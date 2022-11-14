World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спорт в картинках: Кто-то в шортах, кто-то без

Иногда о спорте лучше не говорить – просто рассматривать. Завидовать или возмущаться.
Спорт в картинках: Кто-то в шортах, кто-то без
14 ноября 2022 11:36
автор: Наталья Данилевская

Кто-то всерьез рассуждает о том, что какие, мол, дескать, ленивые футболисты у нас – чемпионат встанет на зимнюю паузу аж на три с лишним месяца. Мы со своей стороны не стремимся сразу на футболистов ополчиться: то, что они не играют на чемпионате мира – это, как мы знаем, не совсем их вина. А из легионеров уехали играть за свои сборные только двое (четыре года назад было 15 – и это, наверное, самый печальный факт, касающийся уровня чемпионата РПЛ).

Но не об этом речь. У иных спортсменов отдых начался даже раньше: посмотрите, как со своей подругой отдыхает наша всеобщая любимица (ну, конечно, если вы не депутат Терюшков) теннисистка Дарья Касаткина. Море, фрукты, игристое – давайте просто тихо завидовать!

А вот следующий сюжет заставил многих из наших коллег вспомнить старый бородатый анекдот:

- Простите, как Вас представить?

- Ну, представьте меня в кожаных шортах.

ФФККР

Именно так реализовала фантазии многих поклонников легендарная Елизавета Туктамышева во время этапа Гран-При. Он, конечно, совсем не Гран-При – очередной этап проходил в минувшие выходные в другом месте. Но нам сейчас приходится создавать для спортсменов немного параллельную реальность, поэтому у нас прошел свой собственный, альтернативный этап Гран-При.

А Александр Овечкин давно уже не отвлекается на посторонних женщин – он, мы уверены, примерный семьянин. И на днях вышел с ребенком на совместную тренировку. Смена подрастает!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Спорт в картинках: Кто-то в шортах, кто-то без
Спорт в картинках: Кто-то в шортах, кто-то без
Иногда о спорте лучше не говорить – просто рассматривать. Завидовать или возмущаться.
14.11.2022 11:36
Хроника
автор: Наталья Данилевская
Казино России поделились подробностями жизни в условиях санкций
Казино России поделились подробностями жизни в условиях санкций
Топ-менеджеры российских игорных зон в деталях рассказали, как они приспособились к работе в условиях экономического и политического кризиса. Какие сегменты бизнеса пострадали больше всего, а какие не почувствовали на себе внешнее давление? Рассказываем подробно.
09.11.2022 13:46
Хроника
Скоро ли спортсмены снова станут образцами для подражания?
Скоро ли спортсмены снова станут образцами для подражания?
В московском Музее Победы в рамках форума Общественной палаты Российской Федерации «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость» состоялся круглый стол «Роль спорта в патриотическо-нравственном воспитании и укреплении национального единства».
04.11.2022 20:30
Хроника
Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу
Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу
«Советский спорт» стал информационным партнером турнира «Богатырская забава», который призван помочь развитию спортивного богатырского движения.
03.11.2022 11:35
Хроника
TENNISI bet объявляет «Бонусябрь». Весь ноябрь игроки смогут получать бонусы ежедневно
TENNISI bet объявляет «Бонусябрь». Весь ноябрь игроки смогут получать бонусы ежедневно
БК TENNISI bet сообщает о наступлении «Бонусября» – беспрецедентной для букмекерского рынка акции, во время которой игроки смогут получать бонусы каждый день.
31.10.2022 15:00
Хроника
В World Class Spa представлен новый аппарат EMSCULPT
В World Class Spa представлен новый аппарат EMSCULPT
29.10.2022 23:00
Хроника
Владислав Третьяк: Строительство новых хоккейных коробок – благородное дело
Владислав Третьяк: Строительство новых хоккейных коробок – благородное дело
Хоккейный корт появился в небольшом поселке Мартюш Свердловской области на территории «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района». В открытии принял участие Президент Федерации хоккея России, легенда советского спорта Владислав Третьяк.
29.10.2022 18:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
Спорт не просто жив - он продолжает дарить радость
Стало будничной темой рассуждать о том, в какую депрессию якобы впадают наши спортсмены и вся спортивная отрасль на фоне санкций. Мы решили беспристрастно оценить предварительные итоги текущего года, когда мир спорта столкнулся с небывалыми вызовами. Без эмоций и идеологических штампов просто оценим, что имеем в сухом остатке.
26.10.2022 13:40
Хроника
автор: Ярослав Николаев
«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»
«Я устал, я ухожу» - Даня Милохин «предал» Евгению Медведеву и покинул «Ледниковый период»
Популярный среди молодежи тиктокер, певец и даже композитор Даня Милохин все-таки покидает шоу «Ледниковый период».
25.10.2022 18:08
Хроника
автор: Юрий Волохов
Пять Кубков Кремля по спортивным бальным танцам
Пять Кубков Кремля по спортивным бальным танцам
22 октября в Кремлевском дворце прошло масштабное танцевальное событие, которого с нетерпением ждали как танцоры, так и зрители — международный турнир по спортивным бальным танцам с символичным названием «Кубок Кремля — гордость России!». Организатор — президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер мероприятия — «Газпромбанк» (АО). Информационный партнер – «Советский Спорт».
25.10.2022 16:03
Хроника
автор: Анастасия Лукачи
«Галактионов не должен совмещать работу в клубе и молодежной сборной». Сергей Гуренко — о новом тренере «Локомотива»
Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного клуба.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 14.11.2022: на кону 2 850 000 рублей!
14 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Период имени Кучерова и Сергачева! Как русские звезды «Тампы» уничтожили команду Овечкина (видео)
Михаил Сергачев (4 очка) и Никита Кучеров (2) обеспечили «молниям» уверенную победу над «столичными» в матче чемпионата НХЛ (6:3).
Браво, Расселл! Брависсимо, «Мерседес»! Итоги Гран-при Бразилии
Предпоследний этап сезона «Формулы-1» принес сенсационные результаты на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.
«Есть вопросы по удалению Гладышева, возможны новые варианты с Захаряном». Член совдира «Динамо» — о сезоне
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о победе в дерби над ЦСКА, планах по усилению команды зимой и выплатах ФИФА за участников ЧМ-2022.
«Полузащита ЦСКА расстроила, а Карпин был лучшим». Валерий Масалитин — об открытиях и провалах РПЛ
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел для «Плеймейкера» итоги первой части сезона Премьер-Лиги, которая ушла на зимний перерыв.
Кому побеждать в Москве, если не Москвиной? Чем завершился четвертый этап Гран-при России
На этапе российской серии Гран-при золотой дубль сделали фигуристы из петербургской школы Тамары Москвиной: Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в парном катании, Петр Гуменник - в одиночном.
Федотов пошел по пути Березуцкого? Как ЦСКА проиграл «Динамо» и продолжил падение
Программу РПЛ в 2022 году завершило огненное столичное дерби, в котором бело-голубые победили армейцев (2:1).
Слуцкого удалили, но пока не выгнали. Как «Рубин» снова покинул зону РПЛ
В матче 18-го тура Первой лиги казанцы не смогли переиграть дома «Енисей» (0:0).
Туктамышева победила с падением, Акатьева провалилась с треском! Захватывающая развязка московского Гран-при
Чемпионкой 4-го этапа Гран-при России стала Елизавета Туктамышева. Серебро у Софьи Муравьевой, Софья Акатьева – только третья.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика