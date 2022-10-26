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Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость

Стало будничной темой рассуждать о том, в какую депрессию якобы впадают наши спортсмены и вся спортивная отрасль на фоне санкций. Мы решили беспристрастно оценить предварительные итоги текущего года, когда мир спорта столкнулся с небывалыми вызовами. Без эмоций и идеологических штампов просто оценим, что имеем в сухом остатке.
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
26 октября 2022 13:40
автор: Ярослав Николаев

Начнём с главного. Несмотря на непростой год, никто ни разу не ставил под сомнение необходимость приоритетного развития физкультуры и спорта. Поддерживать здоровье, сохранять эмоции от спорта - это во многом и есть работа над обеспечением достойного уровня и качества жизни.

Работа над увеличением числа занимающихся спортом не прекращается: в планах к 2030 году достигнуть показателя в 70 процентов занимающихся спортом.в прошли году было 49,4%, к середине нынешнего года цифры подросли до 50,3%.

При этом повышается доступность спортивной инфраструктуры для граждан в шаговой доступности.

В первом полугодии было сдано в эксплуатацию 19 крупных объектов. До конца года планируется ввести еще 70.

В сфере профессионального спорта - существенные достижения. Если вы не забыли про Олимпиаду в Пекине, то там по количеству завоеванных медалей Россия вошла в тройку лидеров.

Но ведь не Олимпиадой единой - да и была она в прошлый уже жизни. Правительство не хочет снижать соревновательную активность российских атлетов и создает новые форматы соревнований с участием спортсменов из дружественных стран.

Во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по летним видам спорта приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 85 субъектов страны, теперь ждём проведения Спартакиады сильнейших по зимним видам спорта (в 2024 году).

Но и это далеко не всё. В текущей ситуации крайне важно предложить новое объединяющее движение, которое будет соответствовать всем принципам олимпизма и оставаться вне политики. Им может стать первый в мире проект «Игры будущего». Это синергия классических видов спорта и цифровых дисциплин. Такое сочетание позволит молодым людям гармонично развиваться, не выбирая между компьютером и спортзалом. Первые соревнования проекта «Игры будущего» запланированы в Казани в 2024 году.

СПОРТ НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Важнейшей задачей является восстановление спортивной инфраструктуры на новых территориях.

В Мариуполе это спортивные комплексы «Ильичёвец» и «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун»; в Донецке - дворец спорта «Дружба».

Выстраивается работа с тренерами, в том числе по программам повышения квалификации. Создабисы региональные федерации по всем видам спорта.

БОЛЬШЕ СОРЕВНОВАНИЙ В СТРАНЕ!

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:

- У нас сейчас идет смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно. Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем.

Я уверена, что внутри нашей страны надо проводить такие турниры как Всероссийская спартакиада. Это действительно была очень представительная, интересная и сильная сторона нашего спорта, речь не только о художественной гимнастике.

НИКТО ИЗ СПОРТСМЕНОВ НЕ ДОЛЖЕН ПОСТРАДАТЬ!

Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания:

- Мы делаем все на самом высоком уровне, чтобы никто из спортсменов не страдал от отсутствия международных стартов, и все ценили то, что внутренние соревнования проходят не хуже со всеми необходимыми атрибутами.

МОРАЛЬНО СОРЕВНОВАТЬСЯ СТАЛО ЛЕГЧЕ!

Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию:

- Появилось достаточно много новых молодых пловцов, которые показывают хороший уровень, у которых уже есть опыт выступления. На российских стартах количество участников увеличилось. Мне кажется, в нынешних условиях сохранить активность для подрастающего поколения в нашем виде спорта не так проблематично, потому что ребятам, которые сейчас стремятся к нашему уровню, может, даже легче будет морально соревноваться внутри страны, чем выходить на турниры за границей.

источник: «Советский спорт»
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