Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу

«Советский спорт» стал информационным партнером турнира «Богатырская забава», который призван помочь развитию спортивного богатырского движения.
Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу
03 ноября 2022 11:35

Турнир состоится 5 ноября 2022 года на территории ПОУ УСЦ ООГО ДОСААФ России в ЮВАО г. Москвы по адресу: ул. Заречье, вл. 3 при поддержке префектуры ЮВАО г. Москвы и спортивного общества «Динамо». Он пройдет под эгидой спортивного богатырского движения «Дружина» и технической поддержки АНО «Содействия развитию и популяризации смешанного рукопашного боя».

Среди инфоповодов - столетие футбольного клуба «Динамо».

Турнир включает уникальное шоу с 6 попытками установления рекордов России и мира, турнир богатырей, шоу каскадеров, выступление рок-музыкантов, звезд телевидения и кино, таких как: Ислам Итляшев, София Морару, Аскар Мадамин, Аслан Гусейнов, Дина Мереца, Фахредин Хакимов, Татьяна Матвеева.

Будет организован фудкорт и продажа сувенирной продукции.

Освещать мероприятие будут местные и федеральные телеканалы.

Шоу-программу посетят воспитанники детских домов, домов инвалидов, для которых богатыри и аниматоры проведут мастер-классы и вручат памятные подарки.

На территории ДОСААФ будет работать картинг, аэротруба, пейнтбол, веревочный городок.

Все посетители смогут попробовать себя в роли богатырей, вкусно поесть, сладко попить и стать частью уникального шоу.

Ведущий мероприятия - шоумен, соратник АНО «Дружина» Дмитрий Пройдаков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу
Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу
«Советский спорт» стал информационным партнером турнира «Богатырская забава», который призван помочь развитию спортивного богатырского движения.
03.11.2022 11:35
Хроника
TENNISI bet объявляет «Бонусябрь». Весь ноябрь игроки смогут получать бонусы ежедневно
TENNISI bet объявляет «Бонусябрь». Весь ноябрь игроки смогут получать бонусы ежедневно
БК TENNISI bet сообщает о наступлении «Бонусября» – беспрецедентной для букмекерского рынка акции, во время которой игроки смогут получать бонусы каждый день.
31.10.2022 15:00
Хроника
В World Class Spa представлен новый аппарат EMSCULPT
В World Class Spa представлен новый аппарат EMSCULPT
29.10.2022 23:00
Хроника
Владислав Третьяк: Строительство новых хоккейных коробок – благородное дело
Владислав Третьяк: Строительство новых хоккейных коробок – благородное дело
Хоккейный корт появился в небольшом поселке Мартюш Свердловской области на территории «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района». В открытии принял участие Президент Федерации хоккея России, легенда советского спорта Владислав Третьяк.
29.10.2022 18:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
Стало будничной темой рассуждать о том, в какую депрессию якобы впадают наши спортсмены и вся спортивная отрасль на фоне санкций. Мы решили беспристрастно оценить предварительные итоги текущего года, когда мир спорта столкнулся с небывалыми вызовами. Без эмоций и идеологических штампов просто оценим, что имеем в сухом остатке.
26.10.2022 13:40
Хроника
автор: Ярослав Николаев
«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»
«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»
Популярный среди молодежи тиктокер, певец и даже композитор Даня Милохин все-таки покидает шоу «Ледниковый период».
25.10.2022 18:08
Хроника
автор: Юрий Волохов
Пять Кубков Кремля по спортивным бальным танцам
Пять Кубков Кремля по спортивным бальным танцам
22 октября в Кремлевском дворце прошло масштабное танцевальное событие, которого с нетерпением ждали как танцоры, так и зрители — международный турнир по спортивным бальным танцам с символичным названием «Кубок Кремля — гордость России!». Организатор — президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер мероприятия — «Газпромбанк» (АО). Информационный партнер – «Советский Спорт».
25.10.2022 16:03
Хроника
автор: Анастасия Лукачи
Лига Ставок – обладатель премии «Выбор потребителей 2022»
Лига Ставок – обладатель премии «Выбор потребителей 2022»
В России подведены итоги национальной премии «Качество обслуживания и права потребителей» - одной из самых престижных наград в сфере потребительских услуг.
25.10.2022 09:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Свое футбольное поле появилось у ребят из Приволжского детского дома
Свое футбольное поле появилось у ребят из Приволжского детского дома
В Татарстане официально открыли футбольное поле для детей из Приволжского детского дома, средства на которое были собраны летом во время благотворительного аукциона «Гольф во благо».
24.10.2022 01:00
Хроника
Какой спорт будет нужен в ближайшие годы? В чем опять не разобрался словоохотливый депутат
Какой спорт будет нужен в ближайшие годы? В чем опять не разобрался словоохотливый депутат
О словоблудии депутата Терюшкова мы уже писали. Лишний раз повторять нет никакого желания. Но он ведь снова и снова дает новые инфоповоды.
13.10.2022 22:18
Хроника
автор: Николай Яременко
Мбаппе побил рекорд Месси, Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА, Рублев отобрался на Итоговый турнир
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Расклады ЧМ-2022 в группе F: закат Бельгии, проводы Модрича и канадский сюрприз
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе F: Бельгию, Канаду, Марокко и Хорватию.
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Расклады ЧМ-2022 в группе Е: рекорд Рамоса, голы Мюллера и стабильность самураев
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе E: Испанию, Коста-Рику, Германию и Японию.
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика