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Гран-при ХХ Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI» завоевал «Паралимпиец»

Художественный фильм казахстанского режиссера Алдияра Баркимова о лыжнике, который лишился ноги, но не потерял мечту об Олимпиаде стал победителем ХХ Международного фестиваля спортивного кино (МФСК). Главный спортивный кинофорум Восточной Европы и стран СНГ прошел в Москве и Московской области 6-11 октября. Вечером во вторник в концертном зале «Градский Холл» состоялась торжественная церемония награждения победителей.
Гран-при ХХ Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI» завоевал «Паралимпиец»
12 октября 2022 15:45

«Фестивалю спортивного кино – 20 лет. Это были непростые два десятилетия. Действительно, есть что вспомнить и есть чем гордиться, – отметила президент фестиваля, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина. – И я хочу отметить, что тогда, в середине 2000-х мы страдали от того, что со стороны России были только документальные фильмы о спорте – и фактически, не было художественного кино. Теперь же российские кинематографисты с гордостью представляют на фестивале яркие, динамичные, качественно сделанные ленты. И даже больше: у нас впервые в этом году представлены работы аниматоров из разных стран, в том числе из России.

Президент Фестиваля сообщила, что на киносмотр в 2022 году пришло больше сотни заявок. 80 фильмов вошли в программу, это на двадцать картин больше, чем год назад. Команду жюри 20-го МФСК возглавил режиссер, сценарист и продюсер Сергей Мирошниченко. Выбрать лучшие фильмы помогали знаменитые спортсмены и опытные деятели кино и телевидения, среди которых – генеральный директор НТВ Алексей Земский, режиссеры Василий Чигинский (Россия), Владимир Бокун (Беларусь) и Джюносукэ Киносита (Япония), артист Азиз Бейшеналиев (Киргизия), а также олимпийские чемпионки Софья Великая и Светлана Журова.

Всех участников Фестиваля, номинантов и победителей поздравил министр спорта России Олег Матыцин:

«Впечатляет география фестиваля: 17 стран, 80 проектов. Это говорит об актуальности спортивного кино и его значении – особенно сегодня. Спорт – это модель жизни, и очень важно показывать подвиги наших спортсменов, преодоление, драмы, победы. Для нас, для министерства спорта, для государственной политики, кино играет огромную роль. Вы – пропагандисты жизни наших спортсменов, вы вдохновляете тысячи и тысячи людей начинать и продолжать занятия. Поздравляю Фестиваль «KRASNOGORSKI» с юбилеем и желаю еще многие годы радовать зрителей».

Ведущими торжественной церемонии награждения стали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и актриса Евгения Лапова, сыгравшая одну из ролей в картине «Одиннадцать молчаливых мужчин». Лента Алексея Пиманова о триумфальной серии товарищеских матчей московского «Динамо» с лучшими британскими клубами на заре холодной войны осенью 1945 года стала фильмом открытия фестиваля и завоевала специальный «Приз жюри» 20-го МФСК.

В общей сложности награды Фестиваля «KRASNOGORSKI-2022» получили 13 картин:

· В номинации «Лучшая режиссура» победу одержал документальный фильм «Уральское дерби» (реж. Арсений Кайдацкий и Юлия Серьгина), посвященный историческому противостоянию двух челябинских хоккейных клубов – «Металлурга» и «Трактора».

· Победу в номинации «Лучший дебют» одержала документальная картина петербургского режиссера Вагенака Балаяна «Блокадный футбол». Приз победителям вручил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Фильм рассказывает о матче между ленинградскими футболистами «Зенита» и «Динамо», который состоялся в разгар блокады, 31 мая 1942 года.


· Награду за «Лучшую операторскую работу» жюри присудило яркой рождественской картине «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин) о волшебной встрече двух фигуристов на льду петербургских каналов зимой 1899 года. Победителей поздравила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

· «Лучшим героем» среди фильмов 20-го МФСК был признан 80-летний энтузиаст и пропагандист любительского бега Андрей Чирков. Фильм о нем, с подзаголовком «Без труб, без барабанов, тихой сапой» снял режиссер Максим Злобин. Эта история – о жизни человека, который в 54 года на спор, во время застолья с друзьями пообещал пробежать марафон. А в итоге за тридцать лет осилил 180 марафонских дистанций, написал 6 книг и сотни популярных статей о беге. Заслуженный приз авторам фильма вручил актер Сергей Сурин.

· Награду в номинации «Олимпийские ценности» авторам фильма-победителя вручил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Победу в номинации одержала лента «Команда Громовой» (реж. Дарья Мушкарина). Фильм рассказывает о спортивном тренере Ирине Громовой, которая создала Паралимпийскую сборную России.

· Победителем первой в истории фестиваля номинации «Лучший анимационный фильм» стала картина «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова. Лента о встрече хрупкой балерины Оли и мрачного боксера Евгения уже завоевала заслуженное признание зрителей многих стран, в т.ч. фильм стал номинантом премии Оскар. Чтобы поздравить победителя на сцену вышла четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мария Пасека.


· Номинация «Лучший документальный фильм» стала наиболее конкурентной: 57 из 80 лент этого года были сняты в документальном жанре. Лучшим жюри признало картину режиссера Елены Мошталь (Быковой) и Алексея Дегтярева «Борзенко – ринг за колючей проволокой». Кино рассказывает историю советского боксера Андрея Борзенко, прошедшего в годы Великой Отечественной войны через заключение в концлагере Бухенвальд. Приз авторам ленты вручила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

· В номинации «Сильные духом» лучшим признан документальный фильм Дарьи Мушкариной «Александр Тихонов» – о жизни и спортивных достижениях лыжника и биатлониста, четырехкратного Олимпийского чемпиона и знаменосца Сборной России, который заслужил звание лучшего биатлониста планеты ХХ столетия. Заслуженную награду создатели фильма получили из рук олимпийского чемпиона, президента Федерации фигурного катания РФ Александра Горшкова.

· Победу в категории «Лучший короткометражный фильм» завоевала 16-минутная художественная лента из Таджикистана режиссера Мумина Латифи. Приз победителю вручил член жюри фестиваля, режиссер Василий Чигинский. Фильм «Этюд» рассказывает о 10-летнем мальчике Зафаре, который вырос в семье музыкантов и который во время занятий музыкой мечтает о футболе.

· «Лучшим художественным фильмом» фестиваля жюри признало картину «Golden boy» (реж. Огжен Янкович). Приз вручил лично председатель жюри – режиссер, сценарист и продюсер Сергей Мирошниченко.

· Специальный «Приз жюри» достался картине «Одиннадцать молчаливых мужчин» (реж. Алексей Пиманов). Награду авторам картины вручила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова и участник Олимпиады, двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру

· В свою очередь, «Приз зрительских симпатий» гости присудили яркому полнометражному анимационному фильму из Армении с двойным названием – «Олимпионик» («Приколчения царя», реж. Армен Мартиросян). За основу сюжета взят исторический факт: в 385 году царь Великой Армении Вараздат отправился в Грецию и не просто принял участие в Олимпийских играх, а одержал победу в соревнованиях по кулачному бою. Чтобы поздравить аниматоров, на сцену вышел главный редактор издания «Советский спорт» Николай Яременко.

· И, наконец, «ГРАН-ПРИ ХХ Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI» досталось фильму из Казахстана. Режиссер Алдияр Баркимов снял художественную картину о спортсмене-лыжнике, который после аварии лишается ноги, но продолжает идти к мечте об Олимпийском золоте. Фильм был создан по мотивам личной истории спортсмена Александра Колядина – победителя лыжного спринта на зимней Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Это было первое золото Казахстана на зимних Паралимпийских играх. Главный приз 20-го МФСК вручила победителю президент фестиваля Ирина Роднина.

Завершая фестиваль, Ирина Роднина пообещала участникам и зрителям обязательно встретиться вновь в 2023 году: «За два десятилетия наш кинофорум ни разу не прерывался. Нас не остановила ни пандемия, ни санкции, ни обострения международной обстановки. И это яркое свидетельство, что для спорта и для кино не существует границ. Мы обязательно продолжим встречаться, мы создадим новые номинации, чтобы не только жюри, но и зрители могли награждать самые яркие картины. А самое главное, мы вместе будем продвигать фильмы о спорте – потому что это нужно всем зрителям».

