Казино России поделились подробностями жизни в условиях санкций

Игровое оборудование

Западные производители столов, колес для рулетки, игровых автоматов и прочих видов оборудования для игры не последовали примеру компаний Mercedes Benz, Coca-Cola, IKEA и т.п. Поставка и обслуживание игровых устройств с российского рынка никуда не исчезли. Пришлось только перестроить бизнес в соответствии с новыми реалиями в логистике: она стала более сложной, из-за чего в том числе произошло повышение цена на импортные компоненты.

Игорные зоны в Калининграде, Алтае, Владивостоке и Сочи прорабатывают самые разные решения этого вопроса. В частности, «Янтарная» изучает варианты закупки игровой техники в дружественных странах, поскольку сейчас существуют трудности в проведении транзакций в долларах и евро. А «Приморье» говорит об увеличении сроков доставки и собирается выгодно использовать свою близость к транспортным хабам в Китае и Южной Корее.

«Сегодня не приходится говорить о том, что какие-либо производители отвернулись от нас. Дело в том, что этот бизнес – отдельный мир. В котором все контрагенты ценят проверенные контакты и не спешат ими разбрасываться», - комментирует Дмитрий Анфиногенов, председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

Игорная зона «Красная Поляна» и вовсе сменила ряд своих поставщиков. Европейские игральные карты заменили азиатские. Со слов заказчиков, качество при этом не пострадало. Что касается колес для рулетки, Россия и раньше их производила. Сейчас игорные зоны рассматривают эту альтернативу.

Униформу для сотрудников игорная зона «Красная Поляна» закупала из Англии, теперь - в России. Бытовая химия, салфетки, одноразовая посуда до санкций приобреталась у шведской компании Duni, а теперь строго у отечественных производителей. Весь объем электроники в настоящий момент закупается в Азии, хотя раньше этот процесс происходил через европейские компании.

Покерные турниры

Всерьез и надолго российскую индустрию азартных развлечений покинули крупные мировые покерные компании, такие как Poker Stars, partypoker и др. Но председатель АИРИС Дмитрий Анфиногенов смотрит на ситуацию позитивно и говорит об укреплении позиций локальных организаций: «Долгое время игорные зоны формировали свой рынок покера, который в последствии перерос в свой российский чемпионат. И к моменту ухода покерных гигантов бренд Чемпионата России по покеру уже значительно укрепился. Это говорит о том, что наши собственные продукты в этой индустрии есть, и они будут расти и развиваться».

Кроме того, ярким примером вывода собственного покерного бренда на российскую арену можно назвать серию Sochi Poker Festival, которую уже несколько лет успешно развивает покерный клуб Сочи. SPF – это регулярные покерные турниры, с собственным рейтингом игроков, большими призовыми, а также с традиционным розыгрышем автомобиля.

Рестораны

В России игорные заведения идут рука об руку с высокой гастрономией. Это значит, что каждое казино укомплектовано рестораном высокой кухни: бизнес внутри бизнеса. Ресторанами управляют именитые шеф-повара, операционную работу поддерживают сотни сотрудников. Ежегодно такие рестораны выбирают десятки тысяч гостей. Во многом по тому, что именно в заведениях казино они гарантированно смогут отведать премиальные продукты и лучшие образцы мировых кухонь.

После объявления санкций экономической катастрофы в игорном общепите не произошло. Дело в том, что все азартные оазисы закупают основную часть продуктов у локальных поставщиков. Ободряющими цифрами поделился руководитель службы питания игорной зоны «Красная Поляна» Илья Глазунов: «Ещё до пика санкционной активности мы перешли на российских поставщиков примерно на 80-90% от общей закупки. Исключение составили продукты, необходимые для приготовления азиатской кухни – различные соусы, пасты и т.п. Главное, что этот переход не был компромиссным. По качеству российские продукты для высокой кухни не уступают импортным». Можно с уверенностью сказать, что гостям казино по-прежнему доступны высокий сервис и отменно вкусная кухня.

