Спорт в картинках: Кто-то в шортах, кто-то без

Кто-то всерьез рассуждает о том, что какие, мол, дескать, ленивые футболисты у нас – чемпионат встанет на зимнюю паузу аж на три с лишним месяца. Мы со своей стороны не стремимся сразу на футболистов ополчиться: то, что они не играют на чемпионате мира – это, как мы знаем, не совсем их вина. А из легионеров уехали играть за свои сборные только двое (четыре года назад было 15 – и это, наверное, самый печальный факт, касающийся уровня чемпионата РПЛ).

Но не об этом речь. У иных спортсменов отдых начался даже раньше: посмотрите, как со своей подругой отдыхает наша всеобщая любимица (ну, конечно, если вы не депутат Терюшков) теннисистка Дарья Касаткина. Море, фрукты, игристое – давайте просто тихо завидовать!

А вот следующий сюжет заставил многих из наших коллег вспомнить старый бородатый анекдот:

- Простите, как Вас представить?

- Ну, представьте меня в кожаных шортах.

ФФККР

Именно так реализовала фантазии многих поклонников легендарная Елизавета Туктамышева во время этапа Гран-При. Он, конечно, совсем не Гран-При – очередной этап проходил в минувшие выходные в другом месте. Но нам сейчас приходится создавать для спортсменов немного параллельную реальность, поэтому у нас прошел свой собственный, альтернативный этап Гран-При.

А Александр Овечкин давно уже не отвлекается на посторонних женщин – он, мы уверены, примерный семьянин. И на днях вышел с ребенком на совместную тренировку. Смена подрастает!