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Справочно:

ФИЛЬМЫ-НОМИНАНТЫ

ХХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

СПОРТИВНОГО КИНО «KRASNOGORSKI»

Помимо картин-победителей в различных номинация Фестиваля было представлено много ярких и запоминающихся картин, которые также обязательно стоит упомянуть:

Номинация «Лучший художественный фильм»

· «Бультерьер» – реж. Максим Емельянов, Россия. Фильм о судьбе спортсмена-каратиста, который благодаря дружбе с собакой находит силы продолжить борьбу за титул чемпиона мира;

· «Нефутбол» – реж. Максим Свешников, Россия. Кино о женском футболе и о футболистках, которые, если понадобится, могут горы свернуть.

Номинация «Лучший короткометражный фильм»

· «Море» – реж. Елена Сурина, Франция. 12-минутный художественный фильм о мальчике Жераре, который увлекается плаванием и однажды заплывает слишком далеко от берега.

· «BICYCLE OR DIE» – реж. Степан Калякин, Россия. Медитативный, размеренный и молчаливый фильм об одиноком велопутешествии по Эстонии.

Номинация «Сильные духом»

· «Гордость Нафисы» реж. Ильвира Дукаева, Узбекистан (Ташкент). Документальный фильм про паралимпийку из Узбекистана, которая добилась высоких результатов в Токио-2020.

· «Женщина с сердцем снежного барса» – реж. Ольга Бородина, Россия. Документальный фильм о Людмиле Аграновской, которая создала одну из лучших горнолыжных школ СССР.

Номинация «Лучший документальный фильм»

· «Зеленое поле» – реж. Тыныстан Темиржан уулу, Кыргызстан. Документальный фильм о маленьком мечтателе, который создает зеленое футбольное поле.

· «Предчувствие судьбы. Евгений Карелов» – реж. Людмила Гладунко, Борис Токарев, Россия.

Номинация «Лучший анимационный фильм»

· «Бегомания» – реж. Дарья Столбецова, Россия. Жизнерадостный детский мультфильм о пробежке в парке, где бегунья успевает помочь многим людям в разных ситуациях.

· «Команда матч. Серия Открытие» – реж. Александр Воробьев, Россия. Анимационный фильм о том, как команда любителей благодаря уникальной системе тренировок ставит рекорды в преодолении полосы препятствий.

Номинация «Олимпийские ценности»

· «Леонид Тягачев» – реж. Дарья Мушкарина, Россия. Документальный фильм об истории легендарного тренера Сборной СССР, министра спорта, президента Олимпийского комитета России и идеолога проведения Сочинской олимпиады.

· «Шестой круг» – реж. Тамара Попов Радонич, Сербия. Документальный фильм посвящен борцу Брансилаву Симичу и его победам на Олимпиадах в 1956-1970 годах.

Номинация «Лучший герой»

· «Любить Билла» – реж. Дмитрий Вингурский, Михаил Тюркин, Россия. Фильм о знаменитом хоккеисте, тренере клуба «Динамо» Зинэтулле Билялетдинове.

Номинация «Лучшая операторская работа»

· «Форсаж. Китайский дрифт» – реж. Джем Чэнь, Тайвань (Китай). Динамичная драма о первом опыте чемпиона по киберспорту в реальных уличных автогонках.

· «Ханты-Мансийск – мировая столица шахмат» – реж. Эльдар Кулонбаев, Россия. Первое в своем роде киноисследование роли шахмат в самоидентификации Югры.

Номинация «Лучшая режиссура»

· «Дъулуур: Мас-рестлинг» – реж. Валентин Макаров, Россия. Художественный фильм о молодом якутском парне по имени Джулур, который после армии вернулся в родную деревню, где увлекся суровой национальной борьбой – мас-рестлингом.

источник: «Советский спорт»
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