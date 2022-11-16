Стоит ли верить Баху? Не обманывайтесь: он ничего вам не обещал

Хватит уже заниматься ерундой и постоянно вылавливать положительную симптоматику нашего продолжительно тянущегося заболевания. Скажет Инфантино о том, что политика должна перестать мешать спорту – мы носимся как с писаной торбой с информацией о том, что глава ФИФА нас готов простить и вернуть в мировую футбольную семью.

Теперь – другое: ах, Томас Бах сказал, что не мыслит мировой спорт без России и даже требует от ИИХФ вернуть нас на чемпионат мира-2023. Ну, тут уж совсем смешно: президент МОК имеет свои полномочия, но на мировые первенства они не распространяются. Стало быть, это не более чем рекомендация, дружеский совет. Потребовать вернуть и вернуть – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да и нет у меня уверенности в точности перевода.

А самое главное - даже не в этом. Вот выступает Томас Бах на G-20, говорит о важности возвращения в спорт спортсменов из России – и что? Кто-то кого-то вернет? Он не на конгрессе МОК выступает. Он частным мнением делится на форуме мировых лидеров – это разные вещи. Ему приходится лавировать между разными группами интересов. С одной стороны, это те, кто стремится всячески укусить Россию и свести с нами счеты, может быть поквитаться за какие-то личные старые обиды. С другой стороны, это экономически обоснованные ситуации, когда рекламные мейджоры и телевизионные бродкастеры, обладающие правами на телетрансляции крупных спортивных состязаний, не добирают денег. Им ведь надо показывать картинку, где лучшие соревнуются с лучшими и где есть, соответственно, интрига. И если футбол точно не заметит потери сборной России, то есть и другие виды спорта, где мы всегда задавали тон.

А если спуститься еще на уровень попроще, то ситуация выглядит так: Бах должен отражать интересы тех, у кого он получает зарплату. У МОКа есть спонсоры? Есть. Значит, покусывай. У России деньги брал? Я лично не верю, что не брал. Значит, поскуливай.

Я за судьбу г-на Баха не беспокоюсь. Он фехтовальщик. Они на помосте умеют искать баланс. Я просто пытаюсь пояснить, что ничего еще оптимистичного для России не прозвучало. Не надо обманываться.