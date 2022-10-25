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«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»

Популярный среди молодежи тиктокер, певец и даже композитор Даня Милохин все-таки покидает шоу «Ледниковый период».
«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»
25 октября 2022 18:08
автор: Юрий Волохов

Милохин объявил об этом в своем телеграме-канале, где выложил видео, на котором объяснил причину ухода из популярного шоу.

- Всем привет мои дорогие любители, наблюдатели за шоу «Ледниковый период».

Я покидаю данное шоу, потому что я просто устал. Мне не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю.

Считаю, что нужно все делать с любовью, а если любви к этому делу нет, то его нет смысла делать. Надеюсь, мы меня поймете.

Всех люблю, люблю Женю Медведеву, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подвести, но и не могу уступить своему сердцу.

Спасибо.

ОТКОСИЛ ОТ АРМИИ?

В прошлом году 20-летний тиктокер впервые встал на коньки ради участия в шоу «Ледниковый период». Большую роль в успехе пары в проекте сыграла чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева. Она нянчилась с капризным новичком, поговаривали, что между ними установились не только рабочие отношения.

Похоже, поступок паренька стал для Жени настоящим ударом. Она расценила бегство, как предательство. Об этом говорит тот факт, что девушка отписалась от него в «Инстаграме».

Но точно ли уход вызван «дикой» усталостью? СМИ сообщают, что тиктокер покинул Россию. Милохин хоть и не служил, но вполне подходит под мобилизацию в силу возраста. Может, в этом главная причина ухода из проекта, а не усталость?

источник: «Советский спорт»
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«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»
«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»
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