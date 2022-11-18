Спорт – лучшее увлечение

АКТИВНЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В каждом из регионов страны проводится целый комплекс мероприятий по привлечению жителей и гостей столицы к занятиям спортом. Показатель вовлеченности в спорт среди москвичей один из самых высоких в стране и достиг уже порядка 70% от общего населения города. Другие регионы рапортуют о чуть меньших цифрах, но в целом число занимающихся спортом в среднем по стране уже перешагнуло экватор в 50 процентов.

Для максимального вовлечения людей в спорт необходимо, конечно, не только участие государства. Важно расширение партнерства между государственным и частным секторами, их совместное финансирование спортивной инфраструктуры и проведения всевозможных массовых спортивных мероприятий.

ПРЕДПРИЯТИЯ ВСПОМНИЛИ О КОРПОРАТИВНОМ СПОРТЕ

Крупные компании уже работают в этом направлении. Они не только создают условия для занятий спортом для своих сотрудников, но и вкладываются в массовый спорт. Кто-то говорит, что это тоже один из способов получения прибыли, кто-то – оценивает как реальное вложение в спортивное будущее.

Массовый спорт активно развивается по нескольким направлениям — корпоративное, школьное, студенческое и дворовое.

Важно, чтобы спортивные центры, залы, дворовые стадионы, площадки для экстремальных видов спорта, уличные тренажеры были доступны для всех желающих.

Одним из приоритетных направлений спортивной политики с недавних пор сделали работу с детскими спортшколами.

А вот в Санкт-Петербурге текущий, 2022 год был объявлен Годом дворового спорта. Прошли соревнования по дворовому футболу, хоккею, баскетболу и волейболу — всего около 1500 массовых спортивных событий.

ИНФРАСТРУКТУРА РАСТЕТ

Несмотря на санкционное давление и сложные внешние экономические условия, продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры. Строятся катки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы.

- Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом, — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Помимо новых отделений по различным видам спорта, открываются специальные секции для людей с инвалидностью. Все это тоже влияет не только на приобщение к участию в значимых соревнованиях, но и в части развития именно массового спорта и привлечения людей к активному и здоровому образу жизни.

При этом в стране создают условия для доступного спорта. Любой человек, независимо от возраста и финансовых возможностей, сможет вести здоровый образ жизни. В ближайшее время на «умных» площадках будут доступны QR-коды, которые дадут доступ к видеоурокам, объясняющим, как использовать тренажеры.

В Министерстве спорта России разработали перечень мероприятий, которые обеспечат устойчивость и развитие сферы физической культуры. Он включает сразу несколько направлений, в том числе - развитие спорта высших достижений, включение населения в занятия массовым спортом, создание единого календарного плана, материально-техническое обеспечение и систему мотивации спортсменов и тренеров.

ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Местные власти грамотно распределяют усилия: строятся не только фундаментальные объекты – они стремятся строить как можно больше плоскостных сооружений в разных регионах. Те, кто уже привык заниматься, кто увлечен каким-то видом спорта, возможно, готовы ездить на тренировки, невзирая на расстояния. А начинать все-таки удобнее, когда спортплощадка рядом.

В рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» создано уже огромное количество именно таких объектов спортивной инфраструктуры. Это малые спортивные площадки ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, спортивно-оздоровительные комплексы и иные объекты.

Плоскостные сооружения - это многофункциональные спортивные площадки, предназначенные для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол. На некоторых площадках устанавливаются уличные тренажеры, где могут свободно заниматься все желающие. К этому типу спортивных объектов относятся и хоккейные корты. Внутри корта можно поставить баскетбольные корзины, волейбольные стойки, в итоге получается, что площадка не простаивает в теплый сезон и используется круглогодично.

Работа в этом направлении не останавливается. В будущем году планируется субсидировать создание многих таких площадок. У плоскостных сооружений отличный разноплановый функционал, при этом для местных бюджетов такие площадки малозатратны в содержании.