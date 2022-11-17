Как стать популярным спортивным блогером?

Владельцам бизнеса такой спортивный блог поможет привлечь новых клиентов, тренерам – зарекомендовать себя настоящими профессионалами, начинающим спортсменам-самоучкам – стать увереннее в себе и своих силах и найти своих зрителей. Так или иначе, каждому стоить помнить о нескольких важных пунктах, следуя которым ваш контент станет только интереснее, что с большей вероятностью сможет привлечет новую аудиторию.

Рождение идей

Любой фитнес-блог стоить начать с определения своей ниши, вокруг которой и будет выстраиваться ваш контент и основные идеи. Например, выбрать какой-то определенный вид спорта, будь то бег, плавание, теннис или даже гольф. Или fitness lifestyle blog, где вы будете делиться своими ежедневными рутинами, тренировками и полезными советами. Таких ниш насчитывается немалое количество, главное выбирайте то занятие, которое вам по душе и где вы можете быть действительно полезны остальным. Возможно, вы придумаете свою идею фитнес-блога, которая и позволит вам завоевать доверие и интерес аудитории. Главное, не забывайте наблюдать и записывать все идеи, которые приходят вам в голову.

Также не забудьте провести собственное расследование и подробно изучить тот спорт, который вы выбрали. Искать информацию можно на смартфоне по пути на работу, чтобы не терять время, или дома на большом экране ноутбука. А если возникнет необходимость переместить все, что вы за день нашли на компьютер, просто воспользуйтесь распределенной файловой системой, как на HUAWEI nova SE. Смартфон можно подключить к компьютеру HUAWEI без необходимости загружать сторонние приложения или использовать кабель передачи данных. Это упрощает управление файлами на разных устройствах и значительно экономит время.

Качественная съемка

После того как вы определили свою нишу, провели исследование и выбрали основные идеи можно переходить к, пожалуй, самой важной части в ведении блога – съемке контента. Тщательно подумайте о теме вашего ролика и мыслях, которые вы хотите донести до аудитории. В самом начале особенно важно, чтобы зрители, оценив ваш индивидуальный подход, выбрали именно ваш блог, и чтобы в дальнейшем им захотелось следить именно за вами, а не другими блогерами. Качество картинки при этом тоже не должно страдать, ведь кто захочет смотреть пускай и интересный контент, но в плохом разрешении. Смартфон HUAWEI nova 10 SE отлично подойдет в качестве устройства для съемки. Он оснащен основной камерой 108 МП для съемки фото и видео высокого разрешения. Ультраширокоугольный модуль 8 МП с функцией измерения глубины резкости, а также макромодуль 2 МП помогут сделать более детальный и четкий контент.

На профессиональный свет возможности найдутся не у каждого в начале блогерской краьеры, но благодаря алгоритму объединения кадров в формате RAW с передовой технологией шумоподавления, вы можете быть уверены, что видео, снятое на HUAWEI nova 10 SE даже в плохо освещенных местах, будет выглядеть более детализировано и ярко.

Собственный стиль

Как мы уже отмечали выше, вы должны показать свою индивидуальность аудитории, чтобы она хотела и дальше продолжать следить за вашим блогом. Для этого продумайте свой особый стиль, который будет отличать вас от остальных фитнес-блогеров. Возможно, это будет непохожая на других манера съемки контента или подачи информации, а может вы придумаете свой отличительный образ и будете особенно ярко выглядеть в кадре.

HUAWEI nova 10 SE уже обрел свой «особоый», узнаваемый стиль, который легко отличить от других смартфонов. Уникальный дизайн звездного орбитального кольца камеры и гравировка на HUAWEI nova 10 SE заставят обратить на смартфон внимание. А задняя панель смартфона имеет матовое покрытие с эффектом сияния кристаллов, что делает ее устойчивой к появлению пятен. Так что бояться испачкать и повредить телефон во время съемки тренировок не придется.

Спортивный лайфстайл-контент

Такой живой контент отражает все интересное, что происходит с вами в течение дня. Вы можете начать съемку с вашей утренней зарядки и полезного завтрака, а также поделиться вашей спортивной тренировкой. В течение дня не забывайте делиться своими наблюдениями, давайте советы и делитесь интересными спортивными лайфхаками. Заряда смартфона хватит надолго, ведь HUAWEI nova 10 SE оснащен энергоемкой батареей 4500 мА*ч , за счет чего вы можете отпустить все страхи о разряженном смартфоне. Помимо всего, лайфстайл-контент позволит зрителю быть ближе к вам, почувствовать себя вашим другом, что, в свою очередь, повысит степень лояльности.

Общение с аудиторией

Последний, но от того не менее важный пункт в нашем списке. Не забывайте коммуницировать со своими зрителями, отвечать на их вопросы, делиться своим мнением. Именно так вы заслужите доверие аудитории, на которой в дальнейшем будет строиться вся популярность вашего блога. Общаться можно как в комментариях в группе в социальных сетях, в специально созданных чатах или проводя стримы и трансляции. HUAWEI nova 10 SE можно легко подключить к наушникам по Bluetooth, чтобы зрители лучше слышали вас, а вы их. А фунция «Суперустройство» также позволит подключить смартфон к телевизору HUAWEI Vision, колонке или часам HUAWEI.