Пять Кубков Кремля по спортивным бальным танцам

На этот раз в программу праздника были включены сразу пять турниров: профессионалы соревновались в латиноамериканской программе, любители в латине и стандарте, а также представители Pro-Am в обоих направлениях. В борьбу за престижный Кубок вступили не только российские пары, но также представители стран СНГ.

Бессменный организатор и ведущий кремлевских турниров Станислав Попов рассказал о том, почему так важен этот турнир для российских танцоров и пар из дружественных стран:

«Все мы знаем, что в последнее время и наши танцоры, и представители других республик испытывают определенные трудности с участием в зарубежных турнирах. Поэтому сейчас так важно сотрудничество! Три года назад мы создали еще одну организацию — Евро-Азиатский танцевальный совет, в рамках которого мы сотрудничаем постоянно со многими танцевальными организациями. Не случайно в состав участников сегодня мы пригласили представителей Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии. Все они являются чемпионами своих стран, у них высокий уровень танцевания и паркет Государственного Кремлевского Дворца доставит им не сравнимое удовольствие от выступления!»

Любимый турнир танцоров всего мира был на этот раз особенно ожидаем, потому что зарубежные танцевальные события сейчас по многим причинам оказались труднодоступными для российских пар. Для многих праздник танца в сердце Москвы стал первым крупным соревнованием с апреля, когда впервые прошел «Кубок Кремля – гордость России!». Поэтому, успевшие сильно соскучиться по турнирам, соревновательной практике и кремлевской публике дуэты готовились к знаменательному событию целенаправленно, долго, и это было заметно на паркете. С первых же туров стало очевидно, что борьба во всех пяти номинациях будет жаркой, и признанным фаворитам придется серьезно побороться, чтобы отстоять свои титулы. И, надо сказать, у них это получилось.

Обладателями Кубка Кремля среди профессионалов в латиноамериканской программе стали многократные победители кремлевских турниров, действующие чемпионы России, призеры и финалисты английских танцевальных фестивалей, прошедших в 2022 году, а также обладатели Кубка Кремля в апреле нынешнего года Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Вторыми стали многократные финалисты российских турниров, бронзовые призеры предыдущего Кубка Кремля Андрей и Анастасия Киселевы. А занявших в апреле в Кремле второе место многократных участников финальных туров и призеров всех крупнейших международных танцевальных соревнований Владимира Литвинова и Ольгу Николаеву на этот раз судьи поставили лишь на третье место.

Уверенно отстоявшие свой чемпионский титул Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева поделились впечатлениями от турнира:

Кирилл: Танцевалось сегодня хорошо, как всегда, бывает в Кремле. Атмосфера отличная. Нам здесь всегда очень приятно выступать. Сегодня я танцевал два турнира, кроме основного профессионального, еще Prо-Am. Так происходит не первый раз в Кремле, я уже привык. Правда сегодня было на тур больше в Pro-Am. Но, к счастью, у нас было много физической подготовки до этого. Поэтому выживаем, все в порядке (смеется).

Валерия: Кремлевские турниры совершенно особенные, они очень сильно отличаются от всех других. Тут музыка живая, зал великолепный, тут свои какие-то традиции, и мы уже их знаем, из года в год они не меняются, и это круто! Как пары выходят, как безупречно всё организовано. Здесь все продумано, все четко по графику. Своя неповторимая атмосфера.

Еще в трех турнирах также победили обладатели Кубков Кремля, завоевавшие их в апреле нынешнего года. Так в соревнованиях любителей в латиноамериканской программе первыми стали Михаил Попов и Анастасия Дубровская, Кубок по латиноамериканской программе в категории Pro-Am вновь достался Кириллу Белорукову и его студентке Марине Максимовой, а в соревнованиях пар Pro-Am по стандарту на первую ступень пьедестала, как и полгода назад, поднялись Александр Борисов и Эльвира Усманова. Пятый турнир — любители, стандарт — в рамках «Кубка Кремля — гордость России!» проводился впервые. Его выиграли Александр Борисов и София Щипская.