World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спорт – лучшее увлечение

В современной России физическая культура и спорт с каждым днем становятся все более популярными. Не слукавим, если скажем, что они уже прочно занимают важное место в жизни многих людей. Власти, со своей стороны, уделяют большое внимание созданию спортивной и рекреационной инфраструктур в нашей стране.
Спорт – лучшее увлечение
18 ноября 2022 11:46
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Global Look Press

АКТИВНЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В каждом из регионов страны проводится целый комплекс мероприятий по привлечению жителей и гостей столицы к занятиям спортом. Показатель вовлеченности в спорт среди москвичей один из самых высоких в стране и достиг уже порядка 70% от общего населения города. Другие регионы рапортуют о чуть меньших цифрах, но в целом число занимающихся спортом в среднем по стране уже перешагнуло экватор в 50 процентов.

Для максимального вовлечения людей в спорт необходимо, конечно, не только участие государства. Важно расширение партнерства между государственным и частным секторами, их совместное финансирование спортивной инфраструктуры и проведения всевозможных массовых спортивных мероприятий.

ПРЕДПРИЯТИЯ ВСПОМНИЛИ О КОРПОРАТИВНОМ СПОРТЕ

Крупные компании уже работают в этом направлении. Они не только создают условия для занятий спортом для своих сотрудников, но и вкладываются в массовый спорт. Кто-то говорит, что это тоже один из способов получения прибыли, кто-то – оценивает как реальное вложение в спортивное будущее.

Массовый спорт активно развивается по нескольким направлениям — корпоративное, школьное, студенческое и дворовое.

Важно, чтобы спортивные центры, залы, дворовые стадионы, площадки для экстремальных видов спорта, уличные тренажеры были доступны для всех желающих.

Одним из приоритетных направлений спортивной политики с недавних пор сделали работу с детскими спортшколами.

А вот в Санкт-Петербурге текущий, 2022 год был объявлен Годом дворового спорта. Прошли соревнования по дворовому футболу, хоккею, баскетболу и волейболу — всего около 1500 массовых спортивных событий.

ИНФРАСТРУКТУРА РАСТЕТ

Несмотря на санкционное давление и сложные внешние экономические условия, продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры. Строятся катки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы.

- Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом, — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Помимо новых отделений по различным видам спорта, открываются специальные секции для людей с инвалидностью. Все это тоже влияет не только на приобщение к участию в значимых соревнованиях, но и в части развития именно массового спорта и привлечения людей к активному и здоровому образу жизни.

При этом в стране создают условия для доступного спорта. Любой человек, независимо от возраста и финансовых возможностей, сможет вести здоровый образ жизни. В ближайшее время на «умных» площадках будут доступны QR-коды, которые дадут доступ к видеоурокам, объясняющим, как использовать тренажеры.

В Министерстве спорта России разработали перечень мероприятий, которые обеспечат устойчивость и развитие сферы физической культуры. Он включает сразу несколько направлений, в том числе - развитие спорта высших достижений, включение населения в занятия массовым спортом, создание единого календарного плана, материально-техническое обеспечение и систему мотивации спортсменов и тренеров.

ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Местные власти грамотно распределяют усилия: строятся не только фундаментальные объекты – они стремятся строить как можно больше плоскостных сооружений в разных регионах. Те, кто уже привык заниматься, кто увлечен каким-то видом спорта, возможно, готовы ездить на тренировки, невзирая на расстояния. А начинать все-таки удобнее, когда спортплощадка рядом.

В рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» создано уже огромное количество именно таких объектов спортивной инфраструктуры. Это малые спортивные площадки ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, спортивно-оздоровительные комплексы и иные объекты.

Плоскостные сооружения - это многофункциональные спортивные площадки, предназначенные для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол. На некоторых площадках устанавливаются уличные тренажеры, где могут свободно заниматься все желающие. К этому типу спортивных объектов относятся и хоккейные корты. Внутри корта можно поставить баскетбольные корзины, волейбольные стойки, в итоге получается, что площадка не простаивает в теплый сезон и используется круглогодично.

