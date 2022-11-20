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Нашей первой Олимпиаде – 110 лет

В Москве открылась выставка, посвященная этой круглой дате
Нашей первой Олимпиаде – 110 лет
20 ноября 2022 20:56
автор: Николай Яременко
автор фото: ОКР

Строго говоря, россияне впервые участвовали еще в Играх 1908 года, но выражаясь сегодняшним языком, делали это в нейтральном статусе. Дело в том, что тогда еще в природе Олимпийского комитета России не существовало – он появился чуть позже, а правила отбора на соревнования как раз были введены перед Стокгольмом-1912. Вот там мы как раз впервые были полноценной олимпийской сборной.

Немало способствовали популяризации олимпийского движения публикации в единственном русском спортивном журнале тех лет – «Русскiй спортъ» (наши предшественники, часть редакции потом делала «Красный спорт»). Рассказывать об Олимпиадах и способствовать первой поездке сборной на Игры – в этом журнал видел свою миссию.

Выставка открылась в Мосгордуме. Она представляет собой уникальную экспозицию медалей и артефактов всех современных Олимпиад, которая собрана в коллекции Владимира Потанина. Организаторам выставки помимо Думы выступил Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) - при поддержке АНО «Спортклуб РОЗА».

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил:

- Для нас большая честь открывать выставку, посвященную 110-летней годовщине первого выступления команды России на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году. На выставке представлены величайшие спортивные символы. Сегодня мы воспитываем новую смену будущих звезд!

Экспонаты выставки знакомят посетителей с исто­рией олимпийского движения и важной ролью нашей страны в его развитии. Экспозиция состоит из 11 модулей: от первых Игр современности «Афины-1896» до зимних Олимпийских игр «Сочи-2014». Отобраны Олимпиады, с которыми связаны памятные события из истории отечественного спорта.

Гордость коллекции - медаль, завоеванная российской командой на Играх в Стокгольме. Ею был награжден князь Эспер Константинович Белосельский. Экипаж под его управлением занял третье место в гонках парусных яхт. Другой редкий артефакт Игр 1912 года – именная медаль Его Величества короля Густава V, вручавшаяся почетным гостям.

Управление олимпийской коллекцией Владимира Потанина осуществляет Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ). Ректор РМОУ, академик РАО Лев Белоусов отметил:

- Цель выставки – выстроить мост между поколениями и эпохами, показать вклад в олимпийское движение нашей страны, начиная с первой золотой медали и создания Российского олимпийского комитета, через достижения атлетов СССР к современным героям спорта. Уникальные экспонаты и кадры хроники позволяют прикоснуться к событиям прошедших лет и не оставляют сомнений, что летопись побед российского спорта будет продолжена.

Лев Белоусов проводит экскурсию для главы Мосгордумы Алексея Шапошникова

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источник: «Советский спорт»
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