Алкоголь и табак

Мировые лидеры по производству виски, коньяка и прочих крепких напитков находятся в недружественных странах. Российский рынок не готов заменить их даже в долгосрочной перспективе. Илья Глазунов рассказал, на что способна алкогольная промышленность России сегодня: «У нас в стране предостаточно производителей качественной водки, тут беспокоиться не о чем. С вином ситуация тоже оптимистичная: мы закупаем большие объёмы у отечественных виноделов. Они способны создать серьезную конкуренцию коллегам из Европы в среднем сегменте. Плюс, вина из Аргентины, Чили, Южной Африки никуда не делись и продолжают поставляться на российский рынок. Наблюдая за обстановкой в мире, мы заранее наполнили склады игорной зоны «Красная Поляна» позициями, которые могут надолго исчезнуть. Естественно, эти запасы конечны. По нашим расчётам их должно хватить до марта 2023 года. В целом ситуация с рынком элитного алкоголя остается в подвешенном состоянии. И даже внесение в перечень товаров для параллельного импорта крупнейших производителей алкоголя не вселяет особую надежду. На организацию бесперебойных закупок и поставок по новым алгоритмам уйдет около 1-1,5 года».

В этом году список поставщиков вина также пополнили Сербия и Словения. А табачные изделия класса люкс теперь закупают в Армении. Продукция из этих стран уже получила положительные отзывы гостей.

Схожая картина наблюдается в «Янтарной», «Сибирской монете» и «Приморье». До весны следующего года продукции хватит, но ассортимент мировых брендов в барах и ресторанах оскудел. Остатки подорожали в среднем на 25% от прежней цены.

Туристический поток

Исполнительный директор ООО «ДЖИ1 ИНТЕРТЕЙМЕНТ» Стилианос Тсифетакис говорит о снижении туристического потока в игорную зону «Приморье» следующее: «Tigre de Cristal был в первую очередь ориентирован на привлечение туристов из Азии. С момента открытия комплекса в 2015 году и до пандемии в 2020 году у нас были четко налажены эти бизнес-процессы. После закрытия границ туристический поток из Азии прекратился. Мы надеемся на его скорейшее возобновление – это определенно обеспечит рост и дальнейшее развитие нашего бизнеса».

Калининградская «Янтарная», напротив, рассчитывает на российского игрока. Менеджер по маркетингу казино SOBTANIE Ильдар Магизов рассказал, каких гостей ждет игорная зона, а также о трудностях в логистике: «Изменений в иностранном потоке у нас не наблюдается. Мы всегда были ориентированы на резидентов, а не иностранных игроков. Безусловно, мы и наши клиенты столкнулись с логистическими трудностями. Время в полете из Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось на один час, выросли цены на авиабилеты, а часть наземных маршрутов заметно усложнились».

Игорная зона «Красная Поляна» несмотря на выгодную локацию также претерпевает серьезные трудности. «Отсутствие прямых рейсов международных авиакомпаний существенно уменьшило и ограничило поток иностранных гостей. Да, сейчас в аэропорт Сочи прилетает более 170 международных рейсов в неделю, но в основном это российские авиакомпании. А значит, на этих самолетах к нам не летит большое количество иностранных туристов. Раньше беспрерывное авиасообщение с другими странами успешно поддерживало бизнес. Например, успех израильского кейса заключался в успешной взаимовыгодной работе с партнерами. Они были заинтересованы в продаже билетов на свои рейсы и проживании у нас. На этой базе формировались пакетные туры, и люди с удовольствием прилетали. С другими авиакомпаниями подобные туры перестали быть выгодными.

Общая политическая ситуация не способствует генерации большого потока иностранцев в Россию. Однако в этой ситуации важно продолжать работать и видеть позитив. Например, в отмене принципа зеркальности по части визовых ограничений. Для дружественных стран границы становятся максимально открытыми. Надеюсь, что в будущем мы увидим расширение этого перечня и таких стран станет больше. А различные ограничения, в том числе на ввоз иностранной валюты в нашу страну, смягчатся», - рассказывает Дмитрий Анфиногенов.

Контакты для СМИ:

Кушниренко Элина, PR-директор игорной зоны «Красная Поляна»

pr@casinosochi.ru

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