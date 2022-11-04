Скоро ли спортсмены снова станут образцами для подражания?

Крупный частный исследовательский холдинг «Ромир» в 2021 году провел исследование и сформировал рейтинг «инфлюэнсеров». На вопрос «Кому из публичных личностей вы больше всего доверяете?» отвечали молодые респонденты с 2000 по 2007 гг. рождения. Первые три места занимают Моргенштерн, Егор Крид и Антон Пушкин (украинский телеведущий). Из спортсменов наибольшего доверия молодежи удостоился Артем Дзюба (7 место из 10).

«Все это демонстрирует печальный факт: лидерами мнений, героями для современной молодежи являются, деликатно выражаясь, шоумены. Да здравствует Древний Рим – хлеба и зрелищ? Когда и почему произошла замена? Как и когда Третьяка, Карелина, Вяльбе и других великих чемпионов заменили эти эпатажные ребята? Наша страна многие годы проектировала социально одобряемый образ гражданина – сильного телом и духом человека. В настоящее время отсутствует единая система формирования духовно-нравственного эталона, а существующие проекты реализуются и поддерживаются ситуативно», – говорит заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

Принявшие участие в дискуссии легенды отечественного спорта Елена Вяльбе, Владимир Сальников, Ольга Брусникина, Светлана Журова, отметили, что спортивные организации – это прекрасная площадка для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. А физическая культура и спорт всегда являлись мощным инструментом государственной политики, и обязательной частью воспитания детей и молодежи.

На мероприятии Общественной палаты Российской Федерации представители спортивного сообщества сформировали предложения, как вернуть образ спортсмена-героя в педагогическую практику тренера и жизнь каждого гражданина.