное место в финале. Конечно, большинство наших российских спортсменов стремились к участию в международных турнирах, особенно английских, но сегодня и логистика передвижения намного сложнее, и визовые вопросы. Мы видим новый вектор развития в сотрудничестве с Азией. Два года назад нами был создан Евро-Азиатский танцевальный совет, и мы успешно начали работать в этом направлении. Провели первый чемпионат в Екатеринбурге в декабре 2019 года, но пандемия и закрытие стран, особенно нашего китайского партнера, установили мораторий на наши совместные планы. Мы ждем снятия ограничений и с радостью возобновим сотрудничество!».

Зрители и болельщики «Кубка Кремля – гордость России!», который проводится во второй раз за всю историю РТС, будут рады встречи с лучшими дуэтами, «сливками» профессионального российского танцевального спорта, исполняющими латиноамериканскую программу. Их имена занимают высокие позиции и в мировом рейтинге!

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева: «У нас насыщенный октябрь по выступлениям! До Кубка Кремля мы планируем участие в таких значимых английских турнирах как One Hundred Star, International, который проходит несколько дней, и London Ball. 22 октября нас ожидает прекрасное событие в Кремле. Кирилл участвует сразу в двух — в нашем профессиональном и по Pro-Am со своей студенткой Мариной Максимовой, с которой они успешно выступают и неоднократно были чемпионами. В этом году в Кремле проходит уже третье событие и это реальная отдушина для наших танцоров. Мы стали больше ценить эти великолепные турниры и благодарны организаторам за возможность танцевать на самом главном паркете страны. Знаю, что все наши танцоры, как и мы, с еще более значимым воодушевлением ждем этих соревнований и с еще большим энтузиазмом к ним готовимся. Всем участникам мы желаем выложиться на полную и показать свой лучший танец! А публике испытать удивительные эмоции: расплакаться от восторга и рассмеяться от счастья!»