Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу

Турнир состоится 5 ноября 2022 года на территории ПОУ УСЦ ООГО ДОСААФ России в ЮВАО г. Москвы по адресу: ул. Заречье, вл. 3 при поддержке префектуры ЮВАО г. Москвы и спортивного общества «Динамо». Он пройдет под эгидой спортивного богатырского движения «Дружина» и технической поддержки АНО «Содействия развитию и популяризации смешанного рукопашного боя».

Среди инфоповодов - столетие футбольного клуба «Динамо».

Турнир включает уникальное шоу с 6 попытками установления рекордов России и мира, турнир богатырей, шоу каскадеров, выступление рок-музыкантов, звезд телевидения и кино, таких как: Ислам Итляшев, София Морару, Аскар Мадамин, Аслан Гусейнов, Дина Мереца, Фахредин Хакимов, Татьяна Матвеева.

Будет организован фудкорт и продажа сувенирной продукции.

Освещать мероприятие будут местные и федеральные телеканалы.

Шоу-программу посетят воспитанники детских домов, домов инвалидов, для которых богатыри и аниматоры проведут мастер-классы и вручат памятные подарки.

На территории ДОСААФ будет работать картинг, аэротруба, пейнтбол, веревочный городок.

Все посетители смогут попробовать себя в роли богатырей, вкусно поесть, сладко попить и стать частью уникального шоу.

Ведущий мероприятия - шоумен, соратник АНО «Дружина» Дмитрий Пройдаков.