Работа в этом направлении не останавливается. В будущем году планируется субсидировать создание многих таких площадок. У плоскостных сооружений отличный разноплановый функционал, при этом для местных бюджетов такие площадки малозатратны в содержании.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Спорт – лучшее увлечение
Спорт – лучшее увлечение
В современной России физическая культура и спорт с каждым днем становятся все более популярными. Не слукавим, если скажем, что они уже прочно занимают важное место в жизни многих людей. Власти, со своей стороны, уделяют большое внимание созданию спортивной и рекреационной инфраструктур в нашей стране.
18.11.2022 11:46
Хроника
автор: Ярослав Николаев
Как стать популярным спортивным блогером?
Как стать популярным спортивным блогером?
Хотите вести свой спортивный блог, но не знаете, с чего начать? Наверное, каждый хотя бы раз задумывался о том, чтобы уйти в блогерскую сферу или хотя бы попробовать себя в ней, ведь в последующем это может принести неплохой доход и популярность.
17.11.2022 21:29
Хроника
Стоит ли верить Баху? Не обманывайтесь: он ничего вам не обещал
Стоит ли верить Баху? Не обманывайтесь: он ничего вам не обещал
Главный редактор комментирует активность, возникшую вдруг вокруг новых заявлений главы МОК.
16.11.2022 19:45
Хроника
автор: Николай Яременко
Спорт в картинках: Кто-то в шортах, кто-то без
Спорт в картинках: Кто-то в шортах, кто-то без
Иногда о спорте лучше не говорить – просто рассматривать. Завидовать или возмущаться.
14.11.2022 11:36
Хроника
автор: Наталья Данилевская
Стали известны победители финала «Стальной воли» 
Стали известны победители финала «Стальной воли» 
С 10 по 12 ноября в Сочи состоялся третий этап соревнований по адаптивному футболу для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
13.11.2022 12:00
Хроника
автор: Сергей Иванов
Казино России поделились подробностями жизни в условиях санкций
Казино России поделились подробностями жизни в условиях санкций
Топ-менеджеры российских игорных зон в деталях рассказали, как они приспособились к работе в условиях экономического и политического кризиса. Какие сегменты бизнеса пострадали больше всего, а какие не почувствовали на себе внешнее давление? Рассказываем подробно.
09.11.2022 13:46
Хроника
Скоро ли спортсмены снова станут образцами для подражания?
Скоро ли спортсмены снова станут образцами для подражания?
В московском Музее Победы в рамках форума Общественной палаты Российской Федерации «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость» состоялся круглый стол «Роль спорта в патриотическо-нравственном воспитании и укреплении национального единства».
04.11.2022 20:30
Хроника
Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу
Богатыри и богатырки. Всех ждем на уникальном шоу
«Советский спорт» стал информационным партнером турнира «Богатырская забава», который призван помочь развитию спортивного богатырского движения.
03.11.2022 11:35
Хроника
TENNISI bet объявляет «Бонусябрь». Весь ноябрь игроки смогут получать бонусы ежедневно
TENNISI bet объявляет «Бонусябрь». Весь ноябрь игроки смогут получать бонусы ежедневно
БК TENNISI bet сообщает о наступлении «Бонусября» – беспрецедентной для букмекерского рынка акции, во время которой игроки смогут получать бонусы каждый день.
31.10.2022 15:00
Хроника
В World Class Spa представлен новый аппарат EMSCULPT
В World Class Spa представлен новый аппарат EMSCULPT
29.10.2022 23:00
Хроника
На камбэк от Овечкина всегда найдется победный буллит от Бучневича! Русские звезды НХЛ устроили «безумие» (видео)
Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки, а заодно помог «Вашингтону» отыграться с 0:3 в гостях у «Сент-Луиса», который все же праздновал победу в серии буллитов (5:4 Б) благодаря Павлу Бучневичу.
Победа Хэмилтона под занавес сезона! Расклады и лучшие ставки на Гран-при Абу-Даби
18 - 20 ноября на легендарной трассе «Яс Марина» в ОАЭ пройдет заключительный этап сезона «Яс Марина». «Плеймейкер» взвешивает шансы гонщиков и команд.
Как Андерсону победить Немкова. Аргументы американца против российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего американец может отобрать у россиянина титул в полутяжелой категории.
Как Немкову победить Андерсона. Аргументы в пользу российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего россиянин может защитить титул в полутяжелой категории.
Радулов спасает Знарка! Как хет-трик опальной звезды принес «Ак Барсу» победу над СКА
Казанцы выиграли важнейший матч регулярного чемпионата у питерских армейцев (5:2).
«Не ожидал, что все так плохо». Сергей Балахнин — о неудаче сборной России в Душанбе
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвел для «Плеймейкера» итоги товарищеского матча сборной России с Таджикистаном (0:0).
Потеряли Песьякова, стали футбольным карликом? Как Россия сгоняла тошнотворные нули с таджиками
Сборная России не смогла победить Таджикистан в товарищеском матче (0:0), оставив грустное впечатление от своей игры в Душанбе.
«Почему «Спартак» навязывает борьбу «Зениту»? Абаскалю никто не мешает!» Бышовец — о золотой гонке в РПЛ
Бывший главный тренер сборных СНГ, России и «Зенита» Анатолий Бышовец подвел для «Плеймейкера» итоги первой части сезона Премьер-Лиги.
Пять тысяч человек поставили на участие в ЧМ-2022 вымышленного футболиста. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Месси все-таки станет чемпионом мира? Суперкомпьютер и FIFA 23 в этом не сомневаются
«Плеймейкер» ранее составил подробный прогноз на итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу - и отдал предпочтение сборной Аргентины, которая в финале должна победить Францию. Как ни странно, того же чемпиона мира называют еще два источника: суперкомпьютер и создатели культового симулятора FIFA.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика