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Какой спорт будет нужен в ближайшие годы? В чем опять не разобрался словоохотливый депутат

О словоблудии депутата Терюшкова мы уже писали. Лишний раз повторять нет никакого желания. Но он ведь снова и снова дает новые инфоповоды.
Какой спорт будет нужен в ближайшие годы? В чем опять не разобрался словоохотливый депутат
13 октября 2022 22:18
автор: Николай Яременко

Опубликовал «избранник народа» текст под названием «Дом отдыха «Всемирные игры будущего». Наверное, страшно доволен своим креативом и остроумием.

Недоволен он оказался «Играми будущего», о которых мы и в прошлом, и в этом году писали немало и которые – напомним - пройдут в течение 9 дней в 2024 году. «В период этих волшебных девяти дней двум тысячам счастливых участников будет предложено поочередно: игра в компьютер и подвижные забавы в зале/на льду небольшими группами молодежи. Цели и задачи этого проекта просты и ясны: поддержка компаний США, производящих компьютерные игры и консоли. Это стало понятно из выступления Игоря Столярова, руководителя проекта «Игры будущего», в Координационном центре правительства РФ. Проект укрепит престиж Российской Федерации на мировой спортивной арене, так считают чиновники спорта. А я считаю, что эти деньги надо направить на бесплатный спорт для детей до 18 лет… чтобы полмиллиона наших мальчишек и девчонок целый год бесплатно посещали бассейн». С небольшими исправлениями (мы все-таки стараемся писать грамотно) я привел цитату из Терюшкова.

Умеет депутат прикрыться и заботой о школьниках. Знает даже за детей, что бассейн им куда нужнее, чем компьютер. И конечно, попутно врага заклеймил. Играть же в компьютерные игрушки – это поддерживать США. Папы и мамы! Срочно ребенка от компьютера!

Понятно, что Роман Терюшков - вовсе не такой радикально отмороженный, каким хочет казаться. В думе, конечно, приходится радикализироваться, потому что там хватает таких. Но в карикатуру он превращает себя сознательно. Ему очень хочется, чтобы на кухнях простые люди о нем говорили. И только.

И вот это стремление к карикатурному радикализму рано или поздно сыграет с депутатом Терюшковым злую шутку. Он перестает видеть берега и начинает кусать не просто то, что находится под особым контролем власти, но и является будущей идеологической опорой спорта.

Если не очень понятно - поясним.

Вот скажите, откуда изначально пошел есть спорт? Джентльмены собираются, отдыхают на свежем воздухе, курят сигары, пьют виски, разговаривают и, немного нуждаясь в каком-то дополнительном досуге, пинают, например, мяч.

У пролетариата - та же история. Пивасик - или что там активно пили на рубеже веков? - и футбольчик. С отдельными вариациями и уходами в другие виды спорта так было везде.

Сразу после октябрьского переворота большевики не знали, что делать со спортом. Пытались объявить его буржуазным пережитком, расстреляли второго главного редактора «Русского спорта» Клавдию Ковзан (читайте внимательно историческую справку в наших выходных данных), хотя она и перешла на сторону большевиков, издание на целых пять лет прикрыли.

Но потом кто-то совсем неглупый предложил новым властям такую концепцию: если ты хороший спортсмен - ты хороший боец, хороший защитник родины. Поэтому спорт нужен. Не всякий, конечно. Теннис - это глупость, там соперников сетка разъединяет, а вот лыжи, бокс (не сразу) и все командные виды спорта – это все годится.

Примерно 30 лет прожили с этой концепцией, в 50-е стали понемногу переводить «команды мастеров» на профессиональные рельсы и еще лет 35 не сознавались в этом, прячась за определением «любитель».

И вот наступил новый век, новое время, пришли новые вызовы.

Какой сегодня спортсмен нужен родине? Рукопашные схватки уже не всегда актуальны. Важно сидеть в укрытии, управлять оттуда при помощи джойстика дроном, который летит со связкой гранат. Чем ты успешнее как киберспортсмен, тем ты эффективнее как воин.

Но рано или поздно твой окоп или твое укрытие расхреначат - и что тогда важно? Важно быстро пробежать короткую дистанцию до следующего укрытия, чтобы управлять дронами уже оттуда. Поэтому в фиджитал-центрах и соседствуют зоны для киберспорта и площадки для футбола, баскета и проч. Спортсмен - это не только джойстик, спортсмен умеет все.

Вот потому и будут востребованы эти фиджитал-центры, эти Всемирные игры, которые, по сути, являются альтернативной Олимпиадой, эдакими Играми 2.0.

Так против кого Вы затеяли свою крикливую игру, свою громогласную инсинуацию? Нет, не против Столярова, не он главный идеолог этой идеи. Повыше замахнулся наш герой, не понимая, куда залез. Как говаривал Антибиотик в одном небезызвестном сериале, «Ты коллектив подставил, и коллектив тебя накажет».

И не говорите потом, товарищ Терюшков, что мы Вас не предупреждали.

источник: «Советский спорт»
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